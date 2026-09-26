A Terra cruza uma nova linha vermelha: sete dos nove limites planetários já foram ultrapassados

Um novo relatório científico alerta que sete dos nove limites que regulam a estabilidade do planeta já foram ultrapassados e que todos eles continuam a se afastar ainda mais da zona considerada segura.

O conceito de limites planetários visa estabelecer um espaço de operação seguro para a humanidade.

A Terra acaba de passar por mais um "check-up de saúde", e os resultados da análise estão, mais uma vez, acendendo um sinal de alerta. O Planetary Health Check 2026 (Avaliação da Saúde Planetária 2026), elaborado por mais de 60 cientistas, conclui que 7 dos 9 limites planetários já foram ultrapassados e que todos eles continuam apresentando deterioração.

O relatório foi apresentado no dia 21 de setembro pelo Laboratório de Ciência dos Limites Planetários do Instituto Potsdam de Pesquisa sobre o Impacto Climático (PIK) e fornece uma atualização anual sobre a situação dos principais processos que mantêm a estabilidade do sistema terrestre.

O que são limites planetários?

O conceito de limites planetários visa estabelecer um espaço de operação seguro para a humanidade. Não se trata de nove fronteiras físicas que, uma vez ultrapassadas, desencadeiam automaticamente um desastre, mas sim de indicadores que permitem avaliar em que medida a capacidade da Terra de manter condições relativamente estáveis está sendo alterada.

Os nove processos analisados são: mudanças climáticas, integridade da biosfera, mudanças no uso da terra, alterações na água doce, fluxos biogeoquímicos, novas entidades — como produtos químicos e plásticos —, acidificação dos oceanos, depleção da camada de ozônio estratosférico e carga de aerossóis atmosféricos.

De acordo com a nova avaliação, sete deles estão fora do espaço considerado seguro: mudanças climáticas, integridade da biosfera, mudanças no uso da terra, alterações na água doce, fluxos biogeoquímicos, novas entidades e acidificação dos oceanos.

Sete limites ultrapassados, e a situação só piora

Uma das constatações mais marcantes do relatório é que os sete limites já ultrapassados atingiram seus níveis mais elevados de deterioração registrados. A acidificação dos oceanos tornou-se o mais recente dos nove processos a ultrapassar seu limite, o que ocorreu em 2025.

Nem todos apresentam o mesmo nível de risco. O relatório distingue entre diferentes graus de afastamento do espaço operacional seguro. Quanto mais estas margens forem ultrapassadas, maior será a incerteza e maior será o risco de mudanças profundas e difíceis de reverter em certos sistemas terrestres.

Os outros dois limites apresentam uma situação diferente. O ozônio estratosférico e a carga global de aerossóis permanecem dentro do espaço operacional seguro, embora pesquisadores alertem para a existência de problemas regionais relacionados aos aerossóis e para a desaceleração da recuperação do ozônio.

Um planeta onde tudo está conectado

A importância desses limites está não apenas em quantos deles foram ultrapassados, mas também no fato de que não operam de forma independente.

O clima, os oceanos, os ecossistemas, a água doce e os solos fazem todos parte do mesmo sistema. Alterar um desses componentes pode aumentar a pressão sobre os outros e desencadear efeitos em cascata. Por essa razão, os cientistas consideram que o desvio simultâneo em relação a vários limites aumenta o risco de mudanças persistentes e potencialmente irreversíveis.

O relatório distingue entre diferentes graus de afastamento do espaço operacional seguro.

O relatório também aborda uma questão particularmente relevante: os sumidouros naturais de carbono. Florestas, solos e outros ecossistemas absorvem uma parcela significativa do dióxido de carbono emitido por atividades humanas, mas ondas de calor, secas, incêndios florestais e a degradação ambiental podem reduzir essa capacidade.

Isso significa que alguns ecossistemas poderiam perder parte de seu papel como amortecedores das mudanças climáticas justamente quando são mais necessários.

A situação, no entanto, não significa que um ponto de não retorno global já tenha sido ultrapassado. Os próprios pesquisadores enfatizam que os limites planetários são indicadores de risco crescente, e não interruptores que desencadeiam um colapso imediato.

A recuperação da camada de ozônio demonstra, de fato, que as tendências ambientais podem ser alteradas quando medidas coordenadas são implementadas. O novo relatório oferece, portanto, um panorama preocupante do estado do planeta, mas também uma ferramenta para mensurar onde estão os maiores riscos e como eles evoluem ao longo do tempo.