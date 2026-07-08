Existe um planeta que sobreviveu à morte de sua estrela, e agora sabemos como ele conseguiu isso

O planeta gigante WD 1856 b, que sobreviveu a uma estrela morta, oferece pistas sobre atmosferas, migração orbital e o futuro distante do nosso Sistema Solar e de seus planetas externos.

Ilustração artística do exoplaneta WD 1856 b e de sua estrela ao fundo. Crédito: NASA.

Em 2020, astrônomos descobriram um planeta do tamanho de Júpiter orbitando uma anã branca — um remanescente estelar semelhante ao que o Sol se tornará daqui a alguns bilhões de anos. No entanto, o WD 1856 b conta uma história um tanto diferente da nossa.

O caso é incomum porque, ao redor da anã branca (WD 1856+534), localizada a apenas 80 anos-luz da Terra, o planeta é maior do que a própria estrela, proporcionando uma visão rara: um mundo massivo cruzando o disco de uma estrela com tamanho aproximado ao da Terra.

Graças a observações do Telescópio Espacial James Webb, os cientistas conseguiram examinar o sistema com precisão sem precedentes. Durante o trânsito — quando o planeta passa diante da estrela sob a nossa perspectiva —, os pesquisadores mediram sinais relacionados à sua massa, temperatura e composição atmosférica.

Ryan MacDonald, autor principal do estudo, afirmou que isso oferece um vislumbre do destino de planetas gigantes — não se tratando apenas de um exoplaneta peculiar, mas de uma pista sobre sistemas semelhantes ao nosso após a morte de suas estrelas hospedeiras.

O planeta completa uma órbita ao redor de sua estrela a cada 34 horas, a uma distância inferior a 3 milhões de quilômetros da estrela — menos de 20 vezes a distância de Mercúrio em relação ao Sol. O aspecto notável é que, se ele estivesse lá durante a fase de gigante vermelha da estrela, provavelmente teria evaporado.

Webb entra em cena

O artigo científico descreve uma observação realizada com o espectrógrafo NIRSpec PRISM do Webb, capaz de decompor a luz infravermelha em diferentes comprimentos de onda. Utilizando esse instrumento, a equipe analisou um espectro na faixa de 0,5 a 5,0 micrômetros durante o breve trânsito do planeta diante da estrela.

As observações indicam que a atmosfera apresenta sinais de hidrocarbonetos, sendo o metano o principal candidato, juntamente com aerossóis que atuam como partículas em suspensão. Também foi detectada a emissão térmica do lado noturno do planeta, um sinal fundamental para estimar seu calor interno.

O Webb possui várias câmeras e instrumentos para estudar exoplanetas, entre outros alvos. Crédito: NASA.

Os modelos situam a massa do planeta entre quatro e onze vezes a de Júpiter e sua temperatura efetiva próxima de 400 Kelvin, superando em muito a temperatura de equilíbrio esperada — de cerca de 160 Kelvin — caso ele recebesse energia apenas da atual anã branca.

Essa diferença aponta para uma história orbital complexa, e a explicação mais aceita é que o planeta não se formou em sua órbita atual. Em vez disso, ele migrou em direção à anã branca muito mais tarde, aquecendo-se devido a interações gravitacionais e forças de maré à medida que se aproximava da estrela.

Revelações atmosféricas

As observações não esclarecem todos os detalhes, mas ajudam a elucidar o cenário ao confirmar que WD 1856 b não é apenas uma sombra cruzando uma estrela morta. O planeta preserva uma atmosfera detectável, uma temperatura inesperada e uma memória térmica de sua migração orbital.

O estudo reconstitui a provável cronologia do evento de reaquecimento, situando-o entre 3,0 e 5,5 bilhões de anos após a estrela ter se tornado uma anã branca. Esse intervalo de tempo favorece um cenário de migração tardia e descarta a hipótese de que o planeta tenha sobrevivido diretamente no interior da estrela em expansão durante a fase de gigante vermelha.

Espectro de luz da estrela WD 1856; as quedas no brilho indicam a presença de um planeta. Crédito: NASA.

Para a astronomia de exoplanetas, o resultado abre um caminho promissor, pois as anãs brancas são pequenas e um planeta gigante pode bloquear uma fração significativa de sua luz, facilitando as medições atmosféricas em comparação com estrelas maiores.

A equipe já observou quatro trânsitos adicionais, e essas medições podem refinar nossa compreensão da presença de metano, aerossóis e outras moléculas ainda incertas, além de testar modelos de nuvens, temperatura e circulação atmosférica profunda.

Crônica de um destino anunciado

Essa descoberta nos lembra que a morte de uma estrela nem sempre marca o fim de seus planetas. Alguns mundos podem escapar da fase mais destrutiva, alterar suas órbitas e manter uma atmosfera por bilhões de anos depois disso.

Ela também serve como um alerta sobre o nosso próprio Sistema Solar. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, os mundos internos enfrentarão um destino crítico, enquanto Júpiter, Saturno e os demais planetas externos poderão seguir trajetórias que permanecem incertas, mas que talvez já estejamos começando a compreender.

Embora não tenhamos observado diretamente o futuro do Sol, observamos um sistema que nos permite explorar essa questão com dados reais. A combinação de trânsitos, espectroscopia no infravermelho e modelos térmicos faz do WD 1856 b uma referência para o estudo de planetas ao redor de estrelas mortas.

Não há dúvida de que, com esses telescópios de nova geração, deixamos de olhar apenas para as nossas origens e começamos a vislumbrar futuros possíveis. E, embora ainda não tenhamos todas as respostas, agora sabemos que há sempre outra história planetária à espera de ser decifrada...