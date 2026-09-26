"Camada de ozônio está se recuperando, mas seu buraco atingiu o pico antes do previsto em 2026", afirma OMM

Dados animadores sobre a camada de ozônio: o seu buraco continua diminuindo, o que indica uma recuperação progressiva da camada protetora da Terra. Aqui estão as últimas medições oficiais e os dados que continuam preocupantes.

Por ocasião do Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio, celebrado anualmente em 16 de setembro, a OMM (Organização Meteorológica Mundial) publicou seu Boletim do Ozônio de 2025. O relatório, que analisou o ciclo do ozônio na Antártida para 2025, apontou que o buraco do ano passado foi um dos "menos graves" dos últimos 20 anos.

Massimiliano Santini Meteored Itália 26/09/2026 09:13 8 min

Nos últimos anos, a camada de ozônio tem apresentado sinais constantes de melhora. Em 2024 e 2025, a quantidade total de ozônio superou a média em vastas áreas do hemisfério sul. Essa tendência positiva está relacionada ao aumento da atividade das ondas planetárias, o que favoreceu o transporte de ozônio em direção aos polos.

Por outro lado, entre 2022 e 2023, foram registradas anomalias negativas devido à redução da circulação atmosférica e aos efeitos da erupção vulcânica de Hunga Tonga. No entanto, a longo prazo, o esgotamento da camada de ozônio — observado da década de 1960 até a de 1990 — foi interrompido graças à proibição de substâncias nocivas estabelecida pelo Protocolo de Montreal, dando início a uma fase de recuperação lenta, porém progressiva, a partir do ano 2000.

O buraco na camada de ozônio na Antártica em 2025

Por ocasião do Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, celebrado anualmente em 16 de setembro, a OMM (Organização Meteorológica Mundial) apresentou seu Boletim do Ozônio de 2025. O relatório, que analisou o ciclo do ozônio na Antártica em 2025, indicou que o buraco do ano passado foi um dos "menos graves" dos últimos 20 anos.

De fato, de modo geral, o buraco na camada de ozônio de 2025 situou-se entre o quarto e o quinto menos intensos desde o início das observações sistemáticas, em 1992.

O déficit máximo anual de massa de ozônio (DMO) foi de 36,7 milhões de toneladas em 29 de setembro de 2025. Isso representa uma redução de mais de 25% em relação à média histórica de 1990-2010 (50,1 milhões de toneladas), o que constitui uma melhoria significativa.

Essa menor extensão e "intensidade" do buraco também ocorreram graças aos episódios de aquecimento estratosférico que, em meados de setembro do ano passado, desaceleraram a destruição da camada de ozônio, desmantelando prematuramente o vórtice polar antártico em outubro.

O déficit máximo anual de massa de ozônio (DMO) foi de 36,7 milhões de toneladas em 29 de setembro de 2025. Isso representa uma redução de mais de 25% em relação à média histórica do período 1990-2010 (50,1 milhões de toneladas), o que constitui uma melhoria significativa.

Lembremos, de fato, que a reação pela qual as moléculas de ozônio se dissociam dos clorofluorcarbonetos (CFC) é favorecida por temperaturas estratosféricas muito baixas.

Setembro de 2026: Contrariando a tendência, mas há uma razão



O Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copernicus (CAMS) detectou que o buraco na camada de ozônio da Antártica atingiu seu pico de extensão anual um pouco antes do habitual — em 12 de setembro de 2026 —, em consonância com o que já havia sido observado em 2025.

No entanto, diferentemente do ano anterior, em 2026 a extensão manteve-se acima da média, cerca de 5 milhões de km² acima da média para esse período. Além disso, o rápido desenvolvimento do buraco na camada de ozônio em 2026 coincidiu com uma queda acentuada da temperatura estratosférica a cerca de 20 km acima do Polo Sul. Portanto, as condições foram particularmente favoráveis ao seu desenvolvimento.

Na prática, 2025 e 2026 representam duas situações distintas — embora com desfechos opostos — que ocorrem em um contexto que, de modo geral, tende a melhorar as condições da camada de ozônio atmosférica da Terra.

Um século de medições e o aumento da radiação UV na Europa

Em 2026, as medições de ozônio em Arosa e Davos, na Suíça, completaram um século: 100 anos de observação contínua, o que a torna a base de dados mais extensa do mundo, essencial para estimar a espessura da camada de ozônio e os níveis de referência anteriores à era dos CFCs.

Essa continuidade de dados nos permitiu monitorar o declínio e a posterior recuperação: o nível médio de ozônio nas latitudes médias do Hemisfério Norte (35°N-60°N) é 2% inferior à média do período de 1964 a 1980.

O menor tamanho e a menor intensidade do buraco na camada de ozônio de 2025 também se deveram a eventos de aquecimento estratosférico que, em meados de setembro do ano anterior, desaceleraram o esgotamento da camada de ozônio, desmantelando prematuramente o vórtice polar antártico em outubro. Esse fenômeno é diametralmente oposto àquele que, em setembro de 2026, provocou um pico na extensão do buraco na camada de ozônio, apesar de uma melhoria geral do clima.

Apesar da recuperação da camada de ozônio, observa-se em muitas regiões um aumento na dose anual de radiação UV e um incremento nos dias com índice UV elevado, especialmente na primavera e no início do verão.

Na Europa, as doses anuais de radiação UV aumentaram até 20% desde 1995. Esse fenômeno deve-se, em 80%, à redução da nebulosidade e, em 20%, à diminuição das concentrações de aerossóis.

O sucesso da Emenda de Kigali ao longo de uma década

A proteção da camada de ozônio tem suas raízes no histórico Protocolo de Montreal, assinado em 1987 e que entrou em vigor em 1989, para proibir as substâncias químicas responsáveis pelo buraco na camada de ozônio. Esse marco regulatório foi complementado em 2016 pela Emenda de Kigali, criada para abordar outro problema relacionado: a propagação de hidrofluorcarbonetos (HFCs).

Embora não danifiquem diretamente a camada de ozônio, os HFCs são gases de efeito estufa muito potentes, utilizados em sistemas de refrigeração e ar-condicionado.

Essa emenda tem como objetivo reduzir o uso de HFCs em mais de 80% nas próximas décadas — um marco fundamental que, se totalmente implementado, permitirá evitar um aquecimento de até 0,5 °C até o ano de 2100, combinando a proteção do escudo atmosférico com o combate às mudanças climáticas.