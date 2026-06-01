Nordeste pode registrar acumulados de até 90 mm e chuva em todas as capitais

Ao longo desta semana, chuvas de até forte intensidade atingem toda a costa da Região Nordeste do país, com volumes que podem chegar aos 90 mm entre o litoral do Alagoas e de Pernambuco. Mais previsão: Ar frio mantém frio e também provoca chuvas no Sul, Sudeste e no Nordeste; entenda

A primeira semana do mês de Junho será com precipitação escassa no interior da Região Nordeste do Brasil e no oeste da Bahia, mas com chuvas de até forte intensidade, em forma de pancadas, em diversos pontos da costa da região.

Essas chuvas ocorrem inclusive no litoral baiano, com destaque para a capital Salvador, onde já foram registrados vários alagamentos na manhã desta segunda-feira (1º).

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E o aviso de transtornos para esta região e as demais localidades da costa nordestina segue até a sexta-feira (5), por isso, atenção redobrada nessas áreas!

E entre hoje (1º) e a sexta-feira (5), os volumes de chuva variam entre 40 e 60 mm no litoral do Maranhão, de Pernambuco, do Alagoas e Bahia, e pontualmente eles podem chegar aos 90 mm em áreas do litoral norte alagoano e do litoral sul pernambucano.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuvas acumulam até 90 mm na costa leste do Nordeste

A circulação marítima (ventos) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continuam atuando na Região Nordeste, levando chuvas para as costas norte e leste.

Ao longo desta semana, as manhãs começam com tempo mais estável no interior da Região Nordeste, onde apenas haverá variação de nuvens, mas com chuvas fracas em áreas litorâneas, especialmente no oeste baiano, incluindo a região de Salvador.

Esta semana será chuvosa em toda a faixa norte e leste do Nordeste, com volumes em torno dos 90 mm entre os litorais de Alagoas e Pernambuco.

Não se descartam pancadas pontuais mais fortes ainda pela manhã entre Sergipe e Pernambuco em meados desta semana.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (3) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante as tardes, as chuvas aumentam e podem ocorrer pancadas de forte intensidade e com trovoadas isoladas em toda a faixa norte e leste do Nordeste. Contudo, os estados do Ceará e de Sergipe terão menor potencial para chuvas intensas; apenas na quarta-feira (3) as chuvas podem ocorrer com maior intensidade nestas regiões.

E quase todas as capitais nordestinas terão chuvas fracas a moderadas ao longo desta semana; Teresina (Piauí) deve registrar lá pela sexta-feira (5).

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quinta-feira (4) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de chuva entre hoje (1º) e a sexta-feira (5) serão mais elevados no norte do Maranhão e nos litorais de Pernambuco, Alagoas e Bahia, onde variam entre 40 e 60 milímetros, mas pontualmente podendo atingir os 90 mm em áreas entre o litoral sul pernambucano e o litoral norte alagoano.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (1º) e a noite (21h) de sexta-feira (5), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na região de Salvador, onde já vem chovendo, os acumulados ficam em torno dos 60 mm, mas podendo ultrapassar isso. A própria capital baiana registrará em torno dos 65 mm. A capital Maceió acumulará 48 mm e São Luís 44 mm até a sexta-feira (5).