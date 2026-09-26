Arroz no RS: nova chuva pode encurtar a janela de semeadura no fim de setembro

A semeadura do arroz irrigado avança no Rio Grande do Sul, mas tempestades podem reduzir o acesso aos campos entre domingo e terça. Antes de mobilizar máquinas, produtores precisam conferir chuva, drenagem e umidade em cada talhão.

A previsão de chuva ajuda a identificar onde a semeadura do arroz pode avançar antes da próxima rodada de instabilidade.

A semeadura do arroz irrigado no Rio Grande do Sul enfrenta uma janela instável entre sexta (25) e terça (29). A previsão indica mais de 100 mm em pontos da fronteira uruguaia no domingo. A área pretendida para o arroz soma 861,8 mil hectares. Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul exigem atenção; soja e milho também dependem do solo.

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A decisão é onde as máquinas podem trabalhar sem compactar o terreno. Uma tarde sem chuva não garante acesso aos quadros. Em Uruguaiana, Bagé e Pelotas, drenagem e umidade do talhão precisam orientar preparo e plantio. O avanço só faz sentido onde a superfície sustenta equipamentos e os canais retiram a água.

Sexta e sábado: pausa de chuva varia entre as regiões arrozeiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê pancadas de chuva e trovoadas no sul e sudeste do Rio Grande do Sul na tarde de sexta-feira (25). No sábado (26), a chuva pode se espalhar para o centro, oeste e sul do estado.

Uruguaiana e São Borja, na Fronteira Oeste, devem monitorar o volume de chuva acumulado. Já Bagé, na Campanha, e Pelotas, na Zona Sul, podem ter condições climáticas diferentes.

Previsão de chuva para sábado (26), às 16h, com maior probabilidade entre Uruguaiana e Rivera.

O arroz está em pré-semeadura ou implantação inicial. Solo encharcado dificulta nivelamento, contato da semente e circulação de equipamentos.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater/RS) informa que 68% da área projetada de milho foi implantada, com lavouras em germinação, emergência e desenvolvimento inicial. Assim, a mesma pancada que interrompe o arroz pode exigir inspeção de erosão no milho.

Domingo a terça: chuva forte pode interromper o avanço do plantio

A previsão indica temporais no Rio Grande do Sul no domingo (27), com intensificação na segunda (28) e terça (29). Os volumes previstos superam 100 mm em pontos da fronteira uruguaia no domingo e se aproximam de 200 mm na metade sul até terça. São projeções localizadas.

A previsão indica chuva no sul já no sábado e possível frente fria a partir de terça.

Na Campanha, Fronteira Oeste e Zona Sul, o risco imediato é perder acesso aos quadros. Chuva intensa após a semeadura pode deslocar sementes e favorecer erosão; antes, paralisa preparo e máquinas.

Previsão de chuva acumulada até segunda-feira (28), às 18h.

O Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) recomenda aproveitar períodos secos e alerta que uma primavera úmida reduz essas janelas. A resposta depende do relevo e da gleba.

Na Fronteira Oeste, antes de 27/9, verificar umidade e resistência do solo ao tráfego evita confundir ausência de chuva com condição de semeadura.

Na Campanha, se a chuva forte de 28 e 29/9 se confirmar, manter saídas de água desobstruídas pode preservar o acesso seguinte.

Na Zona Sul, após as pancadas, conferir sulcos e emergência nas áreas semeadas ajuda a localizar falhas sem presumir perda generalizada.

Depois da frente, a decisão volta ao talhão

O IRGA situa a semeadura entre setembro e outubro. Chuva de 27 a 29 de setembro pode atrasar operações, sem comprometer automaticamente a época de implantação.

Em Uruguaiana, Bagé e Pelotas, talhões drenados podem voltar antes dos que acumularem água.



Retomar máquinas exige solo que suporte o tráfego sem marcas profundas. Onde o arroz emergiu, cabe observar estande, erosão e água parada antes de considerar correções.

Na soja em rotação e no milho inicial, a avaliação segue cada fase. Adubação e herbicidas exigem orientação agronômica local. Até 1º de outubro, a frente e os volumes previstos podem mudar.