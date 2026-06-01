Temporal com granizo deixa estragos e desabrigados no sul de Minas Gerais

A prefeitura de Boa Esperança e a Defesa Civil Estadual iniciaram uma grande operação de vistorias técnicas e lançaram uma campanha solidária para arrecadar donativos essenciais após o temporal de granizo que castigou diversos bairros.

Cidades como Boa Esperança, Campo do Meio e Cana Verde registraram sérios prejuízos materiais devido à queda de granizo e fortes ventos na região. Foto: Reprodução / @tiagopoeta via Twitter

Uma forte tempestade de granizo causou severos estragos em Boa Esperança, no Sul de Minas Gerais, na tarde do último sábado (30). O temporal, que durou cerca de meia hora, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil em uma força-tarefa imediata.

Os ventos intensos e as pedras de gelo provocaram quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos em pontos urbanos e rurais. Além disso, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido, afetando milhares de moradores na região.

Impactos na infraestrutura e bloqueio de rodovias

Segundo os bombeiros, a chuva começou às 16h15, gerando 13 ocorrências diretas e 20 solicitações de auxílio. Os principais chamados envolveram a remoção de galhos e vistorias em imóveis com risco de desabamento.

A tempestade também obstruiu a rodovia entre Boa Esperança e Ilicínea, onde cerca de 30 árvores caíram sobre a pista. Equipes locais atuaram na liberação do trecho, enquanto postes derrubados geravam riscos de eletrocução.

UMA GRANDE É FORTE TEMPESTADE SEVERA DE GRANIZO caiu sobre a cidade de Boa Esperança, Minas Gerais nesta tarde de sábado, essa chuva torrencial com granizo teve um acúmulo tão impressionante, que chegou a formar enxurradas de gelo em meio às vias, até estabelecimentos comerciais pic.twitter.com/rwa3qEZB5H Maria P (@damadanoite14) May 31, 2026

Registros de moradores mostraram a enxurrada invadindo corredores de um supermercado local. Além disso, propriedades rurais e estradas secundárias da região ficaram totalmente cobertas por espessas camadas de gelo após o vendaval.

A companhia responsável pela energia elétrica em Minas Gerais informou que 7 mil consumidores ficaram sem luz. Reparos começaram de imediato e, na manhã de domingo, restavam apenas 50 clientes sem energia na localidade.

Danos em imóveis e assistência aos moradores

O balanço apontou 15 residências atingidas na cidade, sendo cinco em situação crítica. Ao todo, seis pessoas precisaram deixar as casas, registrando-se os casos de cinco indivíduos desalojados e um desabrigado devido aos estragos.

Um dos incidentes envolveu uma enxurrada, que arrastou um veículo estacionado contra o portão de uma residência. O impacto movimentou outro carro na garagem, que deslizou no gelo e derrubou o muro dos fundos.

Alagamentos e baldes de gelo: Boa Esperança-MG contabiliza estragos após chuva de granizo



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A Defesa Civil Estadual confirmou que as chuvas e o granizo castigaram outras cidades da região de Lavras. O município de Campo do Meio foi muito afetado e Cana Verde registrou prejuízos materiais significativos.

Apesar da gravidade, os órgãos de resgate não constataram nenhuma vítima ferida ou morta. As ações integradas contaram com a prefeitura, Guarda Civil Municipal e secretarias para isolar as áreas de perigo.

Ações de recuperação e campanha de solidariedade

No domingo (31), as frentes de trabalho continuaram monitorando as áreas afetadas e limpando as vias públicas. Moradores utilizaram enxadas e vassouras para remover o acúmulo de gelo em quintais e calçadas.

Diante disso, a Prefeitura de Boa Esperança e a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciaram uma campanha de arrecadação de donativos. O objetivo é garantir suporte rápido para o restabelecimento das famílias afetadas.

A administração recebe colchões, cobertores, agasalhos, roupas, alimentos e produtos de higiene pessoal. Os mantimentos podem ser entregues no Cras, Creas ou na Secretaria de Assistência Social, na Rua Coqueiral, número 254.

Referências da notícia

Temporal com granizo causa destruição e deixa desabrigados em Boa Esperança (MG). 1 de junho, 2026.

Temporal com granizo atinge MG e deixa 7 mil moradores sem energia. 31 de maio, 2026.