Biodiesel mais barato que diesel importado: a virada que recoloca a soja no centro do debate energético

Com o diesel pressionado pela crise externa e o biodiesel ficando mais competitivo no Brasil, a soja volta ao centro do debate energético, ligando lavoura, frete e combustível num momento decisivo para a colheita e o abastecimento nacional.

O biodiesel, produzido principalmente a partir do óleo de soja no Brasil, ganha importância como alternativa ao diesel em momentos de alta nos preços internacionais do petróleo.

Quando o petróleo sobe por causa de uma crise internacional, o impacto não fica restrito ao mercado financeiro nem aos postos de combustível. No Brasil, ele chega rapidamente ao campo, ao frete e ao preço de tudo o que depende de transporte pesado. Nesta semana, a alta global do óleo reacendeu o alerta sobre o diesel num momento sensível para o agronegócio, com produtores colhendo uma safra recorde de soja e avançando no plantio do milho de segunda safra.

Para tentar conter a pressão, o governo federal zerou PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre o diesel, com impacto estimado de R$ 0,32 por litro.

Ao mesmo tempo, surgiu um dado que mudou o tom da discussão: segundo levantamento da Raion Consultoria divulgado à Reuters, o biodiesel passou a custar, em média, R$ 5,4881 por litro, abaixo do diesel importado, cotado em R$ 5,6740 por litro.

Isso deu novo fôlego ao debate sobre o uso de combustíveis renováveis no país, justamente quando a mistura obrigatória de biodiesel no diesel já está em 15% desde 1º de agosto de 2025, conforme a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética).

Do campo ao tanque

A ligação entre energia e agro fica mais clara quando se observa a dependência brasileira de diesel. A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) projeta que o país continuará como importador líquido de derivados de petróleo ao longo do horizonte decenal, com destaque para o óleo diesel. Isso pesa ainda mais numa fase em que caminhões, colheitadeiras, tratores e o transporte da safra operam quase sem pausa, fazendo do combustível uma peça central da logística rural.

Em cenários de crise energética global, biocombustíveis como o biodiesel ajudam a reduzir a dependência externa e fortalecem a segurança energética do país.

Na prática, isso significa que um choque externo pode encarecer desde o transporte do grão até o custo da operação no campo. A Reuters informou que a escalada recente dos preços do diesel já era vista como a ameaça mais imediata ao setor agrícola brasileiro, e a Petrobras anunciou reajuste de R$ 0,38 por litro no diesel vendido às distribuidoras, enquanto o governo tentava compensar parte dessa pressão com a desoneração tributária. Para o consumidor, o tema parece distante; para a cadeia do agro, ele é imediato.

Por que a soja voltou ao centro da conversa

A soja entrou de vez nessa discussão porque ela não é apenas uma commodity de exportação ou matéria-prima de ração. No Brasil, o óleo de soja segue como a principal base do biodiesel: em 2024, respondeu por 74% da matéria-prima usada na produção do biocombustível, segundo a ANP.

Quando o biodiesel ganha competitividade frente ao diesel importado, a soja passa a ser vista não só como cultura agrícola, mas também como peça de segurança energética.

Na prática, essa virada recoloca a soja no centro de várias discussões ao mesmo tempo:

ajuda a reduzir a exposição do país ao diesel comprado fora;

fortalece a ideia de usar um insumo produzido internamente como amortecedor de crise;

aumenta o peso estratégico do óleo de soja dentro da matriz de transportes;

reacende o lobby por percentuais maiores de mistura no diesel.

Esses efeitos decorrem da combinação entre o peso da soja na produção de biodiesel e o fato de o biocombustível ter ficado, nesta semana, mais barato do que o diesel importado.

O que pode mudar daqui para frente

Por enquanto, não há anúncio oficial de uma nova elevação imediata da mistura obrigatória além do B15 já em vigor. Mas a legislação atual dá margem para ajustes: a Lei do Combustível do Futuro permite ao CNPE fixar o percentual de biodiesel entre 13% e 25%, desde que haja justificativa de interesse público e viabilidade técnica.

Ou seja, o debate ganhou força, mas qualquer novo passo depende de decisão regulatória e de testes que deem segurança ao mercado.

O mais relevante desta semana é o sinal que ficou. Quando o diesel importado encarece e pressiona o agronegócio em plena colheita, o Brasil volta a olhar para dentro e percebe que parte da resposta pode estar no próprio campo.

A soja reaparece, então, como elo entre lavoura, energia e transporte. E isso importa para muito além das fazendas: mexe com frete, abastecimento, custos do agro e, no fim da cadeia, com o bolso de quem vive na cidade.

Referência da notícia

Biodiesel turns cheaper than imported diesel in Brazil amid debate over higher mix. 9 de março, 2026. Reuters.