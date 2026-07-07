Tremor de terra de magnitude 3,0 atinge o litoral de Maricá, no RJ

Sem causar reflexos em terra firme ou alertas para a população local, a atividade geotectônica na margem oceânica fluminense ganhou um novo registro técnico analisado detalhadamente por sismólogos de redes colaborativas.

Pequeno terremoto na costa de Maricá é monitorado por especialistas. Foto: Reprodução/ O Dia

O litoral do estado do Rio de Janeiro registrou recentemente um abalo sísmico de magnitude 3,0 na escala Richter, localizado em pleno oceano Atlântico. O fenômeno ocorreu a uma distância calculada de aproximadamente 60 quilômetros do município de Maricá, sendo logo classificado pelas autoridades técnicas como um evento de baixa intensidade.

A monitoração permanente do evento apontou que o tremor aconteceu no final da tarde do último sábado (4), precisamente às 17h59. Os dados técnicos recolhidos confirmam em definitivo que o abalo se caracterizou como um sismo raso, situando-se numa profundidade estimada entre zero e dez quilômetros da superfície marítima.

Características da atividade sísmica na região sudeste

Embora este tipo de evento possa causar alguma surpresa ou preocupação na população local, os cientistas indicam que movimentos desta natureza são perfeitamente habituais. A Rede Sismográfica Brasileira esclareceu prontamente que não existem registros ou relatos de cidadãos que tenham sentido as vibrações decorrentes deste abalo em terra firme.

Profissionais do Observatório Nacional esclareceram que o Brasil registra pequenos tremores de terra com certa frequência, especialmente devido às tensões tectônicas que atuam na crosta terrestre. Normalmente, esses abalos têm baixa magnitude e não chegam a ser sentidos.

O Centro de Sismologia da USP registrou um sismo de baixa intensidade no oceano Atlântico. Foto: Reprodução/ TV Globo

Adicionalmente, a margem sudeste do território brasileiro é qualificada cientificamente como a principal zona de falhas geológicas offshore localizadas ao longo de todo o país. Este enquadramento tectônico justifica plenamente a manifestação regular de pequenos abalos que, de forma geral, passam completamente despercebidos sem causar quaisquer danos materiais ou humanos.

O histórico recente recolhido na região demonstra uma clara concentração dessas movimentações num espaço de tempo curto, evidenciando uma atividade geotectônica contínua e natural. Entre os dias 26 e 30 de junho, o litoral fluminense já tinha contabilizado nove pequenos abalos sísmicos concentrados especificamente na proximidade geográfica da cidade de Saquarema.

Histórico recente e rede de monitoramento nacional

Dentre esses incidentes anteriores reportados na região de Saquarema, o abalo de maior intensidade atingiu a marca de 2,5 na escala de medição de tremores. Somando-se a este panorama, há pouco mais de um mês, especificamente no dia 21 de maio, ocorreu outro sismo de magnitude 3,3 no próprio litoral de Maricá.

A análise comparativa serve para contextualizar de forma clara o real impacto desses episódios face a catástrofes de grandes proporções verificadas no plano internacional. Para estabelecer este paralelo direto, os terremotos devastadores que provocaram cerca de três mil vítimas mortais na Venezuela no final de junho atingiram magnitudes substanciais de 7,2 e 7,5.

A responsabilidade central pela vigilância sismológica contínua em todo o território brasileiro cabe a uma rede colaborativa composta por quatro prestigiadas instituições públicas de ensino e pesquisa. Esta estrutura operacional integra a Universidade de São Paulo, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o conceituado Observatório Nacional.

O registro específico deste último abalo ocorrido no mar de Maricá foi efetuado através dos modernos equipamentos científicos geridos pelo Centro de Sismologia da USP. Contudo, os especialistas integrados nesta vasta rede de monitoramento enfatizam que atualmente é de todo impossível prever com exatidão como o comportamento futuro da atividade sísmica regional vai evoluir.