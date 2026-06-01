Ar frio mantém frio e também provoca chuvas no Sul, Sudeste e no Nordeste; entenda

A semana terá a presença de ar frio que mantém as temperaturas baixas, principalmente no Sudeste. Circulação atmosférica provoca chuvas sobre o leste do Brasil Veja também: Chuvas de até 100 mm atingem as 5 regiões do Brasil na primeira semana de junho; veja a previsão

O ar frio que já marca presença na manhã desta segunda-feira (1) vai continuar ao longo desta semana sobre alguns estados do Sul, Sudeste e Nordeste do país, deixando as temperaturas mais baixas do que o normal.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Além disso, o efeito da atuação da alta pressão vai permitir o transporte de umidade para áreas do leste do Brasil. Desta maneira, como a atmosfera fica com grande presença de vapor d’água tem-se o aumento nas chances de chuva, em diversas cidades e algumas capitais.

Veja a seguir como fica o tempo ao longo desta semana e como o ar frio e as chuvas podem afetar a sua cidade.

Semana será dominada pela presença de ar frio

A presença de ar frio vai dominar a primeira semana de junho, mantendo as temperaturas baixas durante as manhãs e tardes de áreas do Sul, Sudeste, parte do Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.

Anticiclone mantém atuação de ar frio e temperaturas baixas em áreas do Sul, Sudeste, parte do Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.

Isto ocorre devido a presença de uma alta pressão avançando pelo Oceano Atlântico. Com isso, a circulação atmosférica permite a entrada de ar frio sobre áreas da Região Sul, Sudeste, avança pelo Centro-Oeste e alcança o Nordeste. À medida que os dias passam o sistema recebe pulsos mais fortes de ar frio, realizando a manutenção das baixas temperaturas.

Nesta semana, pela Região Sul, os estados do Paraná e Santa Catarina serão os mais afetados pelo ar frio, mantendo as temperaturas mínimas entre 7 e 15°C. As manhãs desta terça (2) e quarta-feira (3) serão as mais frias da semana, enquanto que as áreas mais elevadas tem mínima prevista abaixo de 5°C.

Temperatura mínima prevista para quinta-feira (4). Temperaturas ficam baixas em boa parte do país.

Os 4 estados do Sudeste terão uma semana com temperaturas baixas. A presença de ar frio deixa os termômetros próximos e até mesmo inferiores aos 10°C em áreas do Sul de Minas. No restante de Minas Gerais, mínimas entre 12 e 17°C, mínimas variando entre 10 e 16°C em São Paulo e de 13 a 18°C no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, o friozinho entre 13 e 21°C.

O ar frio chega ao Nordeste com mais força a partir de sexta-feira (5) sendo a Bahia o estado mais influenciado. Até lá, o amanhecer será com temperaturas entre 16 e 21°C, com a chegada do ar frio, a previsão é de queda, em média, de 1 a 2°C nas temperaturas, podendo chegar a 14°C em Vitória da Conquista/BA.

Mínima prevista para a manhã de sexta-feira (5). As temperaturas ficam baixas em boa parte do Brasil, com termômetros abaixo dos 10°C na Serra da Mantiqueira e ar frio chegando a Bahia.

No Centro-Oeste, o frio se consolida sobre o Mato Grosso do Sul, a porção sul do estado terá temperaturas abaixo de 15°C. Outro estado que também tem diminuição nas temperaturas será Goiás, com o amanhecer entre 14 e 17°C ao longo dos próximos dias.

Ar frio influência nas chuvas da semana

Exatamente, o ar frio também irá influenciar nas chuvas sobre o Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil no decorrer desta semana. Isso por conta da circulação atmosférica que, ao mesmo tempo que transporta ar frio, leva umidade para áreas do leste das regiões citadas.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde desta terça-feira (2). Chuvas podem ser intensas sobre o ES e áreas pontuais da BA.

Além das chuvas o tempo fica mais fechado durante boa parte da tarde. As pancadas de chuva previstas terão intensidade leve, com baixo risco para gerar transtornos. No entanto, em áreas pontuais, há a possibilidade de maior intensidade nas pancadas de chuva.

Nesta terça (2) chuvas com leve intensidade atingem boa parte do litoral brasileiro, afetando a faixa entre o Paraná e a Bahia. Neste trecho as capitais Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES tem previsão de precipitação. Atenção para o litoral capixaba, onde há possibilidade de chuva moderada a forte.

Precipitação acumulada até o final da noite de sexta-feira (5).

Na quarta (3) e quinta-feira (4) as chuvas serão leves e afetam o leste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e alguns trechos de Minas Gerais. Os dias irão amanhecer com sol entre nuvens, mas a tarde a presença de nuvens carregadas vão aumentar e ocasionar nas pancadas de chuva.

Enquanto que a sexta-feira (5) será de tempo mais firme e estável, com pouca possibilidade de chuva. Em resumo, a circulação atmosférica irá transportar ar frio para o país e umidade que ficará mais contida ao litoral, provocando chuvas até quinta-feira (4). Os acumulados variam entre 5 e 40 mm até o final da sexta-feira (5).