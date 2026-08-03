Ar quente 'inunda' o Sudeste com SP e RJ podendo registrar quase 40°C; confira

Massa de ar quente e seco vai manter o tempo firme, com temperaturas elevadas de quase 40°C e umidade do ar baixa nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro ao longo desta semana.

A atuação de uma massa de ar quente e seco, que há dias persiste sobre o Brasil Central, vai manter o tempo firme e com bastante calor nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro ao longo desta semana.

Mas o sistema deve se intensificar na segunda metade da semana, com tardes de temperaturas elevadas próximas a 40°C em áreas dos dois estados.

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Além disso, a umidade relativa do ar ficará bem baixa, chegando a níveis críticos entre 20% e 14% durante as tardes, especialmente no estado paulista.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Semana de tempo firme, calor e baixa umidade em SP e RJ

Ao longo desta semana ainda teremos a atuação da massa de ar quente sobre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com uma intensificação do calor na segunda metade da semana, quando as máximas nas tardes atingirão patamares entre 39°C e 40°C.

No mapa abaixo podemos observar a abrangência da massa de ar quente atuando sobre a região na sexta-feira (7), provocando bastante calor em ambos os estados.

Previsão das anomalias da temperatura do ar no nível de 850hPa mostrando a abrangência da massa de ar quente e seco sobre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro na sexta-feira (7).

Entre esta terça (4) e a quarta-feira (5) as tardes terão um certo calor, com temperaturas máximas acima dos 30°C no Oeste de São Paulo e em várias áreas do Rio de Janeiro, e podendo pontualmente chegar aos 33°C no extremo oeste paulista e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

São Paulo e Rio de Janeiro terão uma semana de calor e tempo seco, com máximas passando facilmente dos 33°C em grande parte dos estados e chegando aos 39°C/40°C no Oeste paulista e Região Metropolitana do Rio.

A capital paulista terá máximas entre 26°C/28°C e a capital fluminense entre 27°C/29°C nestes dias.

Já na segunda metade desta semana o calor ganha força e se espalha por ambos os estados, com as tardes facilmente passando dos 30°C em muitas localidades e chegando em torno dos 40°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para quarta-feira (5) à esquerda e para sexta-feira (7) à direita, mostrando a instensificação do calor na segunda metade desta semana. Máximas pontualmente podem chegar a 40°C no RJ.

Na tarde de quinta-feira (6), as temperaturas máximas ficam acima dos 31°C na maior parte de São Paulo e em praticamente todo o Rio de Janeiro, chegando aos 38°C no oeste e no noroeste paulistas e aos 37°C em localidades da Região Metropolitana e do Vale do Paraíba Fluminenses. As capitais terão máximas de 31°C.

Na sexta-feira (7) o calor ganha um pouco mais de força. A tarde terá máximas facilmente passando dos 34°C em grande parte de São Paulo e do Rio de Janeiro, e chegando aos 39°C no noroeste paulista e em áreas da Região Metropolitana do Rio e do Vale do Paraíba Fluminense.

Pontualmente, essas áreas do Rio de Janeiro podem chegar ao patamar de 40°C. A capital paulista registrará 34°C e a capital fluminense 36°C.

Além disso, a umidade relativa do ar atingirá níveis abaixo dos 30% em praticamente todo o estado de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro ao longo desta semana, o que já acende o alerta para desconfortos à saúde.

Mas os níveis mais críticos serão registrados na segunda metade desta semana, quando a umidade cai em torno dos 14% no norte paulista e em pontos do sul fluminense.

Previsão da umidade relativa do ar (%) para a tarde (15h) de sexta-feira (7).

A mudança no tempo é esperada só lá no fim de semana, quando uma nova frente fria deve avançar pela região levando pancadas de chuva para áreas dos dois estados.