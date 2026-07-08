Tesouros escondidos: 7 parques nacionais no Brasil que ainda são pouco conhecidos

O Brasil é rico em belezas naturais, e muitas delas pouco conhecidas, como é o caso destes 7 incríveis parques nacionais. Esses locais ainda escapam das grandes multidões e guardam muitos atrativos. Descubra aqui quais são.

Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia. Crédito: Luciano Lima/TG.

O Brasil possui vários parques nacionais que unem preservação ambiental, turismo ecológico e pesquisa, como por exemplo os famosos Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Parque Nacional do Iguaçu no Paraná, que destacam-se tanto pela popularidade turística quanto pela relevância ecológica.

Mas existem também aqueles parques que são pouco conhecidos da maioria da população, seja por não ter acesso fácil ou por qualquer outro motivo, mas que também oferecem belas paisagens naturais. Descubra abaixo 7 deles.

7 parques nacionais no Brasil para conhecer já!

Conheça alguns dos parques nacionais que concentram as paisagens mais bem preservadas do país e cumprem um papel essencial na proteção de biomas, espécies e patrimônios naturais de grande valor ambiental.

Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque

Este parque fica localizado no extremo norte do Brasil, majoritariamente no Amapá, mas com porções no Pará.

É o maior parque nacional do país e a maior área de conservação em floresta tropical do planeta, abrangendo quase 4 milhões de hectares. O acesso principal a este parque parte de Macapá em direção à Serra do Navio.

Cascatas no Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque. Crédito: Leonardo Milano/Flickr.

É uma região praticamente isolada e intocada, com estrutura rústica. O turismo é restrito e monitorado.

É preciso contratar guias especializados, já que é necessária uma autorização para ingressar na unidade e fazer um trajeto de barco para acessar as áreas interessantes.

Parque Nacional da Amazônia

É um dos parques nacionais mais antigos da Amazônia brasileira, criado em 1974 para conservar a biodiversidade e promover pesquisas, educação ambiental e ecoturismo.

Faz parte dos municípios de Itaituba e Aveiro (ambos no Pará), com uma pequena porção em Maués (Amazonas).

Com trilhas, mirante e uma praia de água doce, o seu principal acesso é pela cidade de Itaituba, no Pará, que pode ser feito por via aérea, rodoviária ou fluvial. Os visitantes devem levar alimentação, água potável, repelente e protetor solar, pois não há estrutura.

Parque Nacional Serra do Teixeira

Parque localizado na Paraíba, sendo o primeiro parque nacional do estado, criado somente em 2023. Protege cerca de 61 mil hectares de áreas preservadas da Caatinga.

Pico do Jabre (em Maturéia), o pico de maior altitude da Paraíba, com mais de mil metros de altitude, dentro do Parque Nacional Serra do Teixeira. Crédito: Mano de Carvalho.

Um dos destaques do local é o Pico do Jabre, ponto mais alto do estado (cerca de 1.197 metros de altitude) que, em dias limpos, permite uma visibilidade enorme, sendo possível enxergar até os estados vizinhos Rio Grande do Norte e Pernambuco. Para chegar até o pico, você vai percorrer trilhas com mirantes.

Monumento Natural do Rio São Francisco

O Monumento Natural do Rio São Francisco é uma unidade de conservação federal criada em 2009 para preservar um dos trechos mais impressionantes do Rio São Francisco: os cânions esculpidos entre os estados de Alagoas, Bahia e Sergipe.

Mirante no belíssimo Monumento Natural do Rio São Francisco. Crédito: Eulalia Giles/Wikimedia Commons.

Com cerca de 26,7 mil hectares, ele protege paisagens de rara beleza, formações rochosas e importantes ecossistemas da Caatinga. A principal porta de entrada é a cidade de Piranhas, no Alagoas.

Os atrativos de ecoturismo oferecidos são os passeios de catamarã pelos Cânions do Xingó, trilhas e mirantes com vistas panorâmicas dos cânions e banhos nas águas calmas e cristalinas do rio.

Grande Sertão Veredas

Parque nacional localizado na divisa entre os estados de Bahia e Minas Gerais, que preserva os ecossistemas típicos do bioma Cerrado, com extensas veredas, campos e chapadas.

Aliás, foram essas características do Cerrado que inspiraram a obra Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa.

A estrutura turística é simples, e o acesso costuma ocorrer pela região de Chapada Gaúcha (Minas Gerais). Entre os seus atrativos estão trilhas, mirantes, cachoeiras e o rio Carinhana.

Caparaó

O Parque Nacional do Caparaó é um dos destinos de ecoturismo mais famosos do país. É uma área de proteção de cerca de 31,8 mil hectares na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó. Crédito: Blog Koa Viagens.

O parque abriga o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do país, com 2.891 metros de altitude. Além disso, tem cachoeiras com piscinas naturais, trilhas e mirantes.

As duas principais entradas do parque são por Alto Caparaó (MG) e Dores do Rio Preto (ES). A portaria mineira é a mais utilizada por quem deseja subir ao Pico da Bandeira.

Restinga de Jurubatiba

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba é o único parque nacional do Brasil criado exclusivamente para proteger ecossistemas de restinga. Se localiza no litoral norte do Rio de Janeiro, abrangendo os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã.

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba tem a faixa de restinga mais bem preservada do Brasil. Crédito: Entre Parques BR.

É uma área de Mata Atlântica com cerca de 14,9 mil hectares de área protegida.

É um excelente destino para quem busca contato com a natureza e praias pouco movimentadas. São diversas praias e lagoas costeiras, e é permitido banho de mar em algumas áreas específicas.