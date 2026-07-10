Frente fria deixa alertas de tempestades 4 estados do centro-sul nas próximas 48 horas; confira

O Centro-Sul do Brasil entra em sinal de alerta devido ao avanço de uma nova frente fria. Nas próximas 48 horas, há risco de tempestades severas e transtornos em ao menos quatro estados.

Uma frente fria deixará estados em alerta pelas próximas 48 horas no Centro-Sul do Brasil. O sistema frontal terá suporte de um canal de umidade, o que aumenta as chances de tempestades e chuvas intensas. E, neste momento, as instabilidades já aparecem nas imagens de satélite.

As nuvens carregadas atuam sobre o estado de Santa Catarina onde já há registros de precipitação nas últimas 3 horas. O Rio Grande do Sul, encontra-se sob tempo fechado e muitas nuvens, enquanto que o Paraná também tem a presença de nuvens carregadas em algumas áreas.

Imagens infravermelho (10.3 µm) capturada pelo satélite do GOES-19 nesta manhã de sexta-feira (10).

Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), de acordo com a instituição pelo menos 4 estados vão ficar sob alerta amarelo e laranja de tempestades. Confira a lista seguir:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Mato Grosso do Sul

Agora acompanhe a previsão do tempo para as próximas horas e veja como o seu estado será afetado.

Centro-Sul em alerta pelas próximas 48 horas

No decorrer desta sexta-feira (10), as instabilidades avançam e passam a atingir o norte do Rio Grande do Sul. No entanto, o foco das atenções se mantém sobre Santa Catarina e o Paraná, as chuvas intensas previstas pela manhã persistem ao longo da tarde, elevando rapidamente os acumulados diários.

Mapa de precipitação e nebulosidade para o final da tarde de hoje (10).

As chuvas poderão vir acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento que se aproximam dos 60 km/h. Com a chegada da noite, as chuvas dão um alívio para o setor oeste catarinense e paranaense.

Contudo, avançam para o leste do estado, afetando áreas de serra e litoral com chuvas moderadas a fortes.

Mapa de densidade de raios no Centro-Sul do Brasil na tarde deste sábado (11).

No Rio Grande do Sul, a preocupação continua sobre o norte do estado, visto que as chuvas perduram ao longo da noite. E o modelo ECMWF mostra que a intensidade se mantém entre moderada e forte, o que será capaz de provocar transtornos como alagamentos e transbordamento de córregos.

Durante a madrugada de sábado (11), chuvas intensas estão previstas para a divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com pontos em que a precipitação será de forte intensidade. Chuvas fortes também nas áreas da Serra Catarinense o que requer muita atenção. No Paraná, tempo fechado e garoa.

Mapa de chuva para a tarde deste sábado (11).

No período da tarde a situação se inverte, a frente fria avança e afeta todo o estado do Paraná. As chuvas serão com diferentes intensidades, mas trazem riscos e alertas para alagamentos e transbordamentos de rios. Além disso, há alerta para tempestades no estado.

O mesmo está sendo previsto para o Mato Grosso do Sul, onde as chuvas fortes e intensas vão atingir a faixa entre o oeste e sul do estado. Nessas áreas há alertas vigentes, pois há chances de tempestades acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, além de fortes ventos que podem provocar prejuízos aos produtores rurais da região.

Mapa de chuva acumulada entre hoje (10) e o final da noite de sábado (11). A previsão mostra volumes bem próximos a 100 mm em áreas do RS e de SC.

Por fim, até o final da noite de sábado (11), os maiores acumulados se concentram sobre o norte do Rio Grande do Sul se aproximando de 100 mm. Áreas de Santa Catarina também devem superar esta quantidade. No restante do estado catarinense, Paraná e Mato Grosso do Sul, terão acumulados entre 6 e 40 mm.