Resistente, elegante e indestrutível: a planta que conquistou escritórios e agora está transformando lares

Antigamente, era uma planta muito apreciada em escritórios devido à sua resistência e facilidade de manutenção. Hoje, é uma estrela no design de interiores.

Suas folhas brilhantes e aparência elegante a tornaram uma das espécies favoritas para decorar casas e escritórios.

Nem todas as plantas ganham fama por suas flores. Algumas o fazem por algo muito mais difícil: sobreviver onde quase todas as outras falham. A zamioculca pertence a esse grupo.

Ela resiste à negligência, adapta-se a ambientes com pouca luz e ainda mantém uma aparência elegante que a tornou uma das plantas de interior mais procuradas.

Ao contrário de muitas plantas de interior, a zamioculca armazena água em rizomas subterrâneos espessos e também na base de seus caules. Essa reserva permite que ela fique semanas sem água, tornando-a a planta perfeita para quem viaja com frequência, tem pouco tempo ou simplesmente tende a esquecer o regador.

Uma planta que nunca sai de moda

Ela produz caules eretos cobertos por folhas carnudas de um verde profundo com um brilho natural que adiciona frescor e sofisticação.

Seu crescimento vertical também ajuda a aproveitar melhor o espaço. Uma única planta pode se tornar o ponto focal de uma sala de estar, quarto ou escritório sem ocupar muito espaço.

Seu nome científico é Zamioculcas zamiifolia e é nativa da África Oriental. Lá, evoluiu em áreas com chuvas irregulares e longos períodos de seca.

Por esse mesmo motivo, tem sido uma presença comum em escritórios, hotéis e edifícios corporativos há anos, onde a luz natural costuma ser escassa e a manutenção precisa ser mínima.

Ela cresce devagar, mas isso também é uma vantagem

Quem espera uma planta que dobre de tamanho em poucos meses provavelmente deve procurar outra espécie. A zamioculca é uma planta de crescimento lento.

Em condições favoráveis, ela normalmente produz novos brotos durante a primavera e o verão, enquanto sua atividade diminui significativamente no outono e inverno. Atingir o tamanho adulto pode levar de três a cinco anos, dependendo da luminosidade disponível, da temperatura, do tamanho do vaso e dos cuidados recebidos.

A combinação de durabilidade e baixa manutenção explica por que cada vez mais pessoas o escolhem para espaços internos.

Longe de ser uma desvantagem, esse crescimento lento é uma vantagem para quem busca uma planta estável. Ela não exige replantio ou poda frequentes para controlar seu tamanho e mantém uma forma compacta e equilibrada por muito tempo.

Os cuidados que realmente precisa

Embora não exija muitos cuidados, alguns cuidados básicos fazem toda a diferença entre uma planta que mal sobrevive e uma que prospera por muitos anos.

A luz ideal é brilhante e indireta. Ela se adapta a ambientes com menos luz do que outras espécies, embora cresça mais lentamente nessas condições. A luz solar direta durante as horas mais quentes do verão pode queimar suas folhas.

Quanto à rega, o melhor é esperar até que o solo esteja seco antes de regar novamente. Seus rizomas armazenam umidade suficiente para suportar períodos de seca sem problemas, enquanto o excesso de água favorece o apodrecimento das raízes.

O excesso de água é o principal risco para as zamioculcas. Um substrato com boa drenagem é fundamental para mantê-las saudáveis.

Ela também precisa de um substrato com excelente drenagem. Misturas arejadas, enriquecidas com perlita, areia grossa ou pedra-pomes, ajudam a água a drenar rapidamente e reduzem o risco de doenças.

Durante a primavera e o verão, pode receber um fertilizante para plantas de interior uma vez por mês. No inverno, praticamente não precisa de nutrientes adicionais.

Outra dica simples de cuidado é limpar a poeira das folhas com um pano macio e levemente úmido. Além de restaurar o brilho característico, isso permite que a planta absorva melhor a luz.

Embora muitos a descrevam como uma planta "indestrutível", ela tem seus limites. Temperaturas abaixo de 10°C podem afetá-la, por isso é melhor mantê-la dentro de casa durante o inverno, se o tempo estiver muito frio.

Outro ponto importante é que, como outras espécies da família Araceae, ela contém cristais de oxalato de cálcio. Se qualquer parte da planta for ingerida, pode causar irritação em pessoas e animais de estimação, portanto, deve ser mantida fora do alcance de crianças pequenas, cães e gatos curiosos.

Cada vez mais casas incorporam plantas como parte da decoração. Com boa luminosidade, solo bem drenado e rega moderada para evitar o excesso de água, a zamioculca é uma das companheiras mais resistentes e gratificantes para se ter em casa.