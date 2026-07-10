Novo pulso de ar frio atinge o Centro-Sul do Brasil; saiba o que esperar

Uma nova massa de ar frio vai ingressar no Centro-Sul do Brasil a partir do domingo (12) provocando uma queda das temperaturas e mantendo as manhãs geladas em várias localidades, e com risco de geada.

O frio não vai dar trégua ao Brasil. A partir da tarde deste domingo (12) uma nova massa de ar polar vai ingressar na porção Centro-Sul do país, diminuindo as temperaturas e mantendo as manhãs geladas em várias localidades até meados da próxima semana.

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Cabe destacar aqui que este sistema não será tão intenso como os últimos que atingiram esta região, porém, ele terá condições de deixar as temperaturas mínimas abaixo dos 10°C em grande parte da Região Sul e com risco de geadas, especialmente nas áreas serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Já a partir da próxima quarta-feira (15), o ar frio começa a perder força na região com a entrada de uma massa de ar mais quente.

Acompanhe abaixo mais detalhes da previsão do tempo.

Frio não dá trégua ao Centro-Sul do país na próxima semana

A partir da tarde deste domingo (12) a massa de ar polar fará as temperaturas diminuírem no Centro-Sul do Brasil, inicialmente sobre os estados da Região Sul e posteriormente ela avança também para os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

É possível observar a abrangência da sua atuação no início da próxima semana no mapa abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura do ar no nível atmosférico de 850 hPa na segunda-feira (13) à tarde mostra a abrangência da massa de ar frio sobre o Centro-Sul do Brasil.

Na tarde do domingo (12) as temperaturas já começam a diminuir no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com termômetros marcando entre 12°C e 16°C, e podendo registrar 9°C em pontos da Serra Catarinense.

As mínimas do dia devem ser registradas no período da noite, quando as temperaturas caem para valores entre 5°C e 7°C em várias localidades gaúchas, catarinenses e do sul paranaense.

Na segunda-feira (13) o frio persiste no Sul e atinge também o sul do Mato Grosso do Sul e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

As temperaturas mínimas serão mais baixas na Região Sul do país, onde ficam abaixo dos 8°C no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul do Paraná. Na Serra Gaúcha elas ficam em torno de 3°C/4°C e na Serra Catarinense em torno de 0°C e até negativas. Há chance de formação de geada no Rio Grande do Sul e na Serra Catarinense.

No sul do Mato Grosso do Sul, em grande parte de São Paulo, no sul mineiro e no centro-sul fluminense, as mínimas variam entre 10°C e 15°C, mas podendo cair para os 8°C/9°C na Região Serrana do Rio e em áreas de serra na divisa entre Minas Gerais e São Paulo.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para segunda-feira (13), segundo o modelo europeu ECMWF.

À tarde, as temperaturas máximas ficam mais amenas na Região Sul e no leste de São Paulo, onde variam entre 11°C e 16°C, mas podendo ficar em torno dos 8°C na Serra Catarinense.

Frio se espalha no início da próxima semana pelo Sul do Brasil, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, com mínimas abaixo de 10°C e até negativas na Serra Catarinense, onde aliás há chance de geada.

Na terça-feira (14) o frio se intensifica e se espalha especialmente no Sudeste e no Mato Grosso do Sul.

As mínimas variam entre 4°C e 9°C no leste de São Paulo e sul de Minas Gerais, e chegam aos 8°C no extremo sul do Mato Grosso do Sul. A capital paulista, por exemplo, deve registrar mínima de 9°C.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para a terça-feira (14), segundo o modelo europeu ECMWF.

No Sul do país, as mínimas ficam mais baixas, variando entre 4°C e 7°C na maior parte da região, e ficando em torno de 1°C a 3°C na Serra Catarinense, onde há chance de geada novamente.

À tarde ainda teremos sensação de friozinho em áreas do sul, oeste, nordeste e Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul, no centro-leste de Santa Catarina e do Paraná, no leste de São Paulo, sudeste de Minas Gerais e em áreas do Rio de Janeiro, com máximas entre 11°C e 17°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a terça-feira (14), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quarta-feira (15) ainda fará frio pela manhã, com mínimas abaixo dos 10°C em grande parte da Região Sul, em áreas do centro e do sul de São Paulo e de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, e podendo ficar próximo de 0°C nas Serras Catarinense e Fluminense.

Porém, a massa de ar frio começa a se afastar do continente, dando espaço para a entrada de uma massa de ar mais quente nos próximos dias. Assim, a tarde de quarta-feira (15) já terá um aumento gradual das temperaturas e as máximas serão de 20°C ou mais em grande parte do Centro-Sul do país.