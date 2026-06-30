Frente fria e ar polar mudam o tempo e derrubam as temperaturas no Sudeste; confira

Uma nova frente fria atuará de forma costeira no Sudeste no início de julho, aumentando as chuvas no leste da região. E na sua retaguarda uma massa de ar frio vai ingressar provocando uma queda nas temperaturas. Mais previsão: Frente fria continua com alertas de tempestades e chuvas intensas; veja a previsão

Ao longo da próxima quinta-feira (2) uma área de baixa pressão vai se aprofundar e dar origem a um novo ciclone sobre o oceano próximo à costa da Região Sul do Brasil, juntamente com uma nova frente fria.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! . Siga-nos e ative as notificações!

O sistema frontal vai avançar para o Sudeste do país a partir da sexta-feira (3) e sua passagem será rápida, afetando especialmente o leste da região com chuvas fracas a moderadas. No sábado (4), ele já estará em alto mar e o tempo volta a ficar firme em praticamente toda a região.

Além disso, na retaguarda da frente uma nova massa de ar polar vai ingressar derrubando as temperaturas, deixando as noites e manhãs mais frias.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria aumenta as chuvas no leste do Sudeste

A nova frente fria vai passar de forma mais costeira pela Região Sudeste do país entre esta sexta-feira (3) e o sábado (4).

Ao longo da manhã de sexta (3), ocorrem chuvas fracas na faixa litorânea de São Paulo e áreas próximas. Durante a tarde são esperadas chuvas fracas a moderadas no leste (incluindo o litoral), no sul e centro de São Paulo, além de áreas do sul e do centro do Rio de Janeiro.

Não há, até o momento, risco de temporais nestes dois estados.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons acinzentados/brancos) para sexta-feira (3) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital paulista terá uma sexta-feira (3) de céu nublado e possibilidade de chuva fraca no período da tarde. Na capital fluminense, chuva fraca entre a tarde e a noite, com céu parcialmente nublado.

No sábado (4), a frente fria avança mais para alto mar e passa a influenciar o estado do Espírito Santo, mas apenas com chuvas fracas e isoladas, especialmente em áreas litorâneas.

A partir daí, o tempo volta a ficar mais firme em toda a Região Sudeste, com predomínio de sol em grande parte dos estados.

Nova queda nas temperaturas no fim desta semana

Neste momento, pelas manhãs até temos temperaturas mais baixas, mas nas tardes, com predomínio de sol, as temperaturas sobem rápido e até faz um certo calorzinho em boa parte do Sudeste.

Contudo, essa condição logo vai mudar com a entrada de uma nova massa de ar frio de origem polar pela região a partir da sexta-feira (3).

Na tarde de sexta-feira (3) as temperaturas já começam a baixar no leste de São Paulo, onde as máximas vão variar de 11°C a 16°C.

Entre esta sexta-feira (3) e o fim de semana, o frio retorna ao leste de SP, sul de MG e ao RJ, com temperturas mínimas chegando em torno dos 5°C/6 °C.

Já à noite, elas caem mais ainda e o frio se espalha para outras áreas paulistas e para o Rio de Janeiro, chegando a 10°C na Região Serrana do Rio e a 6°C no sudeste de São Paulo.

A capital paulista terá mínima de 9°C que será registrada no período da noite.

Previsão de temperatura máxima do ar (em °C) para o sábado (4), segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (4), grande parte do Sudeste começa com frio, com temperaturas pela manhã ficando abaixo dos 17°C, mas o destaque fica para a Região Serrana do Rio, áreas do sul mineiro de divisa com São Paulo e em localidades do leste paulista, onde as mínimas vão variar de 6°C a 8°C.

À tarde ainda fará friozinho no leste de São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais em áreas de divisa com estes dois estados, onde as máximas variam entre 12°C e 17°C, podendo chegar aos 8°C na Serra fluminense.

Previsão de temperatura mínima do ar (em °C) para o domingo (5), segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (5), as condições de temperatura serão semelhantes às do sábado (4), porém, pela manhã a área de mínimas mais baixas será um pouco mais abrangente em São Paulo e até com valores levemente menores (mapa acima).

As temperaturas mínimas vão cair para a casa dos 5°C/6°C no sudeste de São Paulo, mais especificamente nas sub-regiões de Sorocaba e Itapeva.