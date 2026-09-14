Temporais atingem SP e MG com granizo, alagamentos e deslizamentos; veja imagens

Os efeitos das chuvas se espalharam por diferentes municípios do Sudeste, com ocorrências na Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Belo Horizonte e outras áreas de Minas Gerais.

Chuva intensa registrada na Avenida Álvares Cabral, em BH. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

As chuvas fortes que atingiram áreas do Sudeste deixaram uma sequência de ocorrências entre os dias 12 e 14 de setembro. Nesta segunda-feira (14), novos episódios foram registrados em Minas Gerais, enquanto São Paulo ainda contabilizava os efeitos dos elevados volumes de precipitação dos últimos dias.

Na Grande São Paulo, a madrugada desta segunda teve deslizamento, alagamentos e quedas de árvores. Ao mesmo tempo, os impactos acumulados desde o fim de semana incluíram vias bloqueadas, famílias retiradas de casa e um volume de chuva que colocou setembro de 2026 entre os mais chuvosos da série histórica da capital paulista.

Chuva provoca ocorrências em Minas Gerais nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (14), municípios da Região Central de Minas Gerais também registraram chuva forte. As ocorrências deram continuidade a um período de instabilidade que já havia provocado transtornos em Belo Horizonte e em cidades da Região Metropolitana no domingo (13).

São Paulo registrou chuva histórica em setembro de 2026. Foto: Reprodução/ Jornal Nacional

Na Grande São Paulo, por sua vez, a chuva durante a madrugada provocou o desabamento parcial de uma casa no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo. Ninguém ficou ferido. Entre meia-noite e 6h, o Corpo de Bombeiros recebeu quatro chamados relacionados a quedas de árvores e dois por alagamentos, além da ocorrência envolvendo o imóvel.

As buscas também continuavam em Jandira por uma pessoa arrastada pela enxurrada. As ocorrências registradas nesta segunda-feira não deixaram vítimas, segundo o balanço divulgado durante a manhã.

Granizo atinge cidades da Grande Belo Horizonte

No domingo (13), uma chuva forte acompanhada de granizo atingiu municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na capital mineira, o Barreiro concentrou o maior volume: em duas horas, a região recebeu mais de 80% da quantidade de chuva esperada para todo o mês de setembro.

BH tem chuva de granizo no bairro Olhos d'Água.



Vídeo: BHAZ pic.twitter.com/glNIJZICWy — BHAZ (@portal_bhaz) September 13, 2026

No mesmo intervalo, as regiões Centro-Sul e Hipercentro registraram, respectivamente, cerca de 40% e 35% do volume esperado para o mês. Na Praça Rui Barbosa, uma árvore caiu sobre um carro e uma motocicleta. Não houve informação de feridos.

Contagem e Nova Lima também tiveram registros de granizo. Já no estado de São Paulo, Eldorado, no Vale do Ribeira, enfrentou a rápida elevação do Rio Ribeira de Iguape. A Defesa Civil informou que o nível do rio subiu aproximadamente nove metros.

Por precaução, 54 famílias, somando 173 pessoas, foram retiradas de suas casas. O município recebeu ajuda humanitária, incluindo colchões, cestas básicas e uma balsa inflável. A prefeitura afirmou que a retirada preventiva foi realizada “na intenção de dar segurança a todos”.

São Paulo registra chuva histórica e bloqueios

Os transtornos começaram a ganhar maior dimensão em São Paulo no sábado (12). Entre a manhã de sexta-feira (11) e a manhã de sábado, a estação meteorológica do INMET no Mirante de Santana registrou 75,4 mm, o maior acumulado de chuva em 24 horas observado no Brasil naquele período.





Fortes chuvas atingiram São Paulo e deixaram pelo menos 10 pontos da cidade totalmente intransitáveis por causa dos alagamentos. A Marginal Tietê foi a via mais afetada: vários trechos ficaram bloqueados e faixas inteiras interditadas.. pic.twitter.com/WMN1ku3WRx — Sueli lei 22 (@LeiSueli6718) September 13, 2026

Com isso, o acumulado de setembro chegou a 198,2 mm no Mirante de Santana. O resultado colocou setembro de 2026 como o quarto mais chuvoso desde o início das medições convencionais na estação, em 1943, além de ser o segundo mês mais chuvoso do ano no local, atrás de janeiro, com 256,4 mm.

Na manhã de sábado, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) contabilizava 16 pontos de alagamento na capital, dos quais dez eram intransitáveis. A elevação do Rio Tietê provocou bloqueios na Marginal Tietê, inclusive no sentido Castello Branco, nas proximidades das pontes das Bandeiras, Casa Verde e Freguesia do Ó.

Também houve interdições na Marginal Pinheiros e problemas na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Itapecerica da Serra. Assim, em poucos dias, os temporais provocaram impactos em diferentes áreas de São Paulo e Minas Gerais, com reflexos sobre moradias, trânsito e deslocamento de famílias.