Nível do lago de Furnas, em MG, sobe no inverno e impacta tarifa de luz

Moradores de Passos e São João Batista do Glória celebraram a cheia do lago de Furnas no inverno de 2026, fator climático que promete aliviar o bolso do consumidor de energia.

A recuperação do lago de Furnas também traz impactos altamente positivos para a economia regional. Foto: EPTV/Reprodução

O lago de Furnas registrou uma elevação incomum em seu volume útil em pleno inverno de 2026, atingindo a marca de 67% de sua capacidade hídrica. Esse crescimento reverte a tendência de baixa comum para este período do ano e traz um alívio imediato para todo o sistema de abastecimento e geração da região do Sul de Minas Gerais.

Impulsionado por chuvas muito acima da média histórica recente, o reservatório iniciou uma trajetória de recuperação que surpreendeu moradores e analistas do setor elétrico. De acordo com especialistas da área, esse cenário favorável tem o potencial direto de reduzir a pressão financeira sobre as tarifas de energia elétrica nos próximos meses de consumo.

Fatores climáticos e operacionais impulsionam a subida do nível

Em junho de 2026, o volume de precipitações acumuladas na região ficou 83% acima da média histórica registrada para o mês correspondente. Essa mudança climática atípica em plena estação seca permitiu uma excelente recuperação do lago de Furnas, que havia iniciado o período do outono com apenas 56% de sua capacidade operacional total.

A transformação visual provocada pela subida rápida das águas alterou de forma positiva a paisagem natural em diversos municípios mineiros localizados no entorno. Um exemplo claro ocorre na ponte que faz a ligação entre as cidades de Passos e São João Batista do Glória, onde a água voltou a ocupar grandes áreas secas expostas na estiagem anterior.

Lago de Furnas na cidade de Passos, em MG. Foto: EPTV/Reprodução

Além do fator meteorológico estrito, a estratégia planejada de operação do sistema elétrico nacional também deu uma contribuição fundamental para alcançar esse volume armazenado. A prioridade estabelecida pelos órgãos reguladores foi preservar a água dentro dos reservatórios locais, permitindo a elevação do nível hídrico para formar uma grande reserva de segurança.

Impactos econômicos na tarifa de energia e no turismo regional

A elevação contínua do nível de armazenamento em Furnas traz consequências diretas e muito benéficas para o bolso dos consumidores. Com uma quantidade significativamente maior de água disponível para mover as turbinas, o país consegue diminuir a necessidade do acionamento constante das usinas termelétricas nacionais.

Essas centrais movidas a calor possuem um custeio de geração de energia muito mais elevado quando comparadas com as fontes hidrelétricas tradicionais. O aumento das reservas de água mitiga esse acionamento dispendioso, colaborando diretamente para diminuir a pressão exercida sobre as bandeiras tarifárias vigentes.

Entretanto, o valor real impresso nas faturas de eletricidade sempre depende das condições operacionais de todo o sistema interligado nacional. Como a rede de geração de energia brasileira atua de forma totalmente conectada, o panorama verificado em outros estados também influencia o preço final cobrado do consumidor final.

Além do impacto evidente no setor energético, a visível recuperação hídrica do lago de Furnas beneficia de imediato o turismo regional e as atividades recreativas locais. Essa retomada de visitantes aquece o comércio, gera novos empregos e impulsiona de forma sustentável a economia de dezenas de municípios que dependem diretamente do reservatório mineiro.