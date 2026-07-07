Sol ganha força e Sudeste terá tardes de até 30°C e grande amplitude térmica; confira a previsão

Tempo firme, com sol e temperaturas em elevação no Sudeste do Brasil nos próximos dias. As manhãs ainda devem ser frias, mas as tardes ficam agradáveis. No fim de semana, as máximas podem ficar em torno dos 30°C em algumas áreas.

Após a passagem da atual frente fria pelo litoral da Região Sudeste do Brasil entre esta terça (7) e a quarta-feira (8), uma massa de ar polar passa a atuar sobre a região, estabelecendo tempo firme e sol nos próximos dias, com temperaturas mais baixas durante o amanhecer e tardes agradáveis na maior parte das áreas.

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E mesmo com o friozinho nas primeiras horas do dia, o predomínio do sol ao longo do dia vai favorecer a elevação gradual das temperaturas durante as tardes.

Assim, teremos uma grande amplitude térmica, especialmente no estado de São Paulo, com temperaturas mínimas em torno dos 10°C ou até abaixo disso e máximas na casa dos 30°C no fim de semana.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Tempo firme, sol e temperaturas em elevação nos próximos dias

As manhãs ainda seguem frias ao longo desta semana em boa parte do Sudeste e há possibilidade de formação de nevoeiros isolados em alguns dias, especialmente no centro-sul e leste de São Paulo, incluindo a capital paulista.

As mínimas não passam dos 16°C em São Paulo, em grande parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e no centro-sul de Minas Gerais e podem ficar entre 7°C-8°C em áreas de divisa do sul mineiro com o estado de São Paulo e no sul paulista.

Contudo, o frio mais intenso deve ser registrado na quinta-feira (9), onde as mínimas podem localmente cair para os 5°C no sul de São Paulo e de Minas Gerais.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para quinta-feira (9), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na segunda metade desta semana, mais especificamente a partir da quinta-feira (9), as temperaturas começam a se elevar no Sudeste, com máximas acima dos 22°C em praticamente toda a região.

As manhãs seguem frias e as tardes terão temperaturas em elevação no Sudeste nos próximos dias, o que deixa uma grande amplitude térmica, especialmente em São Paulo, onde as máximas vão ficar em torno dos 30 °C.

Nas tardes, as temperaturas máximas vão variar entre 22°C e 27°C em várias localidades do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e nas porções leste de São Paulo e de Minas Gerais.

Contudo, na parte oeste de São Paulo e de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro, o aquecimento será mais acentuado, com máximas entre 28°C e 31°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para o sábado (11), segundo o modelo europeu ECMWF.

E atenção: no sábado (11), devido à condição pré-frontal, o calor aumentará um pouco mais, principalmente no oeste e interior paulista e no oeste, noroeste e Triângulo mineiros, onde as temperaturas máximas ficarão entre 30°C e 33°C.

Com a passagem da nova frente fria no domingo (12), as temperaturas voltam a diminuir no leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro e a sensação de friozinho retorna.

Nas capitais, as temperaturas máximas para quinta-feira (9), sexta-feira (10) e o sábado (11) serão, respectivamente: 24°C/26°C/27°C em São Paulo; 22°C/26°C/24°C no Rio de Janeiro; 25°C/27°C/28°C em Belo Horizonte; 24°C/28°C/29°C em Vitória.