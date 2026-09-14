Massa de ar frio avança e afeta 4 regiões nos próximos dias; saiba o que esperar
O frio vai continuar intenso no Brasil, com a chegada de uma segunda massa de ar polar a partir de quarta-feira. O novo sistema se junta ao ar frio que já atua sobre o país e prolonga a onda de frio no centro-sul, com novas geadas no Sul e frio até mesmo no Nordeste.
Neste momento, uma frente fria já avança pelo país, causando chuvas intensas sobre o Sudeste nesta segunda-feira (14). Além das chuvas, o sistema é seguido por uma massa de ar frio intensa que está fazendo as temperaturas caírem no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O frio vai continuar intenso no Brasil ao longo desta semana, com a chegada de uma segunda massa de ar polar a partir de quarta-feira.
Entre os estados atingidos por essa massa de ar frio estão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul do Mato Grosso, e até mesmo Rondônia e Acre, com menor intensidade.
O frio se mantém intenso ao longo dos próximos dias, com possibilidade de novas geadas localizadas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná - estados onde as menores temperaturas do país continuarão sendo registradas ao longo desta semana.
Segunda massa de ar frio avança esta semana
No entanto, esta não é a única massa de ar frio que atuará sobre o país. Neste momento, já está se aproximando do Brasil uma segunda massa de ar polar, que avança da região da Antártica em direção norte e deve chegar ao país em breve.
A massa de ar polar começa a atuar de fato no país na quarta-feira (16), quando se junta à massa de ar frio que já está sobre o Brasil. Os municípios afetados com maior intensidade serão os litorâneos, especialmente no Sul e no Sudeste do país.
Ao longo dos dias seguintes, até o final de semana, o sistema tende a se deslocar em direção norte, perdendo intensidade gradualmente sobre as regiões Sul e sobre São Paulo e passando a atuar com maior intensidade sobre Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
De maneira incomum, essa massa de ar frio conseguirá chegar até mesmo à Bahia durante o próximo final de semana, fazendo as temperaturas caírem também no Nordeste do Brasil. Essa situação pode ser observada na imagem acima.
Em Vitória da Conquista, por exemplo, as máximas caem de 29°C neste domingo (13) para 21°C no sábado que vem (19). Isso indica que municípios do sul da Bahia podem registrar quedas de até 8°C nas temperaturas durante a passagem da frente fria e da massa de ar frio sobre o estado, especialmente durante o próximo final de semana.
Como resultado dessa segunda massa de ar frio, o clima continuará frio em todo o centro-sul do Brasil ao longo desta semana, como é possível observar na imagem acima - gerando inclusive uma onda de frio. Isso ajudará a estender a sensação de inverno ao longo de grande parte do mês de Setembro.