Ciclone e frente fria atingem o Sul: risco de temporais e chuva forte; veja as áreas em risco

Um ciclone extratropical deve se formar entre Argentina e Uruguai nesta quinta (6), provocando tempestades severas no Sul do Brasil, com risco altíssimo de tempo severo e granizo, rajadas fortes de vento e chuvas volumosas.

Nesta quarta-feira (5), previsões já indicam que uma região de baixa pressão começará a atuar sobre o sul do Brasil. O sistema provocará pancadas de chuva localizadas sobre os estados da Região Sul ao longo do dia. No entanto, as previsões também indicam que o sistema se desenvolverá ainda mais na quinta-feira (6), se transformando num ciclone extratropical.

Ao longo da quinta-feira (6), uma região de baixa pressão se transformará num intenso ciclone extratropical, centrado entre Argentina e do Uruguai. Ao longo do dia, o ciclone impulsionará uma frente fria intensa em direção à região Sul do Brasil.

Alimentado por um intenso Rio Atmosférico, que transporta umidade da Floresta Amazônica em direção ao sul do país, o sistema causará tempestades severas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná entre a tarde e a noite da quinta-feira (6) e a madrugada e manhã da sexta-feira (7).

Previsão de nebulosidade e chuva entre a quinta-feira e a sexta feira mostram o desenvolvimento e avanço de uma frente fria pela região Sul, causando pancadas de chuva intensas.

Ao longo do sábado (8) e do domingo (9), embora o sistema deixe de atuar sobre o Rio Grande do Sul, essa frente fria permanecerá relativamente estacionária sobre o Paraná e Santa Catarina, causando chuvas muito volumosas sobre ambos os estados ao longo do final de semana.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Previsões indicam acumulados entre 100 e 150 mm entre o Paraná e Santa Catarina até o final do Domingo (9). também há risco de rajadas de vento intensas, de até 100 km/h. Essa situação traz risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores e objetos altos, alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do sábado mostra que há risco de acumulados totais próximos aos 150 mm entre Santa Catarina e Paraná, o que causará transtornos.

O sistema ainda pode causar temporais sobre o sul do Mato Grosso do Sul e sobre o extremo sul e oeste de São Paulo a partir da quinta-feira (6), embora os acumulados totais esperados para estes estados sejam bem menores, chegando a cerca de 50 mm.

Há risco elevado de granizo no Rio Grande do Sul

Embora os acumulados totais de chuva sobre o estado gaúcho sejam menores, previsões indicam um risco muito elevado de formação de tempo severo entre a noite de quinta-feira (6) e a madrugada da sexta-feira (7), com potencial altíssimo para formação de granizo.

Em outras palavras, embora a chuva esperada para o Rio Grande do Sul seja menos volumosa do que o esperado para Santa Catarina e Paraná, existe um potencial muito maior de tempestades destrutivas sobre o estado gaúcho.

Por isso, é justificado que autoridades tomem as devidas precauções contra desastres naturais no estado do Rio Grande do Sul já na quinta-feira, visando evitar prejuízos maiores para a população. Em paralelo, caso você resida no estado Gaúcho, não deixe de conferir as atualizações da previsão e NUNCA enfrente o mau tempo, se abrigando em edificações seguras.