Em pleno inverno, calor anômalo atinge o Brasil com temperaturas de quase 40°C

O calor ganha força nos próximos dias e coloca grande parte do Brasil em alerta: além de temperaturas próximas de 40°C, a baixa umidade aumenta os riscos à saúde.

Enquanto temperaturas mínimas próximas de 0°C vêm predominando na Região Sul do Brasil esta semana, a metade norte do país entra em alerta para temperaturas máximas elevadas, que podem ser consideradas extremas para esta época do ano.

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Até sábado (11), as temperaturas próximas de 40°C avançam do Norte e Nordeste em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste, onde os termômetros podem atingir entre 33°C a 35°C. Confira os detalhes.

Como são as temperaturas normalmente?

Embora no imaginário popular seja ‘normal fazer calor’ no Norte e Nordeste, medidas estatísticas alertam que as temperaturas previstas estão muito acima do normal para a época, mesmo considerando o fato de que as temperaturas são naturalmente mais altas nessas áreas.

Temperatura mínima (esquerda) e máxima (direita) média (1991-2020) para o mês de julho no Brasil. Créditos: Elaborado por Meteored/Adaptado de INMET.

A normal climatológica (1991-2020) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para temperatura máxima mostra que os valores médios ficam entre 33°C e 35°C na maior parte da metade norte, com pequenas áreas entre o Pará, Tocantins, Mato Grosso e Piauí apresentando médias entre 35°C e 37°C.

Já no sul do Centro-Oeste e no Sudeste, as temperaturas máximas para julho variam em torno de 23°C a 33°C. Desta forma, as temperaturas previstas para o decorrer desta semana são anômalas, mesmo considerando as particularidades de cada região.

Alerta de temperaturas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) para temperatura máxima do modelo ECMWF compara a previsão com a climatologia do próprio modelo. Valores entre 0,5 e 0,8 indicam que um evento incomum é provável, enquanto valores entre 0,8 e +1 indicam alta probabilidade de ocorrência de temperaturas extremas. Nos mapas abaixo, essa intensidade é representada pela escala de cores que varia do amarelo ao vermelho.

O limiar estatístico considerado neste produto corresponde ao quantil 99 da climatologia do modelo, ou seja, ao valor acima do qual se encontram apenas 1% das temperaturas máximas mais elevadas registradas para aquele local e período do ano. Assim, áreas destacadas indicam potencial para temperaturas excepcionalmente altas em relação ao que é normalmente esperado para a época.

EFI do ECMWF para a temperatura máxima quinta-feira (9) e sábado (11). Créditos: Elaborado por Meteored com produtos do ECMWF.

Os mapas mostram que, a partir de quinta-feira (9), a área de alerta para temperaturas extremas se concentra entre o Brasil Central e o Nordeste. Até o fim da semana, essa área se expande progressivamente em direção ao sul, alcançando o Sudeste no sábado (11), quando a região também passa a apresentar elevado potencial para ocorrência de calor extremo.

Máximas próximas de 40°C

Os maiores valores de temperatura máxima previstos para o decorrer da semana se aproximam de 40°C. O modelo ECMWF prevê máximas que podem se aproximar ou ultrapassar 37°C entre o Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso entre quinta-feira (9) e sábado (11).

No Sudeste, as temperaturas podem ultrapassar 30°C a partir de sexta-feira (10), especialmente no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e norte de Minas Gerais. No sábado (11) as temperaturas continuam subindo e podem se aproximar de 35°C nestas áreas, enquanto na capital paulista os termômetros se aproximam de 30°C.

Previsão de temperatura máxima para quinta-feira (9), segundo o ECMWF.

O modelo GFS, por sua vez, prevê um cenário ainda mais extremo, com valores entre 38°C e 39°C se espalhando sobre uma ampla área que abrange estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Previsão de temperatura máxima para sexta-feira (10), segundo o GFS.

A diferença entre as temperaturas previstas se deve, principalmente, à resolução espacial e à forma como cada modelo representa a atmosfera. O ECMWF, por exemplo, possui maior resolução e consegue "enxergar" mais detalhes do relevo e da superfície. Além disso, cada modelo possui suas próprias parametrizações e equações para simular os processos atmosféricos. Assim, embora todos sejam baseados nas mesmas leis da física, é esperado que apresentem diferenças nos campos previstos.

Alerta de baixa umidade relativa

Além do calor extremo, a massa de ar quente também favorece uma redução acentuada da umidade relativa do ar. Em diversas áreas, os valores já ficam abaixo de 30% durante as tardes e devem cair ainda mais ao longo da semana, atingindo índices inferiores a 20% em alguns locais.

Ao mesmo tempo, a área sob baixa umidade também se expande, acompanhando o avanço da massa de ar quente e abrangendo uma extensa faixa entre o Brasil Central, o Nordeste e grande parte do Sudeste até o fim de semana.

Previsão de umidade relativa para sábado (11), segundo o ECMWF.

A combinação de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar representa um risco à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares.

Recomenda-se aumentar o consumo de água, evitar atividades físicas e exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e umidificar os ambientes sempre que possível.