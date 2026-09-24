As pirâmides do Egito foram construídas há 4.700 anos com um sistema muito mais avançado do que se pensava

Uma pesquisa sobre a pirâmide de Djoser sugere que um sistema de água, poços, cordas e uma plataforma de madeira poderá ter facilitado a sua construção há milhares de anos.

A pirâmide de Djoser poderá ter sido construída com a ajuda de um sistema hidráulico capaz de elevar blocos de pedra com cerca de 300 quilos.

Construir uma das pirâmides milenares do Egito exigia muito mais do que simplesmente colocar uma pedra em cima de outra. No caso da pirâmide de Djoser, em Saqqara, os construtores tiveram de trabalhar com cerca de 2,3 milhões de blocos de calcário, cada um com cerca de 300 quilos. Como conseguiram transportá-los até às diferentes alturas continua a ser uma das questões que rodeiam estes monumentos espetaculares.

Um estudo publicado na revista Plos One propõe agora uma possível resposta. A investigação, liderada por Xavier Landreau, cientista especializado em materiais e diretor executivo do instituto Paleotechnic, associou várias estruturas da localidade egípcia de Saqqara a um sistema hidráulico. A ideia parte de uma vala de calcário com 3 quilômetros de comprimento e 20 metros de profundidade.

Uma vala de 3 quilómetros junto à pirâmide de Djoser

A pirâmide de Djoser foi erguida há cerca de 4 700 anos como monumento funerário dedicado ao rei Djoser. É considerada a mais antiga das sete pirâmides monumentais do Egito e a primeira construída inteiramente com pedra talhada. Para a sua construção, foram utilizados cerca de 2,3 milhões de blocos de calcário, com um peso aproximado de 300 quilos cada.

A pesquisa dedica especial atenção ao Gisr el-Mudir, uma estrutura retangular em pedra com 360 por 620 metros. As suas paredes atingem os 15 metros de altura. A equipa estudou e cartografou a bacia hidrográfica situada a montante e associou-a ao percurso do uadi Abusir, um leito seco de caráter sazonal situado a oeste do planalto de Saqqara.

A forma como as paredes foram erguidas também se coaduna, segundo os investigadores, com uma possível função hidráulica. As diferentes camadas de pedra teriam permitido reter e conduzir água de forma semelhante a uma barragem. O estudo compara esta configuração com Sadd el-Kafara, uma estrutura hidráulica do Império Antigo.

A água teria chegado a vários poços

A proposta começa com a captação e o controlo da água. O sistema teria permitido que os sedimentos de maior dimensão ficassem para trás antes de o caudal prosseguir em direção à zona de Djoser. A água chegaria depois à vala seca situada junto à pirâmide através de um canal conhecido como Trincheira Profunda.

Localização geral do complexo de Djoser em Saqqara e área de drenagem do uadi Abusir, a oeste do recinto de Gisr el-Mudir. Imagem: Plos One.

Esse canal liga, pelo menos, três áreas subterrâneas. Depois de percorrê-las, a água chegaria a vários poços. Para os investigadores, estes espaços são importantes porque poderiam ter permitido transformar o movimento da água num deslocamento vertical capaz de transportar as pedras utilizadas durante as obras.

O mecanismo proposto é relativamente simples: uma plataforma de madeira flutuaria no interior do poço e seria fixada por meio de cordas e roldanas. Os blocos seriam colocados sobre ela e a alteração do nível da água permitiria fazê-la subir. Assim, a carga poderia ganhar altura a partir do interior da estrutura.

Um sistema hidráulico para elevar os blocos

A hipótese situa este mecanismo no próprio processo de construção da pirâmide. Ao variar a quantidade de água no poço, a plataforma subiria ou desceria com a pedra em cima. O sistema teria, desta forma, transformado o movimento vertical da água numa ferramenta para transportar os blocos para níveis superiores.

El edif de piedra más antiguo del mundo, completamente conservado hasta nuestros días, es la Pirámide Escalonada de Djoser, ubicada en el pueblo egipcio de Saqqara. Fue construida por el arquitecto Imhotep como lugar de enterramiento para el faraón Djoser alrededor del 2650AC pic.twitter.com/zCf10mb5uU — Mavica (@mavica81) December 25, 2024

A questão reveste-se de especial importância devido às dimensões da obra. A pirâmide de Djoser foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de calcário, cada um dos quais pesava cerca de 300 quilos. Encontrar uma forma de deslocar essas cargas para diferentes alturas era, portanto, um dos principais problemas que o processo de construção tinha de resolver.

O mecanismo proposto para as pirâmides do Egito, como a de Djoser, estaria ligado a uma vala de 3 quilómetros e a vários espaços subterrâneos.

O estudo também destaca a importância da grande vala escavada na rocha-mãe, que atinge 3 quilômetros de comprimento e até 20 metros de profundidade. A sua função tem sido objeto de debate desde 1930. Contrariando as interpretações que a associavam a uma pedreira ou a um fim monumental, a investigação publicada na Plos One sugere que poderá ter feito parte de um sistema destinado à gestão da água e a facilitar a elevação de materiais.