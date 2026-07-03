4 motivos que tornam a Nascente Azul o passeio perfeito para as suas férias de inverno em Bonito
A Nascente Azul é o complexo de ecoturismo mais visitado da região de Bonito, em Minas Gerais, e que no inverno tem menos movimento e clima mais ameno, mas ainda permite aproveitar todos seus atrativos.
A região de Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, se destaca pela conservação ambiental, controle rigoroso de visitação e qualidade dos seus atrativos, consolidando-se como referência quando o assunto é ecoturismo no Brasil.
E por lá está um dos principais passeios de ecoturismo da região: o complexo Nascente Azul. O local de águas cristalinas e natureza espetacular oferece várias atividades como flutuação, mergulho com cilindro, balneário com praia ecológica e mais.
E no inverno, Bonito entra em uma época de movimento mais tranquilo, valores de hospedagens mais acessíveis, e mesmo assim, o local continua atrativo, oferecendo tudo de bom o que há por lá. Listamos abaixo 4 motivos para visitar o destino durante os meses frios.
Por que visitar o complexo Nascente Azul no inverno?
A primeira coisa: as águas ficam mais cristalinas. O inverno na região é seco, então as chances de chuvas atrapalharem ou até interromperem os passeios são bem pequenas.
Além disso, com menos chuvas, as águas ficam mais limpas e transparentes. E não faz muito frio não… as águas das nascentes da região mantêm a temperatura em torno de 24ºC durante todo o ano, o que torna as atividades viáveis até no inverno.
Segundo motivo: férias escolares. No inverno tem-se o período das férias escolares em julho, o que permite que famílias inteiras possam aproveitar os atrativos. A Nascente Azul reúne atividades voltadas para diferentes perfis de visitantes, inclusive crianças.
Terceiro motivo: baixa temporada. O inverno é o período de baixa temporada e tem redução nos valores de ingressos e hospedagens (com exceção de feriados e das férias escolares). Neste período com menos visitantes, os atrativos também costumam operar abaixo da ocupação máxima diária, o que garante passeios mais tranquilos.
Quarto motivo: festivais culturais. O inverno em Bonito coincide com eventos culturais que atraem visitantes de diferentes regiões do país. Um dos principais é o Festival de Inverno, previsto para acontecer na última semana de agosto. Trata-se de uma celebração da diversidade cultural do Mato Grosso do Sul, com shows, espetáculos de teatro, mostras de dança, oficinas artísticas e outras atividades.
O que fazer no complexo Nascente Azul?
A flutuação é uma das principais atrações do complexo. Você recebe equipamentos de segurança, como roupa de neoprene, colete salva-vidas, máscaras, snorkel e calçado. A descida de flutuação pelo Rio Nascente Azul dura cerca de 2 horas e 30 minutos, oferecendo uma experiência tranquila e segura, com observação de várias espécies de peixes.
Antes da flutuação, os visitantes percorrem uma trilha calçada que passa por uma cachoeira de tufas calcárias que oferece vistas deslumbrantes da região.
A Nascente Azul também oferece mergulho em um lago cristalino formado pelas águas correntes do Rio. A duração total desta atividade é de quase 1 hora e os participantes recebem roupa de mergulho, colete com os cilindros e máscara.
O complexo ainda conta com o Adventure Nascente Azul, uma torre de 20 metros de altura que oferece uma vista deslumbrante da Serra da Bodoquena. Nela, é possível fazer duas atividades: a tirolesa, que tem um percurso de 450 metros de distância que chega a 60 km/h; e o pêndulo humano, no qual os visitantes são içados a até 12 metros de altura e projetados no movimento de um balaço.
E o local ainda conta com um balneário, que inclui uma piscina ecológica com água do rio, prainha artificial, quiosques, restaurante, bar e uma bela cascata.
Onde fica a Nascente Azul?
O complexo de Ecoturismo Nascente Azul está localizado a 34 km do centro de Bonito. Para chegar até lá, você vai percorrer cerca de 28 km de asfalto e o restante em estrada de terra.
Mas o acesso é bem sinalizado, deixando o trajeto mais fácil e seguro.
Algumas dicas
Se você for visitar o local, é bom ir com roupas confortáveis, como shorts, bermuda e camiseta.
Além disso, alguns itens são importantes para você levar na mochila, como: toalha, protetor e repelente (só podem ser usados após o passeio), dinheiro e/ou cartão para consumos extras.
Referência da notícia
Redação Nascente Azul. (2026). Inverno em Bonito MS: 4 motivos para visitar a Nascente Azul.
Redação Viagem e Turismo. (2026). Inverno em Bonito MS: 4 motivos para visitar a Nascente Azul.