Túnel verde: veja como é a rua no Brasil eleita uma das mais bonitas do mundo

Uma rua localizada na cidade de Porto Alegre é considerada uma das mais bonitas do Brasil e do mundo! Tem mais de cem árvores dos dois lados formando um agradável túnel verde. Saiba mais aqui.

Imagem da rua brasileira considerada uma das mais bonitas do mundo. Crédito: Cristine Rochol/PMPA.

Uma rua localizada em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, é considerada uma das mais bonitas do Brasil e do mundo!

Com mais de cem árvores dos dois lados formando um túnel verde e uma extensão de 500 metros de calçada, ela oferece uma sombra agradável para os pedestres. Saiba mais detalhes sobre ela aqui.

Que rua é esta?

Trata-se da Rua Gonçalo de Carvalho, localizada na divisa entre os bairros Independência e Floresta da capital gaúcha.

Esta rua, um pedacinho de três quarteirões, tem mais de 100 árvores (principalmente do tipo tipuanas) que formam um lindo túnel verde, cobrindo cerca de 500 metros de extensão, e sendo algumas com até 15 metros de altura.

Os galhos entrelaçados das árvores criam uma paisagem natural incrível e muita sombra; e, para completar o cenário, casarões neoclássicos históricos do século 20 dão uma beleza extra.

A Rua Gonçalo de Carvalho foi apelidada de "a rua mais bonita do mundo" por um biólogo português. Crédito: @rafah.meireles

Além disso, a rua se tornou protegida por lei. Em 5 de junho de 2006, no Dia Mundial do Meio Ambiente, um decreto municipal reconheceu oficialmente o seu valor, declarando-a Patrimônio Cultural, Histórico e Ecológico de Porto Alegre.

O Decreto Municipal nº 15.196/2006 garante a preservação permanente da vegetação e proíbe o asfaltamento da via, mantendo o calçamento de paralelepípedos e pedras de granito.

Curiosidade: esta foi a primeira via urbana da América Latina a receber o status de Patrimônio Ambiental.

Desde então, a capital gaúcha se compromete a preservar não apenas suas árvores, construções e o calçamento de pedras de granito, mas também sua paisagem única e sua imagem que ganhou o mundo.

As árvores ajudam a amenizar o calor e melhoram a qualidade do ar no entorno. E claro, elas tornaram a rua um belo local para tirar fotos, atraindo turistas e fotógrafos que vão visitar para sentir a natureza mais de perto em meio à cidade de pedra e aproveitar para fazer belos registros.

Mas não se trata de um título oficial

Vale destacar aqui que não se trata de um título oficial conquistado por alguma votação internacional.

Tudo começou de forma espontânea a quase 20 anos atrás, no ano de 2008, quando o biólogo português Pedro Nuno Teixeira Santos ficou fascinado ao ver a rua e lhe deu esse apelido, o de “mais bonita do mundo”.

Ele postou fotos dela em um blog especializado em arquitetura, e as imagens logo começaram a ganhar destaque. Então, outros blogs espanhóis e portugueses publicaram textos sobre a rua, chamando-a de “a rua mais bonita do mundo”. E desde então, o nome pegou e a fama cresceu.

Será que você é uma pessoa de sorte ao morar próximo desta rua? Se não, não deixe de ir conhecê-la se estiver visitando a região.