Temporal com granizo atinge o Norte de MG e causa estragos em vários municípios

O destelhamento quase completo do hospital municipal de Berilo mobilizou a cidade do Vale do Jequitinhonha após rajadas de vento atingirem cerca de 180 imóveis da região .

Hospital de Berilo após fortes chuvas que atingiram o Norte de Minas Gerais. Foto: Redes Sociais

Temporais acompanhados de rajadas de vento e granizo deixaram um rastro de destruição em municípios do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. As ocorrências foram registradas a partir da noite de quinta-feira (24), atingindo residências, vias públicas e prédios municipais.

Entre as localidades mais afetadas estão Janaúba, Capitão Enéas, Porteirinha, Berilo e Catuti. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para prestar socorro aos atingidos, liberar rodovias bloqueadas e mapear a extensão dos prejuízos materiais.

Alagamentos e destruição no Norte de Minas

Em Janaúba, uma precipitação de cerca de 35 minutos foi suficiente para inundar vias da área central e de bairros como Cerâmica e São Gonçalo. Na comunidade de Jataí, os pluviômetros marcaram em torno de 40 mm. Próximo ao trevo da Avenida Ecológica, a força da enxurrada arrastou parcialmente um automóvel para um canal de drenagem, mas o condutor conseguiu escapar a tempo.

Árvore cai sobre carro em Minas Gerais. Foto: Redes Sociais

A situação também foi severa em Capitão Enéas, onde um vendaval com granizo durou aproximadamente uma hora e somou 22 mm de chuva. O temporal causou a interrupção no fornecimento de energia elétrica por três horas e danificou ao menos 12 imóveis em áreas como Morada do Parque, Centro e Manoel Vaqueiro. Na comunidade de Malhada Real, uma casa desabou totalmente, obrigando uma família com quatro crianças a buscar abrigo provisório.

Já no município de Porteirinha, a tempestade perdurou por 40 minutos com intensa atividade elétrica. A queda de árvores na rodovia MGC-122 interrompeu a circulação de veículos entre o município e Janaúba até a intervenção do Corpo de Bombeiros. O abastecimento de energia ficou suspenso por uma hora na cidade, provocando o cancelamento de uma atividade pública na Praça Odilon Coelho.

Vendaval causa danos severos em Berilo

No Vale do Jequitinhonha, o município de Berilo enfrentou fortes rajadas de vento na noite de quarta-feira, gerando danos estruturais expressivos. O hospital municipal ficou praticamente todo destelhado e o mercado público também teve coberturas arrancadas com a violência das rajadas.

Conforme levantamentos preliminares, aproximadamente 180 imóveis, incluindo residências e galpões comerciais, sofreram avarias em coberturas e beirais. A força do deslocamento de ar chegou a arremessar a tampa de uma caixa-d'água diretamente contra a área externa de um posto da prefeitura.

Diante do cenário de destruição, moradores locais se mobilizaram durante a manhã seguinte para realizar consertos e reparos emergenciais em telhados. Paralelamente, agentes da Defesa Civil deram continuidade às vistorias técnicas e ao levantamento formal de prejuízos para prestar assistência às famílias desabrigadas.