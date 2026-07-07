Passeio gratuito em SP junta dinossauros gigantes e jacarés de verdade e vira febre entre famílias

Após um período fechado para revitalização, o atrativo turístico Vale dos Dinossauros, no município de Presidente Epitácio, interior de São Paulo, reabriu no último sábado (4) com várias melhorias para um passeio em família.

O Vale dos Dinossauros reabriu após melhorias no último sábado (4). Crédito: Prefeitura de Presidente Epitácio.

O Vale dos Dinossauros, localizado dentro do Horto Florestal Municipal 'Edson Valim em Presidente Epitácio, interior do estado de São Paulo, é um atrativo turístico que sempre recebeu muitas famílias para curtirem um espaço com natureza, réplicas de dinossauros, brinquedos infantis e mais.

O espaço estava parcialmente fechado para a segunda fase de revitalização, e no último sábado (4) foi reaberto à população com várias melhorias de acessibilidade, infraestrutura e novos atrativos. Saiba mais abaixo.

As melhorias do Vale dos Dinossauros

Após passar por uma nova etapa de revitalização, o local conta com novos investimentos em infraestrutura, acessibilidade e lazer, que ampliaram a estrutura deste que é um dos principais atrativos turísticos do município.

A revitalização contou com investimento de quase 3 milhões de reais, oriundos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), que foram aplicados em vários setores.

Entre as novidades, estão a instalação de novos dinossauros, a construção de estacionamento e recepção, a implantação de um deck no entorno do lago, um parque infantil, grutas e novo calçamento com acessibilidade, além de melhorias em toda a área destinada à visitação.

Com isso, o espaço conta com nove dinossauros em formato cartoon, grutas temáticas, parque infantil, fonte, lago com jacarés de verdade e áreas de convivência em meio à natureza situadas dentro do Horto Florestal Edson Valim.

“Essa nova fase transforma o Vale dos Dinossauros em um equipamento turístico ainda mais completo. As melhorias qualificam a experiência dos visitantes e tornam o espaço ainda mais atrativo para quem escolhe Presidente Epitácio como destino de lazer e turismo”, afirmou o secretário municipal de Turismo e Cultura, André Kub, na cerimônia de inauguração na última sexta-feira (3).

O Vale dos Dinossauros reabriu após melhorias no último sábado (4). Crédito: Prefeitura de Presidente Epitácio.

A revitalização do Vale dos Dinossauros faz parte das ações da Prefeitura do município voltadas para a valorização dos atrativos turísticos locais, que contribuem para ampliar a infraestrutura turística do município, incentivar o fluxo de visitantes e fortalecer o turismo e o desenvolvimento econômico através da geração de oportunidades.

A entrada é gratuita e, neste mês de julho, o espaço funcionará aos sábados, domingos e feriados das 9h às 16h. Excepcionalmente, ele abrirá também nesta quinta-feira (9) e na sexta-feira (10).

Agora que as férias escolares estão chegando, este será um momento ideal para você aproveitar em família com a criançada um passeio com muita diversão, lazer e contato com a natureza.