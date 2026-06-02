Onde curtir as melhores Festas Juninas de São Paulo em 2026? Veja o calendário completo

As festas juninas na capital paulista têm programação intensa e variada, indo de grandes arraiais em parques a quermesses tradicionais em paróquias. Veja aqui as principais deste ano.

As Festas Juninas são celebrações tradicionais brasileiras que ocorrem durante o mês de junho e em todo o país.

Está chegando um período que muitos adoram.. o das festas juninas. Como o próprio nome diz, essa celebração tradicional brasileira ocorre durante o mês de junho e é famosa por sua decoração colorida com bandeirinhas, fogueira, trajes caipiras, dança de quadrilha e comidas à base de milho.

E a capital São Paulo não fica de fora. Por lá, são várias opções para todos os gostos, desde megaeventos com shows de grandes artistas até quermesses tradicionais de bairro.

Conheça aqui as principais festas juninas para você participar na capital paulista.

As principais festas juninas de São Paulo (SP)

Se você vai passar os meses de junho em São Paulo e não pretende viajar, então pode curtir as festas juninas mais animadas da cidade. São elas:

São João de Nóis Tudim (CTN)

A maior festa nordestina na capital paulista já está acontecendo, com muita música, quadrilhas e as tradicionais comidas típicas.

Este ano, entre os destaques da programação estão shows de Calcinha Preta, Belo, Sorriso Maroto e Raphaela Santos.

Festa Junina de São João de Nóis Tudim (CTN) na capital paulista. Crédito: Divulgação.

O público também encontrará parque de diversões, espaços instagramáveis, cenografia temática, culinária nordestina e até transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. A entrada é gratuita.

Local: Centro de Tradições Nordestinas (CTN) – Rua Jacofer, 615 – Jardim Pereira Leite.

Quando: Até o dia 26 de julho, sempre às sextas-feiras (das 19h às 2h), sábados (das 11h às 4h), e domingos (11h às 22h).

São João de São Paulo

Este é um evento no Parque Villa Lobos, com decoração inspirada nas tradições nordestinas, apresentações de quadrilhas, shows musicais e brincadeiras para as crianças.

A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço, por isso, é preciso garantir os ingressos clicando aqui.

A programação contará com apresentações de Mariana Aydar, Mestrinho, Bicho de Pé, Família Virgulino e Turma da Mônica com Chico Bento, além de quadrilhas tradicionais no anfiteatro do parque.

Local: Parque Villa Lobos – Avenida Queiroz Filho, 1205 – Vila Hamburguesa.

Quando: De 23 de maio a 21 de junho, aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

Forrozão do Oficina

O tradicional Forrozão é um grande arraial com barracas típicas, DJ, pescaria, prêmio de melhor fantasia, barraco do beijo e o tradicional Cateretê, apresentação musical ligada à montagem de “Os Sertões”.

Chegou o mês mais esperado pelos fãs de Festa Junina! É tempo de comida boa, música animada, fogueira e todo mundo reunido pra curtir o arraiá. Crédito: Divulgação.

Os ingressos de entrada você pode comprar neste link.

Local: Teatro Oficina | Rua Jaceguai, 520, Bela Vista.

Quando: 13, 24 e 29 de junho.

Arraiá de Moema

É o tradicional arraiá realizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, bem ao lado da estação de metrô Moema. Terá barracas de comidas típicas, músicas ao vivo, apresentações de dança, espaço kids e espaço pet. A entrada é gratuita.

Local: Praça Nossa Senhora Aparecida – Indianópolis.

Quando: 13, 14, 20 e 21 de junho, aos sábados das 11h às 22h e aos domingo das 10h às 20h30.

Festa Junina da Paróquia São João de Brito

Tradicional festa junina da Paróquia São João de Brito, no Bairro Brooklin, com quadrilhas, música ao vivo e barracas de comidas e doces típicos. O evento reúne famílias e moradores da região em um dos arraiás mais conhecidos da Zona Sul de São Paulo. O evento é gratuito.

Local: Paróquia São João de Brito - Rua Luisiana, 827, Brooklin

Quando: Até dia 28 de junho. Sábados das 17h às 22h e Domingos das 16h30 às 21h30.

Festa Junina da Consolação

É uma quermesse tradicional que ocorre próximo ao Metrô República e ao lado da Praça Roosevelt, na Paróquia Nossa Senhora da Consolação.

A festa tem música ao vivo, comidas e bebidas típicas, quadrilha e muito mais. A entrada é gratuita.

Algumas das comidas típicas das festas juninas. Boa parte dos pratos é feita com milho. Crédito: Divulgação.

Local: Paróquia Nossa Senhora da Consolação - Rua da Consolação, 585, Consolação.

Quando: Dias 5, 6, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho, a partir das 17h. Nos sábados é até às 23h e aos domingos até às 22h.

Quermesse do Calvário

A quermesse reúne música ao vivo, brincadeiras, bingo, sorteios, shows e comidas típicas em Pinheiros. A festa é uma das mais conhecidas da capital e conta com barracas de gastronomia brasileira e internacional, além de quentão, vinho quente, doces caseiros e outras delícias juninas.

Local: Paróquia São Paulo da Cruz – Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros.

Quando: Até dia 5 de julho, sempre aos sábados das 17h30 às 23h30 e aos domingos das 17h30 às 22h30.

A entrada é paga. Para mais informações e compra do ingresso, clique aqui.

Festa Junina Paróquia Vila Madalena

A paróquia Vila Madalena promete bingo, música ao vivo, telão para exibição dos jogos da Copa do Mundo e brincadeiras de festa junina para as crianças durante o arraiá. O espaço é pet friendly. A entrada é gratuita.

Local: Paróquia Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo – Rua Girassol, 795 – Vila Madalena.

Quando: De 6 a 28 de junho, aos sábados e domingos, das 18h às 22h (também haverá festa durante o feriado de Corpus Christi, nos dias 4 e 5 de junho).

Referências da notícia

Calendário das melhores festas juninas de São Paulo em 2026. 25 de maio, 2026. Bárbara Ligero.

Festas juninas em SP: guia reúne as melhores quermesses e os maiores arraiás de 2026. 01 de junho, 2026. Letícia Dauer.