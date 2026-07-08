Frio extremo congela pontes no Sul e derruba temperatura no Nordeste; veja imagens

Moradores e fotógrafos registraram poças de água inteiramente solidificadas e espessas camadas de gelo sobre veículos em locais com marcas negativas extremas, evidenciando o comportamento rigoroso do inverno em diferentes altitudes do país.

Guarapuava, no Paraná, nesta quarta-feira 08 de julho de 2026 — Foto: Eduardo Andrade/RPC

Uma intensa massa de ar polar derrubou as temperaturas em diversas regiões do Brasil entre terça-feira (7) e quarta-feira (8). Cidades do Sul registraram marcas negativas extremas, enquanto municípios do Nordeste também tiveram marcas surpreendentemente baixas para a região.

O fenômeno cobriu campos de gelo, congelou bebedouros de animais e mobilizou moradores e fotógrafos no interior do país. As marcas registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e órgãos estaduais expõem a intensidade do inverno nas duas regiões brasileiras.

Marcas negativas e congelamento na região Sul

No estado de Santa Catarina, a serra amanheceu com geada intensa e temperaturas congelantes em várias localidades. O município de Bom Jardim da Serra registrou a menor temperatura absoluta, atingindo a marca de -6,1°C nas primeiras horas da manhã.

Esse frio extremo causou impactos visíveis na paisagem local, provocando o congelamento completo de uma ponte de madeira. Além disso, um morador registrou que a água acumulada nos bebedouros dos animais virou uma espessa camada de gelo.

O frio de Santa Catarina é congelante pic.twitter.com/6ghAFH7lVl Pavão Misterious (@misteriouspavao) July 8, 2026

Outras cidades catarinenses também sofreram os efeitos da forte massa polar, como Urupema, que anotou -4,93°C em seus termômetros. Em São Joaquim, a mínima bateu -4,89°C, permitindo que o fotógrafo Mycchel Legnaghi filmasse poças d'água totalmente congeladas.

Geada em Urubici nesta quarta-feira, 8 de julho de 2026 — Foto: Prefeitura de Urubici/Divulgação

O monitoramento da Epagri/Ciram apontou ainda -3,54°C em Urubici e -0,88°C na cidade de Maravilha, no Oeste. Até mesmo a capital, Florianópolis, sentiu o impacto com 3,43°C , enquanto Rancho Queimado teve mínima de 1,29°C.

O panorama de frio intenso se estendeu ao Paraná, onde o município de Palmas registrou -3,5°C na região de São Sebastião do Rocio. As primeiras horas da manhã cobriram gramados, telhados de residências e veículos com uma grossa camada de gelo.

Segundo dados coletados pelo Simepar, o município de General Carneiro, no sul paranaense, também registrou marcas negativas severas de -2,3°C. O resfriamento generalizado provocou fenômenos expressivos de geada na metade sul do estado e na região dos Campos Gerais.

O frio atípico nos municípios do Nordeste

A queda acentuada nas temperaturas não ficou restrita aos estados sulistas e também surpreendeu moradores da região Nordeste do país. A cidade de Vitória da Conquista, localizada no sudoeste da Bahia, liderou o ranking regional com a marca de 13,5°C.

Vitória da Conquista confirma fama de refúgio gelado na Bahia. Foto: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

Conhecido tradicionalmente como a Suíça baiana, o município fez jus ao apelido e liderou as medições oficiais do órgão meteorológico nacional. Em uma segunda estação de medição instalada na cidade baiana, os termômetros locais indicaram a marca de 14,4°C.

Esse clima frio é uma marca de Vitória da Conquista, que costuma apresentar temperaturas baixas no meio do ano. Em julho de 2025, o município atingiu 6,5 °C, a terceira menor temperatura local desde o início das medições oficiais em 1976.

Para completar o ranking do frio nordestino, a segunda menor temperatura regional ocorreu em Irecê, no centro-norte baiano, com 14,4°C. Logo na sequência, o município de Monteiro, situado no estado da Paraíba, completou a lista registrando a marca de 14,5°C.

Além do declínio térmico, a massa de ar seco reduziu a umidade relativa do ar em índices críticos pelo interior do país. Áreas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o norte paranaense registraram níveis de umidade situados entre 20% e 30%.