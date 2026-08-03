Telescópio revela a melhor evidência já obtida de uma estrela ao lado de Betelgeuse

Se confirmada, a descoberta pode explicar o comportamento incomum de Betelgeuse observado pelos astrônomos há décadas.

Se confirmada, a companheira pode explicar variações de brilho e outros comportamentos incomuns observados em Betelgeuse ao longo de décadas. Crédita: NASA

Betelgeuse é uma supergigante vermelha localizada na constelação de Órion, a cerca de 550 anos-luz da Terra. Ela já esgotou o hidrogênio em seu núcleo e se encontra em um estágio avançado de evolução estelar. Ela é considerada uma das principais candidatas da Via Láctea a explodir como uma supernova.

A estrela ganhou destaque no início de 2020, durante o evento conhecido como Great Dimming. Sua luminosidade diminuiu de forma incomum, levando à especulação de que uma explosão como supernova estaria próxima. O fenômeno foi causado pela ejeção de material da própria estrela.

Há vários anos, astrônomos também investigam a possibilidade de Betelgeuse possuir uma estrela companheira. Agora, novas observações obtidas com o instrumento SPHERE do Very Large Telescope (VLT), forneceram a evidência mais forte já registrada dessa possível companheira.

Betelgeuse

Betelgeuse é uma supergigante vermelha localizada na constelação de Órion e está entre as maiores e mais luminosas estrelas visíveis a olho nu. Situada a aproximadamente 550 anos-luz da Terra, ela possui um raio centenas de vezes maior que o do Sol e uma luminosidade dezenas de milhares de vezes superior.

Sua atmosfera estelar se estende por uma região muito maior que a órbita de Marte, caso fosse colocada no centro do Sistema Solar.

Por estar em uma fase avançada da evolução estelar, Betelgeuse é um laboratório para estudar os estágios finais de estrelas massivas. A estrela apresenta intensa perda de massa por meio de ventos estelares, além de uma atmosfera dinâmica, com grandes células de convecção em sua superfície.

Comoção em 2020

No final de 2019 e início de 2020, Betelgeuse chamou a atenção ao apresentar uma queda incomum de luminosidade. Como a estrela é uma supergigante vermelha em estágio avançado, muitos levantaram a hipótese de que essa variação poderia estar relacionada aos momentos que antecedem uma supernova.

Novas observações forneceram a evidência mais forte até agora de que Betelgeuse pode possuir uma estrela companheira. Crédito: NASA

Observações realizadas posteriormente por telescópios mostraram que a redução do brilho não era um sinal de supernova. Os dados indicaram que Betelgeuse havia ejetado uma grande quantidade de material de sua superfície, que formou uma nuvem de poeira capaz de bloquear parte da luz da estrela.

Evidências de uma companheira

Há vários anos, astrônomos investigam a hipótese de que Betelgeuse faça parte de um sistema binário e possua uma estrela companheira muito próxima. Essa possibilidade surgiu para explicar algumas características observadas na supergigante vermelha que não são comuns em uma estrela isolada.

Caso essa companheira realmente exista, sua interação gravitacional com Betelgeuse poderia influenciar a dinâmica da atmosfera da estrela, seus ventos estelares e a distribuição do material ao redor dela. A presença de um segundo objeto poderia explicar a periodicidade de algumas oscilações.

A melhor evidência já encontrada

Astrônomos usaram o instrumento SPHERE do VLT para obter imagens de altíssima resolução. A equipe aplicou técnicas de processamento de imagem capazes de remover parte do brilho intenso de Betelgeuse. Como resultado, foi encontrada uma evidência forte de uma possível estrela companheira.

Na imagem, Betelgeuse aparece em laranja, enquanto o ponto em azul corresponde ao candidato à sua possível estrela companheira. Crédito: NASA

O objeto candidato foi chamado provisoriamente de Betelgeuse B, foi identificado a uma separação angular compatível com as previsões feitas anteriormente. Os pesquisadores estimam que essa companheira seja uma estrela da sequência principal, com massa entre aproximadamente 2,6 e 3,1 vezes a massa do Sol.