4 motivos que tornam a Nascente Azul o passeio perfeito para as suas férias de inverno em Bonito

A Nascente Azul é o complexo de ecoturismo mais visitado da região de Bonito, em Minas Gerais, e que no inverno tem menos movimento e clima mais ameno, mas ainda permite aproveitar todos seus atrativos.

O complexo Nascente Azul reúne flutuação em águas cristalinas, balneário completo, trilhas ecológicas, Cachoeira de Tufas Calcárias e paisagens panorâmicas da Serra da Bodoquena. Crédito: Divulgação.

A região de Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, se destaca pela conservação ambiental, controle rigoroso de visitação e qualidade dos seus atrativos, consolidando-se como referência quando o assunto é ecoturismo no Brasil.

E por lá está um dos principais passeios de ecoturismo da região: o complexo Nascente Azul. O local de águas cristalinas e natureza espetacular oferece várias atividades como flutuação, mergulho com cilindro, balneário com praia ecológica e mais.

E no inverno, Bonito entra em uma época de movimento mais tranquilo, valores de hospedagens mais acessíveis, e mesmo assim, o local continua atrativo, oferecendo tudo de bom o que há por lá. Listamos abaixo 4 motivos para visitar o destino durante os meses frios.

Por que visitar o complexo Nascente Azul no inverno?

A primeira coisa: as águas ficam mais cristalinas. O inverno na região é seco, então as chances de chuvas atrapalharem ou até interromperem os passeios são bem pequenas.

Além disso, com menos chuvas, as águas ficam mais limpas e transparentes. E não faz muito frio não… as águas das nascentes da região mantêm a temperatura em torno de 24ºC durante todo o ano, o que torna as atividades viáveis até no inverno.

Segundo motivo: férias escolares. No inverno tem-se o período das férias escolares em julho, o que permite que famílias inteiras possam aproveitar os atrativos. A Nascente Azul reúne atividades voltadas para diferentes perfis de visitantes, inclusive crianças.

Área do balneário no complexo Nascente Azul, com a piscina ecológica e areia. Crédito: Divulgação.

Terceiro motivo: baixa temporada. O inverno é o período de baixa temporada e tem redução nos valores de ingressos e hospedagens (com exceção de feriados e das férias escolares). Neste período com menos visitantes, os atrativos também costumam operar abaixo da ocupação máxima diária, o que garante passeios mais tranquilos.

Quarto motivo: festivais culturais. O inverno em Bonito coincide com eventos culturais que atraem visitantes de diferentes regiões do país. Um dos principais é o Festival de Inverno, previsto para acontecer na última semana de agosto. Trata-se de uma celebração da diversidade cultural do Mato Grosso do Sul, com shows, espetáculos de teatro, mostras de dança, oficinas artísticas e outras atividades.

O que fazer no complexo Nascente Azul?

A flutuação é uma das principais atrações do complexo. Você recebe equipamentos de segurança, como roupa de neoprene, colete salva-vidas, máscaras, snorkel e calçado. A descida de flutuação pelo Rio Nascente Azul dura cerca de 2 horas e 30 minutos, oferecendo uma experiência tranquila e segura, com observação de várias espécies de peixes.

A flutuação na Nascente Azul é uma das principais atividades do complexo. Crédito: Divulgação.

Antes da flutuação, os visitantes percorrem uma trilha calçada que passa por uma cachoeira de tufas calcárias que oferece vistas deslumbrantes da região.

A Nascente Azul também oferece mergulho em um lago cristalino formado pelas águas correntes do Rio. A duração total desta atividade é de quase 1 hora e os participantes recebem roupa de mergulho, colete com os cilindros e máscara.

O complexo ainda conta com o Adventure Nascente Azul, uma torre de 20 metros de altura que oferece uma vista deslumbrante da Serra da Bodoquena. Nela, é possível fazer duas atividades: a tirolesa, que tem um percurso de 450 metros de distância que chega a 60 km/h; e o pêndulo humano, no qual os visitantes são içados a até 12 metros de altura e projetados no movimento de um balaço.

E o local ainda conta com um balneário, que inclui uma piscina ecológica com água do rio, prainha artificial, quiosques, restaurante, bar e uma bela cascata.

Onde fica a Nascente Azul?

O complexo de Ecoturismo Nascente Azul está localizado a 34 km do centro de Bonito. Para chegar até lá, você vai percorrer cerca de 28 km de asfalto e o restante em estrada de terra.

Mas o acesso é bem sinalizado, deixando o trajeto mais fácil e seguro.

Algumas dicas

Se você for visitar o local, é bom ir com roupas confortáveis, como shorts, bermuda e camiseta.

Além disso, alguns itens são importantes para você levar na mochila, como: toalha, protetor e repelente (só podem ser usados após o passeio), dinheiro e/ou cartão para consumos extras.