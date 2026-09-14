Muito além de Ouro Preto e Monte Verde: veja 5 destinos mineiros 'fora do óbvio' que valem a viagem

O estado mineiro tem muitos destinos turísticos incríveis e famosos. Mas você quer fugir do óbvio e das grandes multidões? Então descubra aqui 5 lugares que fogem do roteiro tradicional mas são igualmente ótimos para visitar.

A Cachoeira do Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, é a queda d'água mais alta de Minas Gerais e a terceira mais alta do Brasil, com 273 metros de altura. Crédito: Divulgação.

O estado de Minas Gerais é um dos mais ricos em cultura, história e natureza do Brasil, oferecendo roteiros para todos os perfis de viajantes. Há diversos destinos incríveis e famosos, desde cidades históricas e culturais como Ouro Preto e Diamantina, a cidades com ecoturismo e natureza como Monte Verde e Poços de Caldas.

Mas se você quer um lugar que fuja do óbvio e das multidões, então este artigo é para você. Trazemos aqui uma lista com 5 lugares igualmente incríveis a estes destinos famosos para você conhecer no estado, e que oferecem diversos atrativos. Acompanhe abaixo.

5 destinos que fogem do roteiro tradicional em MG

Veja abaixo cinco lugares menos conhecidos no estado, mas que são tão encantadores quanto os queridinhos da maioria da população.

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Mato Dentro é conhecida como a capital mineira do ecoturismo, localizada a cerca de 166 km da capital Belo Horizonte, na região central do estado. Ela abriga áreas protegidas como o Parque Estadual Serra do Intendente e o Parque Natural Municipal do Tabuleiro.

Fica na vertente oriental da Serra do Espinhaço, integrando a Estrada Real e a Serra do Cipó.

Ela oferece muita natureza e atividades de ecoturismo, e um dos seus principais cartões-postais é a Cachoeira do Tabuleiro, considerada a mais alta do estado e a terceira maior do Brasil.

Os demais atrativos incluem a Serra da Ferrugem (também conhecida como Mirante da Torre ou Mina da Torre), o Cânion do Rio Preto, o Poço do Vau, o Poço das Ninfas (de onde cai uma pequena cascata), o Poço Piraquara, Poço Pari, o Cânion do Peixe Tolo e cachoeiras como a Cachoeira do Roncador e a Cachoeira do Zé Cornicha, que oferecem opções para trekking, banho, contemplação e esportes de aventura.

Extrema

Localizada no sul de Minas Gerais, junto à Serra da Mantiqueira, com clima de montanha, trilhas, picos e cachoeiras.

Deck para contemplação em Extrema (MG). Crédito: Divulgação.

Entre os atrativos, destacam-se o Parque Municipal Cachoeira do Salto, um parque com entrada gratuita, que conta com uma queda-d'água de cerca de 50 metros, trilhas, pontes suspensas e áreas de lazer; o Parque Ecológico Pico dos Cabritos; o Pico do Lobo Guará; e o Rio Jaguari, onde é praticado atividades como caiaque, pesca esportiva e, principalmente, rafting.

Itamonte

Itamonte fica no sul de Minas, em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, com paisagens de alta montanha, vales, matas, rios e cachoeiras. A região oferece trilhas, montanhismo e contemplação.

Entre os principais atrativos estão a Cachoeira da Fragária, com quase 100 metros de queda, e a Pedra do Registro, a 2.113 metros de altitude e com vista panorâmica de 360°. A região também oferece turismo de aventura, com opções de trekking, escalada e passeios em áreas rurais.

Outro ponto forte de Itamonte é a gastronomia, baseada na comida típica mineira e caipira, feita no fogão à lenha, e também em insumos encontrados na região, como o pinhão e a truta, muito utilizados na preparação de pratos típicos.

Carrancas

Carrancas fica no sul do estado e é conhecida como a 'Terra das Cachoeiras', abrigando várias e belas quedas d'água e piscinas naturais, ideais para um refúgio tranquilo.

Entre as principais atrações destacam-se o Complexo da Toca, o Complexo da Zilda, Complexo da Ponte e o Complexo da Vargem Grande, repletos de poços de águas cristalinas e escorregadores naturais. A Serra de Carrancas também oferece trilhas com vistas panorâmicas incríveis e paisagens de natureza preservada.

A Cachoeira da Fumaça fica no Complexo da Fumaça, a aproximadamente 6 km do centro da cidade de Carrancas, Minas Gerais. Crédito: Cid Costa Neto.

Na cidade, não deixe de conhecer o Centro Histórico, com a Praça Manoel Moreira e a tradicional Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Sete Lagoas

Sete Lagoas fica a cerca de 72 km de Belo Horizonte, e como o nome já diz, ela comporta sete diferentes lagoas. A principal delas, a Lagoa Paulino, fica bem no centro da cidade.

A Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

Entre os atrativos destacam-se a Gruta Rei do Mato, uma caverna com belas formações de calcário e importância arqueológica; a Serra de Santa Helena, o ponto mais alto da cidade com vista panorâmica e rampa de voo livre; e claro, a Lagoa Paulino, que é o cartão-postal da cidade, ideal para caminhadas e lazer.