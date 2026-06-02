Chuvas na última madrugada causam transtornos e interdições no RJ

A colisão de um ônibus contra um poste na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá, mobilizou equipes da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Light nesta manhã.

As precipitações na madrugada provocaram o fechamento de faixas em Copacabana e desvios viários na Rua da Carioca, gerando reflexos no trânsito do Rio de Janeiro. Foto: Divulgação/COR

As fortes chuvas que atingem a cidade do Rio de Janeiro desde a madrugada desta terça-feira (2), provocaram quedas de árvores e transtornos em diferentes pontos da cidade. Esses incidentes causaram interdições, desvios no trânsito e mobilizaram imediatamente equipes da Comlurb no centro e na zona sul.

Durante a manhã, os reflexos do temporal ainda afetavam a rotina de motoristas e pedestres em várias regiões do município. Para garantir a fluidez viária e a segurança coletiva, as autoridades implementaram bloqueios estratégicos e desvios nas rotas principais. As ações integradas buscam desobstruir as vias públicas e restabelecer a normalidade o mais rápido possível.

Interdições e desvios no trânsito do centro e da zona sul

Na área central do Rio de Janeiro, os condutores enfrentam bloqueios decorrentes do temporal recente. A Rua da Carioca permanece totalmente interditada na altura da Rua Ramalho Ortigão devido à queda de uma árvore de grande porte. Em razão disso, o fluxo de veículos está sendo desviado obrigatoriamente pela Avenida República do Paraguai.

Paralelamente, a zona sul também registrou ocorrências importantes que impactaram a circulação nas primeiras horas do dia. Na Rua Barata Ribeiro, localizada em Copacabana, a queda de outra árvore resultou no fechamento de duas faixas da pista. A obstrução parcial exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam por este trecho movimentado da região.

Ainda na zona sul, a Estrada da Canoa, em São Conrado, apresentou retenções devido a problemas estruturais na via. O trânsito sofreu uma interdição temporária no sentido Barra da Tijuca para a atuação das equipes de emergência urbana. Apesar do impacto inicial no tráfego local, a pista já foi completamente liberada para o trânsito de automóveis.

A COMLURB continua trabalhando ativamente nos pontos críticos da zona sul e do centro para recolher os resíduos acumulados. A prioridade das equipes de limpeza é liberar as faixas interditadas e restabelecer a circulação segura nas próximas horas. Os agentes recomendam que os motoristas planejem seus trajetos e busquem rotas alternativas sempre que possível.

Colisão de ônibus contra poste bloqueia via em Jacarepaguá

Além dos transtornos gerados pela queda de árvores, o mau tempo provocou acidentes na zona oeste da cidade. Na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá, um ônibus colidiu contra um poste de iluminação pública nesta manhã de terça-feira. O acidente causou danos à infraestrutura e resultou na interdição parcial da pista na altura da Ladeira da Freguesia.

Em resposta à ocorrência, equipes da CET-Rio, da Guarda Municipal e da concessionária Light foram prontamente acionadas para o local. Os agentes de trânsito trabalham na sinalização do trecho afetado e na organização do fluxo viário remanescente. Ao mesmo tempo, os técnicos em eletricidade avaliam a estrutura danificada para iniciar os reparos com segurança.

A operação conjunta busca minimizar os congestionamentos que se formaram no entorno da Ladeira da Freguesia. Por envolver fiação e um poste danificado, o procedimento técnico exige cuidados específicos para evitar novos acidentes na região. A via permanece com tráfego em meia pista enquanto os trabalhos de manutenção e remoção do veículo estão em andamento.

Referências da notícia

Fortes chuvas provocam quedas de árvores no Rio. 2 de junho, 2026.