Ciclogênese e frente fria acendem alerta para intensa mudança do tempo no Centro-Sul; confira
O processo de formação de um ciclone e sua frente fria vão provocar uma mudança significativa no tempo no Centro-Sul entre sexta-feira (10) e o fim de semana. Há risco de tempestades intensas com granizo, ventos fortes na faixa leste do país e chuvas intensas em diversos estados.
A semana iniciou com céu encoberto e chuvas fracas sobre o Centro-Sul do Brasil, devido à passagem de uma frente fria rasa, com pouco conteúdo de umidade. Apesar da previsão de sol nos próximos dias, uma nova virada no tempo está prevista a partir de sexta-feira (10), com início do processo da formação de um novo ciclone (ciclogênese).
A diminuição da pressão atmosférica sobre a região Sul e a atuação de um rio atmosférico aumenta o risco de tempestades intensas, formação de granizo e chuvas intensas. À medida que a frente fria avança em direção ao Sudeste durante o fim de semana, a instabilidade também se espalha para outras áreas do Centro-Sul, elevando o potencial para tempestades. Confira os detalhes.
Alerta de tempestades
As instabilidades começam ainda na tarde de sexta-feira (10), no oeste da região Sul, mas ainda de forma isolada. Ao longo do sábado (11), no entanto, as tempestades ganham força, especialmente entre o oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul.
Nestas áreas, a elevada taxa de raios prevista somada a outros indicadores, sinaliza o risco de formação de granizo e também para chuvas intensas. Tempestades menos intensas também estão previstas para o nordeste do Rio Grande do Sul ao longo do dia.
No domingo (12), a chuva e as tempestades perdem intensidade sobre a região Sul, enquanto a frente fria avança em direção aos estados do Centro-Oeste e do Sudeste. O alerta de tempestades e de risco de granizo continua vigente ao longo do deslocamento da frente, deixando em alerta principalmente o oeste do Mato Grosso do Sul, mas também parte do Paraná, Goiás, São Paulo e Minas Gerais.
As chuvas serão irregulares no Centro-Sul, principalmente sobre o território gaúcho. Na região das tempestades, no entanto, estão previstas chuvas de intensidade moderada a forte, com acumulados diários que podem causar transtornos como alagamentos e enxurradas repentinas.
Alerta de chuvas intensas
O ciclone extratropical está previsto para se formar na costa da região Sul entre a noite de sábado (11) e a madrugada do domingo (12), e deixa alerta de rajadas intensas de vento ao longo do fim de semana.
Essas rajadas serão mais intensas na faixa leste entre Sul e Sudeste a partir do domingo (12), podendo se aproximar ou ultrapassar 70 km/h. Em áreas urbanizadas, ventos desta magnitude são suficientes para causar danos em estruturas vulneráveis, além de deixar o mar agitado.
Além disso, a pressão baixa associada ao ciclone canaliza uma enorme quantidade de vapor d’água da região Amazônica em direção ao seu centro, na forma de um rio atmosférico.
A injeção de umidade (e calor) das latitudes tropicais auxilia na intensificação da instabilidade atmosférica, favorecendo não somente as tempestades como também chuvas intensas.
O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação começa a dar um sinal de alerta para o volume de chuva previsto para sábado (11) sobre a região Sul, especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Sul do Paraná.
Este índice não informa o quanto vai chover, mas sim qual a probabilidade da chuva diária ultrapassar o limiar estatístico considerado extremo para determinada região e época do ano.
Quanto mais próximo de 1 o índice, maiores as chances de um evento incomum. No caso do sábado (11), o EFI alerta para um acumulado diário superior a 50 mm, o que é suficiente para causar alagamentos em áreas de risco.
A rodada mais atualizada do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que as chuvas do fim de semana podem se aproximar ou ultrapassar 100 mm entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, e ultrapassar 60 mm tanto nos estados do Sul quanto no Mato Grosso do Sul.
É necessário continuar monitorando a evolução desse sistema ao longo da semana, já que ajustes na intensidade e na distribuição das chuvas ainda podem ocorrer.