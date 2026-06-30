Ar polar pode trazer frio de até -10°C e chance de neve; veja a previsão

Uma nova massa de ar polar deve provocar frio intenso no início de julho, com temperaturas negativas, geadas e possibilidade de neve no Sul, além de queda acentuada das temperaturas no Sudeste e um novo episódio de friagem na Região Norte. Mais informações: Forte massa de ar frio chega em breve com alerta de geada e potencial de neve

Uma nova massa de ar polar avançará pelo Brasil nos próximos dias e ocasionará uma forte mudança no tempo durante os primeiros dias de julho. O sistema será muito mais intenso do que a massa de ar frio que atua neste momento sobre o Sul do Brasil e provocará queda acentuada das temperaturas (chegando a valores negativos), geadas, possibilidade de neve e um novo episódio de friagem.

Neste momento, já existe uma massa de ar frio mantendo as temperaturas baixas no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina. O sistema avançou logo após a passagem de uma frente fria que trouxe elevados volumes de chuva ao centro-sul do Brasil.

Nesta terça-feira (30), diversos municípios do Rio Grande do Sul registraram temperaturas de 0°C de acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ). Entre eles estão Dom Pedrito (0,0°C), Bagé (0,1°C) e Jaguarão (0,3°C), com ocorrência de geadas amplas.

Esse primeiro sistema, no entanto, permanecerá restrito ao território gaúcho e catarinense. Os modelos meteorológicos indicam que uma segunda massa de ar polar, muito mais abrangente e intensa, começará a avançar pelo Brasil nos próximos dias.

Nova massa de ar polar ganha força no início de julho

Na quarta-feira (1), primeiro dia de julho, a nova massa de ar polar já começa a atuar sobre o Rio Grande do Sul. Durante a quinta-feira (2), o frio avança rapidamente para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também alcança, com menor intensidade, boa parte do sul e oeste do Mato Grosso e o sul de Goiás.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na tarde de sexta-feira mostra que a massa avançará até a altura da região Norte, atingindo com muita intensidade o Sul e o Sudeste.

Entre a madrugada e o início da manhã da sexta-feira (3), há previsão de temperaturas negativas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que pode ocorrer ocorrer também em municípios do extremo sul do Paraná. Os modelos indicam mínimas próximas de -5°C em áreas da Serra Catarinense, mas os valores observados podem ser ainda menores, chegando novamente perto dos -10°C em alguns municípios de maior altitude. Essas temperaturas são similares às que foram observadas na semana passada.

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Esse cenário de temperaturas baixíssimas favorece a ocorrência de geadas fortes e abrangentes em praticamente toda a Região Sul durante a sexta-feira (3) e também na madrugada e manhã do sábado (4), com destaque para o estado gaúcho, catarinense e o sul do Paraná.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira durante o início da manhã mostra temperaturas negativas se formando em grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Depois de atuar sobre a Região Sul, a massa de ar polar continuará avançando pelo país. O sistema levará um novo episódio de friagem para parte da Região Norte, provocando uma queda leve das temperaturas em Rondônia, Acre e sul do Amazonas.

Ao mesmo tempo, o frio ganhará força sobre o Sudeste. No final de semana, as temperaturas cairão de forma significativa em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo, atingindo um ápice na madrugada e manhã do Domingo (5).

Previsão de temperaturas mínimas no domingo durante o início da manhã mostra que uma grande parte do Sudeste registrará temperaturas abaixo dos 10°C, originando geadas pontuais.

Neste dia, centenas de municípios dessas regiões poderão registrar temperaturas abaixo dos 10°C durante a madrugada e o amanhecer com ocorrência de geadas localizadas entre São Paulo, Sul Fluminense e Sul de Minas Gerais. Apesar do frio intenso, não há previsão de temperaturas negativas para o Sudeste.

Chance de neve volta ao Sul

Além das geadas, os modelos meteorológicos indicam possibilidade de precipitação invernal, incluindo neve, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina durante a madrugada da sexta-feira (3). A combinação entre temperaturas muito baixas em altitude e previsão de precipitação cria condições favoráveis para a ocorrência desse tipo de fenômeno.

Previsão de pressão, vento, nuvens, precipitação e isoterma (linha verde) mostra possibilidade de precipitação associada a baixas temperaturas atmosféricas, o que pode causar neve.

Vale notar, no entanto, que as previsões não indicam um episódio amplo e severo de neve. Se ocorrer, a neve virá de maneira muito pontual, rápida e pouco abrangente, ocorrendo especialmente em algumas localidades de maior altitude, como a Serra Gaúcha.