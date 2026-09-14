Tempo nublado, frio e chuva continuam em parte de SP e no RJ; veja a previsão

Ao longo desta semana teremos vento frio e úmido formando bastante nebulosidade no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. As chuvas diminuem mas não cessam totalmente, ainda há chance de chuva fraca nestas áreas.

Ao longo desta semana, um sistema de alta pressão atmosférica sobre o oceano Atlântico vai favorecer a entrada de um ar frio e úmido no leste do estado de São Paulo e no Rio de Janeiro.

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Esses ventos úmidos vindos do mar vão aumentar bastante a nebulosidade nestas regiões, favorecendo a formação de chuvas fracas e pontuais, e mantendo as temperaturas mais baixas. Inclusive, também vão deixar o mar agitado próximo à costa mais pro fim da semana; então, atenção à pesca e à navegação.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Leste de SP e RJ com chuva fraca e frio nos próximos dias

A entrada desta massa de ar frio e úmido vai deixar o tempo nublado em diversas localidades paulistas e fluminenses ao longo desta semana. O sol até pode aparecer em alguns momentos do dia, mas o predomínio é céu encoberto mesmo, e friozinho.

Hoje (14) e amanhã (15) ainda há riscos de pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, porém, a partir de amanhã (15) as chuvas já reduzem bastante.

Previsão de precipitação (mm) e nebulosidade para terça-feira (15) às 17h à esquerda e para quarta-feira (16) às 13h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Nesta terça-feira (15), a partir da tarde e até à noite ainda há chance de pancadas de chuva com trovoadas isoladas em áreas do Vale do Paraíba, do leste e norte de São Paulo e no Rio de Janeiro. Porém, as demais áreas paulistas tendem a já ter um tempo mais firme.

A capital paulista tem possibilidade de chuva fraca e céu variando de parcialmente nublado (com algumas aberturas de sol) pela tarde a nublado durante a noite e a manhã. A capital fluminense tem previsão de chuva fraca e céu nublado ao longo de todo o dia.

Já nos próximos dias da semana, pelo menos até a sexta-feira (18), o tempo fica firme com céu limpo na maior parte do estado de São Paulo. Porém, na faixa litorânea paulista e áreas próximas e no Rio de Janeiro ainda haverá bastante nebulosidade e chance de chuvas fracas pontuais ou chuviscos durante o dia.

A capital paulista terá céu nublado e possibilidade de garoa durante o dia e noite na quarta-feira (16), enquanto quinta (17) e sexta (18) terá tempo estável com céu parcialmente nublado, alguns momentos do dia com sol aparecendo. A capital fluminense terá chuva fraca e céu nublado ao longo dos próximos dias, com exceção da sexta(18) quando o sol volta a aparecer mais e sem previsão de chuvas.

A tendência indica que a partir da noite do sábado (19) as instabilidades retornam com força a todo o estado de São Paulo.

Previsão da temperatura mínima do ar (°C) para quinta-feira (17), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na segunda metade desta semana também teremos um breve período de temperaturas baixas no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, com as manhãs e noites tendo uma sensação de friozinho e as tardes mais amenas.

As temperaturas mínimas (mapa acima) não passam dos 15°C em praticamente todo o território paulista, e podem bem pontualmente chegar aos 8°C no Vale do Ribeira e Vale do Paraíba. No Rio de Janeiro, elas não passam dos 19°C e também podem ficar em torno dos 8°C nas áreas mais elevadas da Região Serrana.

Previsão da temperatura máxima do ar (°C) para quinta-feira (17), segundo o modelo europeu ECMWF.

As máximas (mapa acima) também ficam mais baixas no leste paulista e no Rio de Janeiro, onde não ultrapassam os 22°C e chegam aos 12°C na Região Serrana do Rio e no sul paulista, na sub-região de Sorocaba.

Na capital paulista, as mínimas ao longo desta semana variam entre 13°C-14°C e as máximas de 18°C a 21°C. A capital fluminense terá mínimas em torno dos 19°C e máximas entre 22°C-23°C.