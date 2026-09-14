Frente fria mantém chuvas e alertas em 6 estados; veja a previsão

Frente fria segue atuando sobre o Brasil nos próximos dias. O sistema frontal permite a formação de nuvens carregadas, aumenta os riscos de chuvas intensas e deixa 6 estados em alerta.

A frente fria associada ao ciclonesegue atuando sobre o país e coloca seis estados sob alerta para chuvas intensas e temporais: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás. As instabilidades devem provocar fortes pancadas de chuva, descargas elétricas e risco de transtornos entre esta terça (15) e quarta-feira (16).

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A seguir, acompanhe a previsão do tempo com mais detalhes sobre as condições meteorológicas para esta terça (15) e quarta-feira (16).

Frente fria avança e deixa alertas para chuvas intensas

Mesmo com a frente fria perdendo força, o sistema mantém as chuvas em áreas dos quatro estados do Sudeste, além de uma parte do Mato Grosso do Sul e de Goiás. O sistema frontal, já enfraquecido, ainda permite a organização de umidade na região; com isso, o tempo fica fechado, as nuvens carregadas continuam e as pancadas de chuva ocorrem.

Durante a madrugada de terça-feira (15) não será diferente, pancadas de chuva estão previstas para o norte de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em todas essas localidades há previsão de chuvas intensas e com potencial para tempestades, em especial no estado fluminense.

Chance de chuva prevista para a madrugada desta terça-feira (15), sobre áreas de SP, MG, RJ, ES e MS.

Com a chegada da manhã, o tempo fica parcialmente nublado em boa parte dos estados, mas o modelo ECMWF indica que há possibilidade de pancadas de chuva no leste do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, leste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Contudo, a precipitação será de fraca intensidade.

A partir de meados da tarde, horário em que as temperaturas atingem os valores máximos, há maior presença de nuvens carregadas na faixa entre Goiás e os estados do Sudeste. Toda essa região fica em alerta para tempestades, com destaque para o início da noite, quando as chuvas mais intensas são previstas.

Previsão de chuva para a tarde desta terça-feira (15), de acordo com o modelo ECMWF.

O Espírito Santo também fica em alerta para tempestades na noite desta terça-feira (15). O estado será afetado ao final da noite pela frente fria; o modelo ECMWF mostra que há chances de chuvas de forte intensidade na porção sul. Enquanto isso, o alerta continua para a divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde as chuvas persistem desde a tarde.

A quarta-feira (16) começa com o tempo um pouco mais firme, contudo, com a presença de muitas nuvens no leste do Sudeste. Também há chuva prevista para o Vale do Aço, em Minas Gerais, e para o norte capixaba.

No período da tarde, o tempo fica firme e o sol aparece em boa parte de Minas Gerais e de São Paulo. Sendo assim, o tempo encoberto irá se concentrar desde o litoral sul de São Paulo ao Espírito Santo. Em toda essa faixa há previsão de chuva leve.

Durante a noite, a circulação atmosférica concentra a presença de umidade no nordeste de Minas Gerais, com isso, temos alertas para a região. Há possibilidade de chuvas intensas e temporais pontuais nesta faixa do território mineiro. No Espírito Santo, a precipitação será de leve intensidade, o mesmo se repetindo para o litoral fluminense e paulista.

Precipitação acumulada entre terça (15) e o final de quarta-feira (16).

Os volumes de chuva acumulados para as próximas 48 horas superam os 100 mm na Região Serrana do Rio de Janeiro. No sul e leste de Minas Gerais, os acumulados ficam acima de 40 mm, com áreas pontuais superando os 80 mm.

O volume também é expressivo no leste do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo, variando entre 40 mm e 80 mm. A quantidade de chuva supera os 40 mm no litoral paulista e chega aos 25 mm no Espírito Santo, enquanto em Goiás os volumes permanecem baixos, próximos aos 5 mm.