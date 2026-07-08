Frente fria traz tempestades e chuvas atípicas de Sul a Norte em 12 estados

Uma nova frente fria seguida por uma intensa massa de ar polar provocará uma nova mudança no tempo no Brasil a partir desta sexta-feira (10). O sistema traz chuva forte, temporais, queda acentuada das temperaturas e geadas para grande parte do Brasil.

Previsões meteorológicas indicam a chegada de uma nova frente fria ao Brasil a partir desta sexta-feira (10). O sistema marcará uma nova virada no tempo e voltará a provocar chuva sobre grande parte do Brasil, encerrando o período de tempo firme e seco que predominou ao longo dos dias anteriores.

Os acumulados totais no Sul do país podem chegar a 100 mm de chuva entre SC e oeste do PR. Há possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, pequenos deslizamentos de terra e ocorrência de descargas elétricas (raios) entre a sexta-feira (10) e o sábado (11).

Ao longo da sexta-feira (10), a frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, favorecendo a formação de muita nebulosidade e pancadas de chuva. No sábado (11) e no Domingo (12), a queda da pressão atmosférica favorecerá a intensificação das tempestades, aumentando o potencial para chuva forte também no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Previsão de acumulados totais até o final da segunda-feira mostra abrangência da frente-fria, que causará pancadas de chuva no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo Norte do país.

Como é possível observar na imagem acima, até o final da segunda-feira (13) o sistema terá se deslocado mais a norte, causando chuvas também no Rio de Janeiro, Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais, onde as pancadas de chuva podem trazer acumulados de até 50 mm totais.

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Além disso, a partir da sexta-feira (10), o sistema começará a organizar o fluxo de ventos e umidade sobre a região equatorial do país, potencializando a formação de chuvas até mesmo sobre o Norte do país, incluindo o sul do Amazonas, Acre, Rondônia e extremo oeste do Mato Grosso.

Mapa de condição registrada (linha cheia preta) e previsão (linhas vermelhas e média em linha tracejada) da Oscilação Antártica (OA) ao longo das primeiras semanas de Julho de 2026.

A maior frequência de ciclones extratropicais e frentes frias observada durante o mês de julho está relacionada, em parte, à mudança no comportamento da Oscilação Antártica (OA), índice climático que está migrando de valores positivos para valores negativos.

Quando o índice apresenta valores ou tendências negativas, a OA favorece uma circulação atmosférica mais propícia ao avanço de sistemas transientes, como frentes frias e ciclones extratropicais, aumentando a incidência de tempestades com pancadas de chuva e ventos fortes sobre o Sul do país.

Massa de ar polar derruba as temperaturas

Logo após a passagem da frente fria, uma intensa massa de ar polar avançará pelo país, causando uma queda significativa das temperaturas a partir do domingo (12). Esse resfriamento será sentido inicialmente no Rio Grande do Sul e, até a terça-feira (14), avançará também sobre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, como pode ser observado na imagem abaixo.

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira mostra um avanço intenso da massa de ar frio sobre o Sul e parte do Sudeste e do Centro-Oeste, com temperaturas negativas entre RS e SC.

Já na segunda-feira (13), diversos municípios dessas regiões poderão registrar temperaturas máximas inferiores a 20°C, caracterizando uma mudança expressiva nas condições do tempo. Algumas cidades, como a própria capital de São Paulo, podem registrar quedas de até 10°C nas temperaturas máximas.

Além disso, as madrugadas também voltarão a ser bastante frias, principalmente na Região Sul. Grande parte dos municípios deverá registrar mínimas inferiores a 10°C, enquanto áreas da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense poderão voltar a registrar temperaturas negativas e geadas fortes e abrangentes.