Do Sul ao Norte: 11 capitais podem registrar até 100 mm até o fim de semana; veja lista

11 capitais espalhadas de Norte a Sul em um trajeto de mais de 6 mil km vivem a expectativa de chuvas até o final de semana. Os volumes previstos são elevados e superam os 100 mm. Veja também: Frio rigoroso e abrangente pode marcar a segunda metade de junho; veja a tendência

A presença de um anticiclone no Atlântico faz com que o tempo fique instável por conta de sua circulação atmosférica. Um anticiclone ou alta pressão tem como uma de suas características a circulação anti-horária no Hemisfério Sul. Isso faz com que os movimentos de uma coluna de ar, em sua região central, sejam de cima para baixo, o que dificulta a formação de nuvens e como consequência o tempo fica firme e estável.

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Contudo, localidades mais afastadas do centro do sistema, principalmente quando o anticiclone se encontra sobre o oceano, podem apresentar condições diferentes. Nesse caso, a circulação dos ventos favorece o transporte de umidade para o continente, contribuindo para a formação de nuvens e precipitações em determinadas áreas.

Com isso, nos próximos dias há expectativa de chuvas desde o litoral catarinense a capital paraense. De forma geral, as chuvas atingem mais de 6 mil km do litoral brasileiro até o final de semana.

Ventos levam umidade e promove chuvas no Sul e Sudeste

Como o litoral brasileiro se encontra afastado do centro do sistema de alta pressão, a circulação atmosférica se encarrega de transportar umidade para estas áreas e com isso, são esperadas formação de nuvens na região e aumento nas chances de chuvas nos próximos dias.

Previsão de água precipitável para a tarde desta quarta-feira (3). É possível observar os ventos injetando umidade em toda a faixa do litoral brasileiro, desde SC ao PA.

Pancadas de chuva estão previstas para ocorrerem nas tardes desta quarta (3) e quinta-feira (4) na faixa leste entre Santa Catarina e o Espírito Santo. Áreas pontuais devem registrar chuvas com intensidade moderada, caso da Região Serrana do Rio de Janeiro e da própria capital fluminense, mas é baixo o risco de transtorno.

Precipitação acumulada prevista entre quarta (3) e domingo (7), mostra áreas do Sudeste com volumes de chuva próximos a 50 mm.

Os volumes previstos para o Sul e Sudeste não são tão elevados. A previsão indica acumulados de até 15 mm em no leste de Santa Catarina e no Paraná, variando entre 3 e 30 no litoral de São Paulo, de 12 a 46 mm no Rio de Janeiro, além de 7 e 36 mm no Espírito Santo. Veja agora os volumes para as capitais:

Rio de Janeiro - 25 mm

Vitória - 16 mm

São Paulo - 1 mm

Curitiba - 2 mm

Na capital paulista e paranaense as maiores chances são de garoas, contudo, nas cidades que fazem parte da Região Metropolitana de São Paulo os volumes de chuva podem ser maiores, mas inferiores a 5 mm.

Litoral da Região Norte e Nordeste em atenção

No Nordeste do país, as chuvas se estendem desde o sul da Bahia ao Rio Grande do Norte, deixando também as capitais em atenção. As chuvas serão recorrentes e com grandes volumes, não estão descartadas as chances de transtornos. Salvador fica em atenção já nesta quarta-feira (3), com previsão de chuvas moderadas. O que também é esperado em Natal, Maceió, João Pessoa e Recife.

Precipitação prevista para a tarde desta quinta-feira (4) em áreas do Norte e Nordeste do Brasil.

Municípios do interior também ficam em alerta devido às chances de chuvas com forte intensidade na tarde desta quarta (3). A partir da quinta (4) as chuvas diminuem a sua força, mas ainda permanecem recorrentes e isto se estende até o final de semana.

A atenção também é válida para a faixa entre o Rio Grande do Norte e o Pará. Nesta região há previsão de chuvas fortes praticamente todos os dias da semana. O que gera potencial para registros de transtornos e problemas urbanos.

Precipitação acumulada prevista entre quarta (3) e domingo (7), mostra áreas do Norte e Nordeste com volumes de chuva que podem superar os 130 mm entre AL e PE.

A seguir veja a lista com o volume de chuva previsto para as capitais nordestinas e Belém até o final de domingo (7):

Salvador - 59 mm

Aracaju - 44 mm

Maceió - 57 mm

Recife - 69 mm

João Pessoa - 33 mm

Natal - 25 mm

Fortaleza - 22 mm

São Luís - 47 mm

Belém - 31 mm

Há potencial de transtornos em áreas propícias a alagamentos e próximas de córregos em algumas capitais caso de Recife, Salvador e Maceió. Em caso de chuvas intensas, mantenha-se abrigado em local seguro.