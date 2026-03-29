Quais serão os lugares mais bonitos do mundo em 2026?

Todos os anos, a Time Out atualiza sua lista dos lugares mais bonitos do mundo. A lista deste ano inclui uma cordilheira no norte da Espanha, uma cidade antiga em tons de ocre na Itália e uma suntuosa biblioteca em estilo renascentista em Nova York.

A Rota dos Cares nos Picos da Europa, na Espanha.

Aurélie Thépaut Meteored França 29/03/2026 18:00 4 min

Os editores da Time Out reconhecem que seu ranking dos lugares mais bonitos do mundo é totalmente subjetivo, mas se baseia em "experiência autêntica". De fato, "cada praia, lago, cidade e vale desta lista foi visitado e validado por sua rede de escritores de viagens que percorrem o mundo".

A lista é atualizada regularmente, "garantindo que inclua os melhores destinos, levando em consideração o impacto do turismo de massa e destacando lugares menos conhecidos", explica Grace Beard, editora de viagens.

Os Picos da Europa: mar, montanhas, lagos e cânions

Os Picos da Europa, no norte da Espanha, estão entre as cadeias montanhosas mais impressionantes do mundo, atingindo uma altitude de 2.650 metros a apenas 20 quilômetros da costa. Uma maravilha geográfica que oferece paisagens de extraordinária beleza.

As montanhas elevam-se abruptamente e os panoramas abrangem extensões cintilantes de praia banhadas pelo Mar Cantábrico, desfiladeiros vertiginosos e picos escarpados. O Parque Nacional dos Picos da Europa abriga outras maravilhas, como a singular e isolada Naranjo de Bulnes, as aldeias montanhosas centenárias de Sotres e Caín, os lagos glaciares cintilantes de Covadonga e o santuário homônimo e local de peregrinação esculpido na falésia com vista para uma cachoeira.

Por fim, não perca a oportunidade de explorar a Rota do Cares, uma das trilhas de caminhada mais famosas da Espanha. Esculpida diretamente na rocha, essa rota circular de 23 quilômetros serpenteia por um cânion, passando por cachoeiras e oferecendo vistas deslumbrantes dos picos circundantes.

Uma biblioteca em estilo renascentista no coração de Manhattan

Em terceiro lugar, depois do Parque Nacional de Komodo, na Indonésia, a Biblioteca e Museu Morgan, em Nova York, oferece um sopro de ar fresco na imponente selva de concreto de Manhattan. Milhares de livros se erguem majestosamente em estantes que se estendem por três andares, do piso polido ao teto belamente esculpido, de inspiração renascentista. A madeira escura e as pinturas antigas conferem ao edifício um ar catedralesco.

Localizada no número 225 da Avenida Madison, na cidade de Nova York, a Biblioteca e Museu Morgan funciona como museu e biblioteca universitária.

Em sétimo lugar está o centro histórico de Bolonha, na Itália. Seus pórticos medievais e fachadas ocres criam uma paisagem urbana encantadora e harmoniosa, frequentemente banhada pelo sol. Aqui você encontrará poucas lojas turísticas, mas muitas livrarias, farmácias tradicionais, mercearias históricas exibindo presuntos deliciosos e trattorias tradicionais servindo os pratos mais emblemáticos da região.

Bolonha e sua Piazza Maggiore.

Para mergulhar na vida local, nada melhor do que um passeio pelo animado mercado Quadrilátero. E para apreciar plenamente a beleza da cidade, reserve um tempo para observar os detalhes arquitetônicos, como na Piazza Santo Stefano, onde você pode ver uma fileira de cabeças emergindo dos nichos na fachada superior do Palazzo Salina Amorini Bolognini, uma das quais ostenta até chifres de diabo.

Referência da notícia:

The 51 most beautiful places in the world, Grace Beard, le 17 mars 2026