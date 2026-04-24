Vale da Lua: formações com bilhões de anos fazem desse destino em Goiás um espetáculo natural

O Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, tem formações rochosas únicas de milhões de anos, rios cristalinos e um visual tão surreal que parece de outro planeta. Conheça mais sobre este lugar.

O Vale da Lua é uma das principais atrações da Chapada dos Veadeiros, conhecida por suas formações rochosas únicas. Crédito: Divulgação.

A Chapada dos Veadeiros está localizada no noroeste do estado de Goiás, distante 230 km de Brasília. A região abriga muitas belezas naturais e uma delas é o Vale da Lua, um exótico e incrível lugar com quedas d'água e formações rochosas de milhões de anos que lembram a superfície da Lua.

Ah, uma curiosidade: o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com seus mais de 240 mil hectares, é reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco desde 2001, devido à sua importância na conservação do Cerrado, o bioma mais biodiverso do mundo.

Conheça aqui mais sobre as belezas naturais deste lugar maravilhoso.

Os atrativos do Vale da Lua

Primeiramente, o Vale da Lua está situado no município de Alto Paraíso de Goiás, a cerca de 35 km da cidade e a apenas 9 km da Vila de São Jorge.

O local é uma das principais atrações da Chapada dos Veadeiros, conhecida por suas formações rochosas singulares, de formatos irregulares, circulares e lisos, que lembram as crateras lunares.

Tratam-se de rochas sedimentares do período Proterozóico, que foram esculpidas ao longo de milhões de anos (há pelo menos 2,5 milhões) pela ação das águas do Rio São Miguel, sendo formadas pelo acúmulo de diversos minerais.

Uma das piscinas naturais para se banhar no Vale da Lua. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

O passeio por lá é de fácil acesso, e combina trilha curta com piscinas naturais de águas cristalinas onde é possível se banhar (há duas delas ideais para isso), uma pequena cachoeira de cerca de 3 metros de queda e corredeiras em seu mini cânion.

A trilha por onde é necessário passar é de nível fácil, com cerca de 1,3 km de extensão (ida e volta) bem sinalizados, e não precisa de guia. Seguindo as placas já é possível se localizar. Mas é importante observar as sinalizações das piscinas naturais para verificar quais estão liberadas para banho.

Na parte mais baixa das formações rochosas é onde se encontram as piscinas naturais com alguns trechos rasos e outros mais fundos.

O Vale da Lua é um dos lugares mais impressionantes do Cerrado e atrai viajantes de todo o mundo. Crédito: Divulgação.

Como chegar até o Vale da Lua? Saindo de Alto Paraíso de Goiás, você deve seguir pela rodovia GO-239 em direção à Vila de São Jorge por cerca de 30 km. Logo, você seguirá por uma estrada de terra de mais 4 km onde há placas que indicam o caminho até o Vale.

O local tem uma boa infraestrutura, oferecendo estacionamento, lanchonete, vestiário e banheiros.

E atenção: é comum acontecer um fenômeno natural nas épocas chuvosas por lá, a Tromba d'água. Esse é um dos maiores riscos no Vale e por isso é preciso atenção, pois o resgate fica bem difícil.

Quando ir visitar? O período seco (de maio a outubro) é a melhor época, pois chove muito pouco e é raro acontecer tromba d’água. Porém, nessa época a água é bem gelada.

O Vale da Lua combina paisagem exótica, fácil acesso e boas opções de banho, sendo um passeio rápido, mas marcante para quem visita a Chapada dos Veadeiros.

Referências da notícia

Com rochas de bilhões de anos, destino em Goiás encanta turistas de vários países. 19 de abril, 2026. Addan Vieira

Vale da Lua – Chapada dos Veadeiros. 07 de fevereiro, 2024. Jair Prandi.