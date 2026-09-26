A planta perfeita para o verão: trepadeira dá sombra, perfume e transforma qualquer varanda

Conheça aqui uma planta trepadeira ótima para o verão, pois ela deixa sua casa mais fresca com a sombra que proporciona, além de mais florida e perfumada, e não exige muitos cuidados.

De flores azuladas, roxas ou brancas, esta planta se destaca na paisagem e serve de cobertura para pergolados, por exemplo.

O verão logo estará aí, e neste calor ter a varanda ou outra área externa da casa com sombra e ar fresco seria muito bom, não é mesmo? Pois saiba que uma planta trepadeira muito vistosa pode proporcionar isso sozinha.

Além de criar uma sombra natural, esta planta ainda perfuma e embeleza o espaço. Descubra abaixo de que planta estamos falando.

A planta que traz perfume e ar fresco à varanda de casa

Estamos falando da glicínia (Wisteria), uma planta trepadeira clássica e elegante, famosa por suas flores delicadas e perfumadas em cachos pendentes que formam cascatas impressionantes em tons de lilás, roxo, azul ou branco.

Ela cresce vigorosamente, cobrindo estruturas com um volume de folhas capaz de criar sombra natural e ajudar a controlar o calor ao redor. É uma ótima opção de cobertura para pergolados, arcos, muros e cercas.

Uma curiosidade: a palavra "glicínia" vem do grego glukús, que significa "doçura" ou "ternura", por causa do perfume de suas flores, representando o amor e a beleza efêmera.

Mas suas flores costumam aparecer com maior intensidade na primavera, criando um efeito ornamental bastante marcante.

As espécies mais comuns são a Wisteria sinensis, de origem chinesa e com cachos menores, porém em grande quantidade, e a Wisteria floribunda, nativa do Japão e com cachos mais longos e exuberantes.

Como cultivar a glicínia

De crescimento lento, a glicínia pode levar anos para se tornar adulta e iniciar o florescimento; mas é muito longeva e pode viver até 100 anos.

A glicínia deve ser plantada em solo bem drenado, fértil e rico em matéria orgânica. Ah, e um detalhe: como seus ramos podem ficar pesados, ela não é indicada para estruturas frágeis. É importante oferecer suportes robustos e resistentes.

Com os cuidados corretos, a glicínia vai encher seu ambiente de perfume e sombra.

Ela pode atingir mais de 10 a 15 metros de comprimento, exigindo podas regulares de contenção e formação.

Além disso, ela prefere locais com luz solar direta, já que floresce melhor quando recebe algumas horas de sol direto por dia. A luz direta estimula seu crescimento e ajuda os cachos a terem cor e perfume mais intensos. Ela pode tolerar sombra parcial, mas a luz solar direta é preferível.

A glicínia tem longos cachos pendentes (de 15 a 30 cm) que florescem na primavera, exalando um perfume adocicado marcante.

Quanto à adubação, aconselha-se aplicar fertilizantes balanceados na primavera para promover um crescimento saudável. As podas devem ser feitas regularmente (no final do inverno ou início da primavera é ideal) para controlar o crescimento e moldar a planta, e incentivar a formação de flores. Aliás, ela atinge a floração no período da primavera.

As regas devem ser regulares e moderadas, mantendo o solo uniformemente úmido, principalmente durante o estabelecimento da planta; mas evitando o encharcamento.

Esta planta ainda atrai polinizadores como abelhas e borboletas, deixando o ambiente mais vivo durante a estação.

Ah, é importante destacar que esta é uma planta tóxica e deve ficar longe do alcance de crianças pequenas e de animais de estimação, para evitar que eles ingerem ela.