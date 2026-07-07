Fóssil de 150 milhões de anos descoberto na Patagônia pode mudar o que sabemos sobre o período Jurássico

A descoberta de uma planta fóssil com células excepcionalmente preservadas permitirá reconstruir, com precisão sem precedentes, as florestas que cobriam a Patagônia há 150 milhões de anos.

O fóssil de Austrohamia vitrea apresenta uma preservação anatômica tridimensional excepcional. Cortesia de @mefpatagonia no X.

A Patagônia argentina tornou-se, mais uma vez, cenário de uma descoberta científica de imensa relevância. Uma equipe de pesquisadores identificou, na província de Santa Cruz, uma nova espécie de planta que viveu há 150 milhões de anos; sua preservação é tão extraordinária que ela ainda conserva detalhes microscópicos de seus tecidos e células.

Longe de ser um mero fóssil vegetal, a descoberta oferece uma oportunidade excepcional para compreender como eram as florestas do período Jurássico. Seu estado de preservação permitirá responder a questões que, até agora, eram praticamente impossíveis de abordar na paleobotânica.

A nova espécie foi denominada Austrohamia vitrea e pertence ao grupo das coníferas — a mesma grande família de árvores que inclui ciprestes, araucárias e outras espécies que ainda sobrevivem em várias regiões do planeta. O estudo foi realizado por pesquisadores do CONICET e do Museu Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) e publicado na revista científica American Journal of Botany.

O que torna este fóssil tão extraordinário?

Encontrar fósseis de plantas que remontam a milhões de anos não é algo incomum na Patagônia. O que torna este caso excepcional não é apenas a idade deles, mas o extraordinário nível de preservação de sua estrutura interna.

Na maioria dos fósseis de plantas, resta pouco além de impressões de folhas, galhos ou troncos. Ao longo de milhões de anos, os tecidos moles desaparecem e informações anatômicas são perdidas para sempre.

SUPERFÓSIL JURÁSICO! Describen una nueva especie de conífera que vivió hace unos 150 m.a en lo que hoy es Sta Cruz (Patagonia). Su anatomía está conservada en los fósiles con un nivel de detalle excepcional. pic.twitter.com/WmzhLMBv3r — MuseoEgidioFeruglio (@mefpatagonia) June 17, 2026

Algo completamente diferente aconteceu com este espécime. Pouco depois de ser soterrada, a planta foi permeada por águas ricas em sílica, provenientes de um ambiente com intensa atividade vulcânica e hidrotermal, o que permitiu que minerais substituíssem os tecidos célula a célula antes que estes pudessem se decompor.

O resultado foi uma espécie de “fotografia microscópica” transformada em pedra. Graças a esse processo, os cientistas conseguem observar, com grande detalhe, estruturas que normalmente desaparecem durante a fossilização.

Uma cápsula do tempo de 150 milhões de anos atrás

Para os especialistas, este fóssil representa muito mais do que uma nova espécie. É uma verdadeira cápsula do tempo que preserva, praticamente intactas, informações biológicas sobre um ecossistema que desapareceu há milhões de anos.

Cortes microscópicos permitem distinguir tecidos, vasos condutores e células com detalhes excepcionais. Essas informações fornecem pistas sobre o funcionamento da planta e as condições ambientais em que ela viveu.

Como explicaram os pesquisadores, esse tipo de preservação é extremamente raro no registro fóssil global. Precisamente por esse motivo, o espécime serve como referência para futuras pesquisas sobre a evolução das plantas.

Como isso ajuda a reconstruir florestas jurássicas

A descoberta ajudará a avançar na reconstrução das florestas antigas que cobriam a Patagônia quando os dinossauros habitavam a Terra. Há cerca de 150 milhões de anos, essa região apresentava um clima muito mais quente e úmido do que o atual e era coberta por vastas florestas de coníferas, samambaias arbóreas e avencas.

A anatomia interna da planta pode revelar como ela transportava água, quanto crescia a cada estação e as estratégias que desenvolveu para se adaptar a um ambiente marcado por intensa atividade vulcânica.

Durante o período Jurássico, a Patagônia apresentava um clima mais quente e úmido, com vastas florestas onde coexistiam coníferas, ginkgos e samambaias gigantes. Imagem ilustrativa.

Os pesquisadores também poderão inferir aspectos do clima daquela época. O tamanho das células, a espessura da parede celular e a organização dos tecidos servem como indicadores naturais da temperatura, da umidade e da disponibilidade de água durante o período Jurássico.

Em outras palavras, o fóssil atua como um registro climático natural, possibilitando a reconstrução do ambiente tal como ele existia milhões de anos antes do surgimento dos seres humanos.

Uma descoberta com impacto internacional

Embora a descoberta tenha sido feita em Santa Cruz, sua importância transcende as fronteiras da Argentina. A qualidade de sua preservação faz deste fóssil um dos registros vegetais mais completos conhecidos para aquele período geológico e o estabelece como uma referência fundamental para pesquisadores de todo o mundo.

A Patagônia já era reconhecida pela riqueza de seus sítios paleontológicos. No entanto, descobertas como esta demonstram que a região ainda guarda peças vitais para a reconstrução da história da vida na Terra.

Nesse caso, o valor da descoberta não reside apenas em encontrar uma planta que viveu há 150 milhões de anos. O que é verdadeiramente extraordinário é que a planta ainda preserva, em suas células petrificadas, informações capazes de revelar como as florestas do período Jurássico funcionavam e como a vegetação evoluiu — uma vegetação que, milhões de anos mais tarde, daria origem a muitos dos ecossistemas que conhecemos hoje.