Meteorologistas alertam: aquecimento global prejudicará a qualidade do ar no verão nas próximas décadas

O ar que você respira adoece e mata. A ciência confirma: causa alergias, ataques cardíacos e câncer de pulmão. Segundo a OMS, a poluição mata mais de 4,2 milhões de pessoas por ano.

Os pesquisadores explicaram como as mudanças climáticas podem afetar os alertas de qualidade do ar e os riscos à saúde.

A poluição do ar adoece e mata as pessoas. Isso já foi comprovado cientificamente há anos: ela causa infecções respiratórias, alergias, doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer, como o de pulmão.

Um estudo publicado na revista Science analisou a relação entre a poluição do ar e o risco de desenvolver demência e doenças neurodegenerativas, condições que destroem a memória e a independência.

A comunidade científica não desiste de buscar entender como essas partículas nos deixam doentes.

Um estudo publicado nos Estados Unidos alertou que, sem a redução das emissões, as mudanças climáticas podem aumentar a poluição do ar causada pelo ozônio e pelas partículas finas (PM2,5). No entanto, ainda não se sabe como isso afetará os alertas de qualidade do ar.

Pesquisadores utilizaram uma estrutura de modelagem integrada para encontrar as distribuições diárias do Índice de Qualidade do Ar (AQI) durante a temporada de poluição atmosférica no início, meio e fim do século. Levando em consideração a variabilidade natural, as mudanças climáticas podem fazer com que os alertas de qualidade do ar dobrem até 2100.

Grupos vulneráveis são mais sensíveis à poluição

O número de dias em que tanto o ozônio como as PM2,5 ultrapassam os limites de alerta quadruplicou. Mais de 100 milhões de pessoas estão expostas a níveis médios de poluição atmosférica considerados "Prejudiciais a Grupos Sensíveis", um aumento de sete vezes em comparação com o ano 2000.

As mudanças climáticas podem aumentar a seca, as ondas de calor e os incêndios florestais, contribuindo para concentrações extremas de ozônio e PM 2,5 no ambiente externo.

A poluição atmosférica afeta a saúde de todos, mas alguns grupos podem ser mais afetados; 9 em cada 10 pessoas que vivem em áreas urbanas em todo o mundo estão expostas a níveis prejudiciais de poluição atmosférica.

O resumo publicado pela Sociedade Americana de Química explica que, se as pessoas seguirem os alertas permanentes de qualidade do ar interior, reduzirão a sua exposição aos poluentes gerados no exterior.

Os benefícios para a saúde são semelhantes, independentemente de o alerta ser devido ao ozônio ou às partículas PM 2,5. Este impacto desproporcional exige mensagens e orientações específicas, especialmente à medida que os riscos relacionados com as mudanças climáticas aumentam.

As mudanças climáticas acarretam penalidades climáticas

Segundo o estudo, espera-se que as mudanças climáticas agravem a poluição do ar, um efeito conhecido como "penalidade climática", mas pouco se sabe sobre seu impacto nos alertas do Índice de Poluição do Ar (IPA).

As mudanças climáticas podem aumentar a seca, as ondas de calor e os incêndios florestais, contribuindo para concentrações extremas de ozônio e PM2,5 no ar externo. A variabilidade natural do sistema climático dificulta a avaliação do efeito da penalidade climática nos alertas de qualidade do ar.

Alterações climáticas naturais, ou não provocadas, que ocorrem anualmente e ao longo de várias décadas podem mascarar o efeito das mudanças climáticas e das políticas climáticas sobre a poluição do ar.

Pesquisadores explicaram como as mudanças climáticas podem afetar os alertas de qualidade do ar e os riscos à saúde, descobrindo que esses riscos podem dobrar para grupos vulneráveis.

Se as pessoas seguirem as recomendações dos alertas, reduzirão sua exposição à poluição do ar externo. Os benefícios para a saúde de permanecer em ambientes fechados durante um alerta são semelhantes, independentemente do poluente que o causa.

A prevenção é fundamental, especialmente para doentes crônicos, crianças e idosos

Pessoas com mais de 65 anos obtêm maiores benefícios a cada dia que se adaptam, assim como jovens entre 18 e 35 anos, com uma média de mais de 45 vezes os benefícios. Todos, especialmente os grupos vulneráveis, podem se proteger monitorando a qualidade do ar em sua região e seguindo as recomendações.

Essas recomendações incluem limitar atividades físicas intensas ao ar livre, manter o ar interno limpo e, nos casos mais extremos, usar uma máscara N95 ou P99 bem ajustada ao rosto quando exposto a altos níveis de partículas ou fumaça, especialmente em ambientes fabris ou perto de incêndios.

Infelizmente, poucas pessoas têm conhecimento dos alertas de qualidade do ar e menos ainda os acatam. Entre 15% e 20% dos americanos tomam medidas para reduzir sua exposição pelo menos uma vez por ano, e no México, esse número é ainda menor.

Para muitas pessoas, seguir as recomendações quando os níveis de poluentes estão altos é difícil devido à falta de recursos para adaptar seu comportamento, mesmo quando têm conhecimento dos alertas. Por exemplo, trabalhadores ao ar livre e pessoas em situação de rua podem ter acesso limitado a espaços internos limpos ou até mesmo nenhuma maneira de se manterem informadas.

Referência da notícia

Lewy body dementia promotion by air pollutants. 04 de setembro, 2025. Zhang, et al.