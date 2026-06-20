Búfalos impulsionam turismo sustentável e ajudam a preservar paisagens únicas da Ilha de Marajó

Maior rebanho bubalino do Brasil tornou-se símbolo da integração entre produção rural, conservação ambiental e valorização cultural nas áreas alagadas do arquipélago paraense.

Bubalino é principal símbolo da região e integra rotina dos moradores. Crédito: Marcelo Camargo - Agência Brasil

A Ilha de Marajó, no Pará, abriga o maior rebanho de búfalos do Brasil e transformou a presença desses animais em um dos principais símbolos de sua identidade cultural e econômica. Adaptados às extensas áreas alagadas da região, os búfalos desempenham papel central em um modelo de turismo rural que alia geração de renda, conservação ambiental e valorização dos saberes tradicionais amazônicos.

Ao longo das últimas décadas, fazendas históricas do arquipélago passaram a receber visitantes interessados em conhecer a rotina dos campos marajoaras e a convivência entre os animais, as comunidades locais e os ecossistemas naturais. A iniciativa fortaleceu a economia regional e ampliou a visibilidade de práticas sustentáveis desenvolvidas na maior ilha fluviomarítima do mundo.

Diferentemente de sistemas pecuários que exigem grandes intervenções na paisagem, a criação de búfalos em Marajó ocorre em áreas naturalmente adaptadas à presença da água. Essa característica favorece a manutenção dos campos nativos e reduz a necessidade de alterações significativas no ambiente.

Adaptação natural aos campos inundáveis

A capacidade dos búfalos de circular por terrenos alagados é um dos fatores que explicam o sucesso da espécie na região. Com características físicas adequadas para ambientes úmidos, os animais conseguem se deslocar pelos campos durante boa parte do ano, acompanhando os ciclos naturais das cheias e vazantes.

Além da facilidade de locomoção, os búfalos aproveitam recursos alimentares disponíveis nos campos inundáveis, contribuindo para um sistema produtivo que depende menos da introdução de pastagens artificiais. Isso permite que a vegetação nativa mantenha suas funções ecológicas e continue servindo de habitat para diversas espécies da fauna amazônica.

O equilíbrio entre atividade econômica e preservação ambiental tem sido apontado como um dos diferenciais do modelo marajoara. A convivência entre pecuária tradicional e conservação da paisagem tornou-se um atrativo adicional para visitantes interessados em experiências ligadas à natureza.

Turismo fortalece conservação e economia local

Nos municípios de Soure e Salvaterra, principais portas de entrada para o turismo na ilha, fazendas abriram suas propriedades para atividades voltadas ao ecoturismo e ao turismo de experiência. Os visitantes podem participar de passeios pelos campos, observar a fauna local e conhecer de perto o manejo dos búfalos.

Ilha de Marajó consolidou os búfalos como símbolo do turismo rural sustentável. Crédito: Revista Amazônia

A proposta privilegia estruturas integradas à paisagem e atividades de baixo impacto ambiental. Entre as experiências mais procuradas estão os percursos guiados pelos campos alagados, a observação de aves e o contato com a cultura dos vaqueiros marajoaras.

A diversificação econômica proporcionada pelo turismo também reduz a dependência exclusiva da pecuária, criando novas oportunidades de renda para famílias locais e incentivando a preservação de áreas naturais que se tornaram importantes ativos turísticos.

Queijo do Marajó e cultura tradicional ganham destaque

Outro elemento fundamental para o sucesso desse modelo é a produção do tradicional queijo do Marajó, elaborado com leite de búfala. Reconhecido por suas características únicas, o produto se consolidou como um dos principais patrimônios gastronômicos da região.

Muitas propriedades oferecem aos visitantes a oportunidade de acompanhar etapas da produção artesanal, desde a ordenha até a degustação. A atividade fortalece a economia local e aproxima consumidores da história e das tradições associadas ao produto.

Mais do que um atrativo turístico, os búfalos tornaram-se parte da identidade cultural marajoara. Guiados por vaqueiros experientes, os animais continuam sendo utilizados como meio de transporte em áreas inundadas e simbolizam uma relação histórica entre população, natureza e modos de vida amazônicos. A experiência de Marajó demonstra que desenvolvimento econômico e conservação ambiental podem caminhar juntos, fortalecendo comunidades e preservando paisagens únicas da Amazônia.

Referências da notícia

Revista Amazônia. Como a Ilha de Marajó transformou a histórica introdução dos búfalos em turismo rural sustentável nos campos alagados do Pará. 2026