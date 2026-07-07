Massa de ar frio afasta a chuva e garante tardes geladas em 6 estados; veja a previsão

As tardes serão geladas em 6 estados do Brasil nesta quarta-feira. A frente fria se afasta e dá lugar a massa de ar frio que promove temperaturas baixas durante todo o dia.

Uma frente fria se encontrava próximo a áreas do Sul e Sudeste do Brasil. O sistema provocou o aumento da presença de nuvens em partes da Região, com as chuvas focadas mais no leste dessas áreas. E isto muda nas próximas horas com o afastamento da frente fria.

Em seu lugar chega uma massa de ar frio que avança pelo Brasil desde segunda-feira (6). Já no amanhecer desta terça (7), os termômetros registraram temperaturas negativas na Serra Gaúcha e Catarinense e em algumas outras cidades do Rio Grande do Sul. Confira como fica o tempo para esta quarta-feira (8).

Frente fria dá lugar a ar polar e tempo muda

A frente fria se afasta em direção ao interior do oceano Atlântico e dá lugar à massa de ar polar que muda o tempo em partes do Sul e Sudeste. O sistema frontal deixou o tempo nublado e com muitas nuvens no leste do Sul e Sudeste e dará lugar ao tempo firme no restante de terça (7) e durante toda a quarta-feira (8).

O modelo ECMWF prevê poucas nuvens atuando no Centro-Sul do Brasil nesta quarta-feira (8). Imagem mostra tempo limpo e firme.

Desde a tarde desta terça-feira (7), o tempo já se mostra diferente em relação aos dias anteriores. O sol predomina no Sul do Brasil, mas as temperaturas não disparam devido a presença de ar seco e frio. Os termômetros não superam os 15°C no Rio Grande do Sul, 17°C em Santa Catarina e os 19°C no Paraná (com exceção do norte do estado).

A tarde também será fria no sul do Mato Grosso do Sul e leste de São Paulo, com temperaturas na casa dos 20°C e em algumas localidades não chegando a este valor.

Com o avanço da massa de ar polar, o tempo fica limpo e as temperaturas despencam ao longo da noite e madrugada. O amanhecer de quarta (8) terá temperaturas negativas em áreas do Sul do Brasil e chances de geadas espalhadas pela Região, além do sul do Mato Grosso do Sul e extremo sul de São Paulo.

Temepratura mínima prevista para esta quarta-feira (8).

A massa de ar frio também atinge outros estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro, deixando o amanhecer frio, com os termômetros variando entre 6°C (Serra da Mantiqueira) e 12°C nas áreas mais ao sul dos estados.

O período da tarde será gelado em boa parte do Centro-Sul do Brasil nesta quarta-feira (8). O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná terão máximas inferiores aos 20°C, com uma sutil exceção no noroeste paranaense, que pode chegar aos 22°C.

Temperatura máxima prevista para a tarde desta quarta-feira (8), de acordo com o modelo ECMWF.

A mudança no tempo deixará o céu aberto e com pouquíssimas nuvens, um sinal clássico da presença do ar frio e seco. Mesmo com o sol brilhando, os termômetros devem oscilar entre apenas 18°C e 20°C de temperatura máxima no leste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e em áreas do Rio de Janeiro.

O amanhecer permanecerá bastante frio sobre o Sul do país na quinta-feira (9), ainda com risco de geadas pontuais, já que as mínimas variam entre 2°C e 8°C na região.

Previsão mostra que ar frio ainda estará presente nas camadas mais baixas da atmosfera deixando o amanhecer gelado em áreas do Centro-Sul do Brasil.

Já no Sudeste, o frio se intensifica na madrugada de quinta, com os termômetros caindo abaixo dos 10°C no leste paulista, no sul mineiro e também na Região Serrana fluminense.