Mega Píer na Praia Grande: veja como será a maior atração turística do litoral paulista

Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, vai ganhar uma grande atração turística: o Píer Turístico da Aviação, que terá 500 metros de extensão avançando mar adentro. Será o maior de todo o litoral paulista.

Renderização de como será o novo píer turístico de Praia Grande. Fonte: Prefeitura de Praia Grande/Divulgação.

O município de Praia Grande, localizado no litoral sul do estado de São Paulo, vai receber um novo atrativo turístico. Trata-se de um píer enorme, que contará até com museu e salão de eventos. Ele será o maior píer de todo o litoral paulista.

O ambicioso projeto busca revitalizar a orla e movimentar a economia da região, mas ainda não tem data para sair do papel.

Acompanhe abaixo o que já está definido sobre a obra.

O novo píer de Praia Grande

O projeto promete movimentar o turismo local, mas ainda está em estágio inicial.

O píer será construído na orla do Bairro Aviação, e impressiona pelo seu tamanho: ele deve ter 500 metros de comprimento (considerando a distância da Avenida da Praia até o mar) e 35 metros de largura.

No local também será construído o Museu Aeronáutico, que terá como atração principal uma réplica do avião francês que passou pela cidade e, posteriormente, foi eternizado no cinema no filme '007 Contra Octopussy', de 1983.

Também haverá áreas dedicadas à vida e obra do aviador e escritor Antoine de Saint-Exupéry, autor de ‘O Pequeno Príncipe’ que já passou por Praia Grande durante viagens a trabalho.

O atrativo terá ainda áreas verdes com acesso gratuito, estrutura para comércio, restaurantes e salão para atividades culturais, como eventos, festas e espetáculos.

Além disso, será construído um estacionamento com 600 vagas na Rua Guiana Inglesa, a cerca de 80 metros da entrada do píer.

Outra renderização de como será o projeto do novo píer de Praia Grande. Fonte: Prefeitura de Praia Grande/Divulgação.

O objetivo deste projeto do píer é ampliar as opções de lazer para moradores e turistas e impulsionar a economia local, além de resgatar elementos de valorização histórica da cidade.

A obra de construção será viabilizada por meio de concessão pública e deve impulsionar a economia local, fortalecer o turismo e gerar empregos. Segundo a Administração Municipal, estima-se a criação de cerca de 500 vagas diretas e 1.500 indiretas durante a fase de construção, além de aproximadamente 1.000 empregos diretos e 2.000 indiretos após a inauguração do espaço.

Apesar do seu anúncio, ainda não há uma data prevista para o início das obras nem uma previsão oficial de quando o espaço será inaugurado.