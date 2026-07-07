Ciclogênese e frente fria acendem alerta para intensa mudança do tempo no Centro-Sul; confira

O processo de formação de um ciclone e sua frente fria vão provocar uma mudança significativa no tempo no Centro-Sul entre sexta-feira (10) e o fim de semana. Há risco de tempestades intensas com granizo, ventos fortes na faixa leste do país e chuvas intensas em diversos estados.

A semana iniciou com céu encoberto e chuvas fracas sobre o Centro-Sul do Brasil, devido à passagem de uma frente fria rasa, com pouco conteúdo de umidade. Apesar da previsão de sol nos próximos dias, uma nova virada no tempo está prevista a partir de sexta-feira (10), com início do processo da formação de um novo ciclone (ciclogênese).

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

A diminuição da pressão atmosférica sobre a região Sul e a atuação de um rio atmosférico aumenta o risco de tempestades intensas, formação de granizo e chuvas intensas. À medida que a frente fria avança em direção ao Sudeste durante o fim de semana, a instabilidade também se espalha para outras áreas do Centro-Sul, elevando o potencial para tempestades. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades

As instabilidades começam ainda na tarde de sexta-feira (10), no oeste da região Sul, mas ainda de forma isolada. Ao longo do sábado (11), no entanto, as tempestades ganham força, especialmente entre o oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul.

Nestas áreas, a elevada taxa de raios prevista somada a outros indicadores, sinaliza o risco de formação de granizo e também para chuvas intensas. Tempestades menos intensas também estão previstas para o nordeste do Rio Grande do Sul ao longo do dia.

Previsão de tempestades para sábado (11), segundo o ECMWF.

No domingo (12), a chuva e as tempestades perdem intensidade sobre a região Sul, enquanto a frente fria avança em direção aos estados do Centro-Oeste e do Sudeste. O alerta de tempestades e de risco de granizo continua vigente ao longo do deslocamento da frente, deixando em alerta principalmente o oeste do Mato Grosso do Sul, mas também parte do Paraná, Goiás, São Paulo e Minas Gerais.

Previsão de tempestades para domingo (12), segundo o ECMWF.

As chuvas serão irregulares no Centro-Sul, principalmente sobre o território gaúcho. Na região das tempestades, no entanto, estão previstas chuvas de intensidade moderada a forte, com acumulados diários que podem causar transtornos como alagamentos e enxurradas repentinas.

Alerta de chuvas intensas

O ciclone extratropical está previsto para se formar na costa da região Sul entre a noite de sábado (11) e a madrugada do domingo (12), e deixa alerta de rajadas intensas de vento ao longo do fim de semana.

Essas rajadas serão mais intensas na faixa leste entre Sul e Sudeste a partir do domingo (12), podendo se aproximar ou ultrapassar 70 km/h. Em áreas urbanizadas, ventos desta magnitude são suficientes para causar danos em estruturas vulneráveis, além de deixar o mar agitado.

Previsão de rajadas de vento no domingo (12), segundo o ECMWF.

Além disso, a pressão baixa associada ao ciclone canaliza uma enorme quantidade de vapor d’água da região Amazônica em direção ao seu centro, na forma de um rio atmosférico.

A injeção de umidade (e calor) das latitudes tropicais auxilia na intensificação da instabilidade atmosférica, favorecendo não somente as tempestades como também chuvas intensas.

Previsão de rio atmosférico para sábado (11), segundo o ECMWF.

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação começa a dar um sinal de alerta para o volume de chuva previsto para sábado (11) sobre a região Sul, especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Sul do Paraná.

EFI do modelo ECMWF para a precipitação neste sábado (11). Créditos: ECMWF.

Este índice não informa o quanto vai chover, mas sim qual a probabilidade da chuva diária ultrapassar o limiar estatístico considerado extremo para determinada região e época do ano.

Quanto mais próximo de 1 o índice, maiores as chances de um evento incomum. No caso do sábado (11), o EFI alerta para um acumulado diário superior a 50 mm, o que é suficiente para causar alagamentos em áreas de risco.

Previsão de chuva acumulada até o final de domingo (12), segundo o ECMWF.

A rodada mais atualizada do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que as chuvas do fim de semana podem se aproximar ou ultrapassar 100 mm entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, e ultrapassar 60 mm tanto nos estados do Sul quanto no Mato Grosso do Sul.

É necessário continuar monitorando a evolução desse sistema ao longo da semana, já que ajustes na intensidade e na distribuição das chuvas ainda podem ocorrer.