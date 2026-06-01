Massa de ar frio traz padrão atípico de chuva e frio para SP, RJ e ES

A primeira semana do inverno meteorológico será de pouco sol, chuva e manutenção do frio em grande parte do Sudeste. Mais informações: Como será o clima em junho: o inverno poderia começar com El Niño?

Uma frente fria oceânica vai influenciar o tempo no Sudeste do Brasil durante esta semana. O termo “frente oceânica” se refere aos sistemas que atuam mais distantes do continente, que acabam por influenciar mais a faixa leste das regiões Sul e Sudeste. Naturalmente, a massa de ar frio associada à frente também tem sua posição “deslocada”.

Previsão de probabilidade de chuva nesta segunda-feira (1), destacando a frente fria oceânica, segundo o ECMWF.

Com base nessa configuração da atmosfera, a semana será “atípica”, com chuvas no Sudeste, que inicia sua estação seca oficialmente a partir de segunda-feira (1), e temperaturas mais baixas que no Sul do Brasil. Confira os detalhes.

Semana chuvosa atípica mantém o frio no Sudeste

Os mapas de previsão de anomalia semanal de temperatura e precipitação do modelo ECMWF mostrados abaixo evidenciam o padrão descrito na introdução. Observa-se temperaturas abaixo da média na faixa leste do país, principalmente sobre o Sudeste, assim como chuvas entre a média e acima da média entre o leste do Sudeste e parte do Nordeste.

Previsão de anomalia semanal de temperatura (°C, esquerda) e precipitação (°C, direita), segundo o ECMWF. Créditos: ECMWF.

Os estados mais impactados pelas chuvas serão o Rio de Janeiro, São Paulo e o Espírito Santo. A previsão de chuva acumulada entre segunda (1) e sábado (6) evidencia a atuação oceânica do sistema, com maiores acumulados na faixa leste.

Previsão de chuva acumulada até sábado (9), segundo o ECMWF.

Os maiores volumes previstos estão em torno de 50 mm no estado do Rio de Janeiro e também no sul de São Paulo. No Espírito Santo os acumulados devem ser em torno de 30 mm, assim como na faixa litorânea de São Paulo e Rio de Janeiro.

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Nessas áreas as chuvas costumam ser tão baixas nesse período (veja mais informações no fim do texto) que mesmo que os volumes previstos sejam relativamente baixos, podem ser considerados incomuns.

Previsão de chuva nesta terça-feira (2), segundo o ECMWF.



As chuvas estão previstas serem mais intensas entre segunda (1) e terça-feira (2) entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, com risco de tempestades isoladas, e também na quinta-feira (4) no Rio de Janeiro. Porém, chuvas fracas e tempo nublado devem ocorrer ao longo de toda a semana na faixa leste do Sudeste.

A previsão indica que as temperaturas serão mais baixas no início da semana (terça, 2) e entre sexta (6) e sábado (7), quando o frio se intensifica, e devem subir ligeiramente neste intervalo.

Previsão de temperatura mínima nesta terça-feira (2), segundo o ECMWF.

As mínimas previstas para terça-feira (2) são em torno de 8°C (áreas de topografia mais elevada) a 18°C (litoral do Rio e Espírito Santo), com predomínio de valores até 15°C em uma ampla área do Sudeste.

Previsão de anomalia de temperatura máxima para sexta-feira (5), segundo o ECMWF.

A sensação de frio se mantém porque as máximas não sobem muito (20°C a 22°C), especialmente na faixa leste do Sudeste. Isso fica evidente no mapa de previsão de anomalia de temperatura máxima acima que, apesar de mostrar um recorte para sexta-feira (5), representa o padrão previsto para a semana.

Previsão de temperatura mínima nesta sexta-feira (5), segundo o ECMWF.

No sábado (7) o frio ganha um reforço, e as áreas mais elevadas do Sudeste podem ter mínimas negativas, e frio abaixo de 10°C em uma ampla área, o que representa um desvio de até 8°C abaixo da média.

Como é o clima no Brasil em junho?

O inverno meteorológico inicia nesta segunda-feira (1), diferentemente do inverno astronômico, que terá início no dia 21 de junho. Como pode ser visto nos mapas climatológicos abaixo, o mês de junho é a estação seca em grande parte do Brasil Central, com pouca (ou nenhuma) chuva em uma área que abrange desde o Sudeste, parte do Nordeste, Centro-Oeste e metade sul da região Norte.

As chuvas mais volumosas ficam concentradas no extremo norte do país e litoral do Nordeste, onde o inverno representa a estação chuvosa, enquanto na região Sul as chuvas diminuem ligeiramente em relação a maio.

Climatologia (1991-2020) da precipitação (mm, esquerda), temperatura mínima (°C, centro) e temperatura máxima (°C, direita) em junho. Créditos: CPTEC/INPE.

Em termos de temperatura média, as mínimas e máximas são mais baixas no Sul e também nos estados de São Paulo e Sul de Minas Gerais, mas praticamente todo o país (exceto pelo extremo norte) tem uma redução média de 1°C a 2°C. Enquanto as máximas ficam em torno de 20°C no Sul, no centro-norte do Brasil os termômetros normalmente ficam entre 30°C e 34°C.