Cana em SP: tempo seco abre janela crucial para colheita antes das chuvas

O tempo seco deve favorecer o corte da cana no interior de São Paulo nesta semana, enquanto chuva fraca permanece no leste paulista e a umidade volta a avançar gradualmente sobre o estado após 8 de junho.

Tempo mais seco no interior de São Paulo favorece o avanço da colheita da cana-de-açúcar no início de junho, antes da volta gradual da umidade.

O início de junho abre uma janela útil para a colheita da cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Até domingo (7), a chuva tende a aparecer com baixa frequência na maior parte das áreas produtoras, permitindo maior continuidade do corte, do carregamento e do deslocamento dos caminhões até as usinas.

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A exceção está mais próxima da faixa leste e do litoral paulista, onde a atuação de uma frente fria costeira ainda favorece nebulosidade e chuva fraca entre esta segunda-feira (1) e quarta-feira (3). Para o setor sucroenergético, a diferença espacial é importante: enquanto algumas áreas terão restrições pontuais, o interior pode aproveitar dias mais firmes antes de um sinal de retorno da umidade depois de 8 de junho.

Interior paulista tem maior oportunidade para manter as máquinas no campo

A primeira semana de junho será marcada por chuva abaixo da média em grande parte do Centro-Sul do Brasil. Em São Paulo, esse padrão beneficia principalmente as regiões mais afastadas do litoral, onde se concentram extensas áreas de cana e onde a redução da chuva diminui o risco de interrupções prolongadas no corte.

Chuva abaixo da média predomina em São Paulo e em parte do Centro-Sul, favorecendo maior continuidade do corte da cana no interior paulista durante a semana.

No mapa, a faixa de menor frequência de precipitação alcança boa parte do interior paulista, enquanto a borda leste do estado aparece mais exposta à umidade trazida do oceano. Em áreas com solo menos encharcado, máquinas colhedoras podem operar por mais horas, e as estradas rurais tendem a oferecer melhores condições para o transporte da matéria-prima.

Chuva fraca no leste de SP não elimina a janela seca no estado

A frente fria que avança pelo oceano não deve provocar um episódio amplo de chuva forte sobre São Paulo, mas ainda pode deixar o tempo mais fechado no leste paulista. Na terça-feira (2), a chance de chuva aumenta no litoral sul e se espalha pela faixa leste; na quarta-feira (3), a umidade marítima mantém possibilidade de precipitação fraca em áreas costeiras e próximas à capital.

Acumulados de chuva permanecem baixos no interior de São Paulo até quarta-feira (3), favorecendo a continuidade da colheita da cana antes de uma possível mudança no padrão de umidade.

Para a cana, a atenção deve estar na diferença entre chuva localizada e chuva capaz de interromper amplamente a colheita. Os principais pontos desta semana são:

interior paulista com predomínio de períodos secos e maior continuidade operacional;

litoral, Vale do Paraíba e áreas do leste com mais nebulosidade e chuva passageira;

baixo indicativo de tempestades generalizadas sobre o estado;

necessidade de monitorar talhões e acessos onde o solo ainda esteja úmido.

Mesmo onde ocorrer chuva passageira, a atenção operacional é localizada: acessos de terra, terrenos argilosos e áreas recém-molhadas podem demandar pausa ou mudança na frente de corte. No interior, a ausência de episódios amplos favorece a programação diária da colheita.

Volta da umidade pode reduzir o ritmo das operações depois do dia 8

A janela atual exige planejamento porque a tendência muda na semana seguinte. Entre 8 e 15 de junho, a umidade volta a ganhar espaço em parte do Centro-Sul, com sinal mais favorável para episódios de chuva entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Isso não indica chuva forte em todo o estado, mas sugere menor regularidade para trabalhos que dependem de solo firme.

Para usinas e produtores, os próximos dias podem ser usados para priorizar áreas maduras, ajustar a logística de transporte e observar pontos de acesso mais vulneráveis à umidade. O tempo seco ajuda a manter o fluxo de matéria-prima, mas o planejamento deve considerar que a interrupção de uma frente de corte pode afetar a sequência entre colheita, carregamento e moagem.