Calor, temporal e frio: frente fria traz virada radical nos 4 estados do Sudeste; confira

Uma nova frente fria vai mudar o tempo no Sudeste do Brasil a partir do fim de semana, provocando chuva forte, tempestades e queda nas temperaturas. Mas antes da sua chegada, o calor vai aumentar na região.

Nova frente fria volta a deixar o tempo instável no Sudeste do Brasil a partir deste fim de semana.

Ao longo desta sexta-feira (10) teremos a atuação de uma área de baixa pressão no interior do continente sul-americano e o processo de formação de uma nova frente fria no Sul do Brasil.

O sistema frontal vai avançar para a Região Sudeste do país a partir do fim de semana, provocando uma forte mudança no tempo. Estão previstas chuvas pontualmente intensas, tempestades e rajadas de vento entre o domingo (12) e o início da próxima semana.

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E atenção, pois não se descartam riscos de ocorrências associadas aos temporais, como destelhamentos, danos na rede elétrica, alagamentos e queda de galhos/árvores.

A frente fria ainda traz uma condição pré-frontal à região, aumentando o calor e com temperaturas passando dos 30°C em várias localidades. Mas logo após a sua passagem, as temperaturas voltam a diminuir no leste da região e até teremos uma sensação de friozinho.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria traz intensa mudança ao Sudeste na próxima semana

A nova frente fria já vai começar a mudar o tempo na Região Sudeste a partir do domingo (12) e, pelo menos, até a madrugada de terça-feira (14), como mostra a tendência da previsão.

No domingo (12) de manhã chuviscos já podem ocorrer na faixa litorânea de São Paulo, mas é no período da tarde que as instabilidades ganham força e se espalham por todo o território paulista, quando são esperadas chuvas moderadas e tempestades.

Pancadas pontualmente mais fortes podem ocorrer nas regiões de Campinas e Metropolitana.

Também chove de forma moderada no extremo sul de Minas Gerais, em pontos do Triângulo Mineiro e no sul do Rio de Janeiro ao longo da tarde.

À noite, chuvas fracas e isoladas no Rio de Janeiro e pancadas de chuva com temporais isolados no leste de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana e Campinas.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons brancos/acinzentados) para domingo (12) ás 18h à esquerda e para segunda-feira (13) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na madrugada de segunda-feira (13) continua chovendo com pancadas fortes e tempestades isoladas no centro-leste de São Paulo. Ao longo da manhã, chuvas pontualmente intensas e tempestades se concentram na porção norte de São Paulo e em áreas de divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro.

Ao longo da tarde e à noite, as chuvas se espalham por grande parte do Sudeste, ocorrendo de forma moderada a pontualmente intensa e com tempestades no norte e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais (exceção do norte).

Frente fria leva chuva moderada a forte, tempestades e rajadas de vento aos 4 estados do Sudeste entre o domingo (12) e a madrugada de terça-feira (14). Atenção para transtornos como alagamentos, destelhamentos e danos na rede elétrica.

Na madrugada de terça-feira (14) ainda pode chover no leste mineiro, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, mas à medida que a manhã chega, as chuvas se dissipam.

Previsão de densidade de raios para o domingo (12) às 15h à esquerda e para segunda-feira (13) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Antes da chegada da frente fria, a condição que chamamos de pré-frontal vai aumentar o calor em boa parte do Sudeste, com temperaturas máximas em torno dos 30°C ou até passando disso em várias localidades.

No domingo (12) à tarde, como podemos observar no mapa abaixo, as temperaturas máximas ficam na casa dos 30°C em grande parte dos estados, com exceção do sul paulista, e chegam aos 34°C/35°C no noroeste paulista, no norte e Triângulo Mineiros e no extremo sul fluminense.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para o domingo (12) às 14h, mostrando o aquecimento pré-frontal.

Após a passagem da frente fria, as temperaturas voltam a diminuir e até teremos uma sensação de friozinho pela manhã, especialmente no leste da região.

Na tarde de segunda-feira (13) já começa a esfriar no leste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e na Região Serrana do Rio, onde as temperaturas variam entre 13°C e 19°C, mas podendo ficar em torno dos 11°C no Vale do Paraíba (SP) e na Serrana do Rio.

E à noite as temperaturas devem cair mais um pouco, chegando em torno dos 8°C/9°C em áreas elevadas do sul paulista e mineiro e na Região Serrana do Rio.