Chuvas aumentam e frente fria coloca 5 estados do Centro-Sul em alerta; confira

A semana terá pancadas de chuva, tempo fechado e alerta para 5 estados do Centro-Sul do Brasil. Além disso, uma nova frente fria se forma ao final da semana trazendo chuvas e potencial para problemas.

A semana irá contar com a presença de chuvas em áreas do Centro-Sul do Brasil. A previsão mostra que 5 estados vão ficar em alerta, devido ao aumento da precipitação, o que pode gerar transtornos em diversos municípios. Veja a lista dos estados em alerta.

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Ao final da primeira semana de agosto teremos a formação de uma nova frente fria que avança sobre o Sul do Brasil. A tendência é de chuvas intensas e novas ocorrências de tempestades sobre a região que já registrou grandes acumulados de chuva durante o mês de julho.

Semana terá céu encoberto e chuvas pontuais

Uma área de baixa pressão se forma próxima à costa do Uruguai no decorrer da terça-feira (4). Apesar de ser um sistema fraco, a baixa pressão deve provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte no sul e leste do Rio Grande do Sul, principalmente pela manhã. Durante a tarde, o sistema se desloca em direção ao Atlântico, diminuindo a chuva no estado.

No restante da Região Sul, o modelo ECMWF mostra tempo parcialmente nublado, com variação de nuvens, mas com aberturas de sol à tarde. No Centro-Oeste, pancadas pontuais atingem Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva e da presença de nuvens sobre o Centro-Sul do Brasil.

A primeira metade da quarta-feira (5) terá o predomínio do sol em quase todo o Centro-Sul do Brasil. Com a chegada da tarde, porém, o cenário muda, as instabilidades voltam a atuar sobre o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e também Mato Grosso do Sul.

novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nossoSiga-nos e ative as notificações!

Entre a divisa dos estados catarinense e gaúcho há risco de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas. O mesmo está previsto para o sul gaúcho e para o noroeste sul-mato-grossense. Nas outras áreas citadas, as chuvas terão intensidade moderada, gerando alguns pontos de alertas em áreas suscetíveis a transtornos.

Mapa mostra áreas com maiores chances de tempestades na tarde desta quarta-feira (5).

O tempo instável e a previsão de chuvas fortes continuam entre o final de quarta (5) e na madrugada de quinta-feira (6). A faixa entre a Campanha Gaúcha, porção central e o noroeste do Rio Grande do Sul, e o oeste do Paraná ficam em alerta por conta do risco de tempestades.

As precipitações chegam a São Paulo, em especial no oeste do estado com pancadas de chuva de intensidade moderada. Agora no período da tarde as chuvas se deslocam em direção ao leste de Santa Catarina e do Paraná, e para a Serra Gaúcha.

Semana se encerra com atuação de frente fria

Antecipando a chegada de uma nova frente fria, que avança em direção ao Sul do Brasil a partir da tarde de quinta-feira (6), a previsão indica risco de ventania sobre a região. As rajadas podem superar os 100 km/h em áreas do Sul, trazendo grande potencial para estragos.

Mapa mostra a presença de uma baixa pressão e de uma frente fria avançando pelo Sul do Brasil.

A frente fria vai avançar durante a madrugada e manhã de sexta-feira (7) pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e alcança o sul do Mato Grosso do Sul. Diversos municípios vão entrar em alerta por conta dos riscos de tempestades que se espalham por todos estes estados.

Há potencial para descargas elétricas, fortes rajadas de vento, queda de granizo e grande volume de chuva em curto período de tempo.

As chuvas permanecem intensas sobre o Paraná, onde há riscos de transtornos em todo o estado. Sobre o Sudeste, São Paulo fica em alerta por conta das tempestades. Isso porque a frente fria avança e atinge o sul do estado no final da sexta-feira (7) e na madrugada de sábado (8).

Mapa de precipitação acumulada para esta semana. Modelo ECMWF indica volumes acima dos 100 mm em áreas pontuais.

O modelo ECMWF indica que os maiores acumulados da semana devem se concentrar no sul e oeste do Rio Grande do Sul, além do centro e leste do Paraná, com volumes que podem superar os 90 mm. Nos demais municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e áreas de Mato Grosso do Sul, a previsão é de acumulados variando entre 8 mm e 70 mm.