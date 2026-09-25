A atmosfera da Terra atingiu um recorde de vapor d'água: por que isso preocupa os cientistas

A atmosfera terrestre registrou, em agosto, a maior quantidade de vapor d'água de toda a série disponível. O aquecimento global e o El Niño aparecem como fatores-chave por trás desse novo recorde.

O índice de água precipitável representa a quantidade total de vapor contida em uma coluna de ar.

A atmosfera da Terra acaba de atingir um recorde que, à primeira vista, pode passar despercebido, mas que tem implicações importantes para o clima. Durante o mês de agosto, a quantidade média de vapor d'água presente na atmosfera chegou a 27,35 quilogramas por metro quadrado (kg/m²), o valor mais alto desde o início da série de dados, em 1979.

O registro foi identificado a partir de dados do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S) e supera em 0,04 kg/m² o recorde anterior, estabelecido em julho de 2024. Embora a diferença pareça pequena, ela representa cerca de 20 trilhões de litros adicionais de água distribuídos na atmosfera em escala planetária.

O que significa ter mais vapor de água na atmosfera?

O dado não significa que haja uma massa gigantesca de água suspensa sobre nossas cabeças, prestes a cair. Trata-se de uma medida conhecida como água precipitável: a quantidade total de vapor contida em uma coluna de ar que se estende da superfície até as camadas superiores da atmosfera.

O vapor d'água é uma peça fundamental do sistema climático. Faz parte do ciclo da água e é indispensável para a formação de nuvens e precipitações. Mas também desempenha outro papel: é um potente gás de efeito estufa.

E aqui surge uma das chaves para o novo recorde. O ar mais quente pode conter mais umidade. Segundo Julien Nicolas, cientista sênior do C3S, para cada grau Celsius de aquecimento, o ar pode reter aproximadamente 7% a mais de vapor d'água.

Por isso, o aumento da temperatura global favorece uma atmosfera com maior capacidade de armazenar umidade. Por sua vez, essa umidade adicional pode modificar a intensidade de alguns fenômenos meteorológicos.

Mais umidade disponível para as tempestades

O problema não é simplesmente haver mais água no ar. Quando o vapor d'água sobe, esfria e se condensa para formar gotas dentro das nuvens, ele libera calor. Essa energia pode alimentar sistemas de tempestades e contribuir para que algumas precipitações sejam mais intensas.

Uma atmosfera mais úmida, portanto, dispõe de maior quantidade de combustível para determinados eventos de chuva extrema, especialmente quando coincidem outros ingredientes favoráveis à convecção e à formação de tempestades.

Média de água precipitável durante o período 1991-2020. A média global é de aproximadamente 24 mm.

O efeito também pode ser observado nos ciclones tropicais, onde a abundante umidade disponível pode favorecer precipitações mais intensas e fornecer energia adicional ao sistema.

Os cientistas alertam, no entanto, que o recorde global de vapor d'água não implica que todos os locais do planeta passarão automaticamente por mais chuvas extremas. A resposta depende da circulação atmosférica e das condições regionais.

O El Niño também entra em cena

As temperaturas excepcionalmente elevadas dos oceanos tropicais foram outro ingrediente importante. O oceano é a principal fonte de vapor d'água para a atmosfera e, quando sua superfície está mais quente, a evaporação aumenta.

Em agosto, as temperaturas do Pacífico tropical estavam particularmente elevadas, em um contexto de fortalecimento do El Niño. O Copernicus aponta que essas condições provavelmente contribuíram para o recorde de umidade atmosférica.

O dado ganha ainda mais relevância porque agosto de 2026 também figurou entre os meses mais quentes já registrados. Para o Copernicus, foi o agosto mais quente de sua série de dados ERA5, com uma temperatura média global de 16,96°C, além de ter empatado com julho de 2023 como o mês mais quente de todo o calendário.

O recorde de vapor d'água é, em suma, mais um sinal de como temperatura, oceanos e umidade estão estreitamente conectados. E mostra que as mudanças no clima global não se manifestam apenas no termômetro: elas também estão alterando um dos componentes fundamentais da atmosfera.